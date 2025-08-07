CanCambria Energy Corp. gibt Abschluss der zweiten und letzten Tranche der aufgestockten Finanzierung bekannt

Vancouver, BC – 7. August 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es die zweite Tranche der zuvor angekündigten aufgestockten, nicht vermittelten Privatplatzierung (das Angebot) von Einheiten (jeweils eine Einheit) für 0,52 Dollar pro Einheit erfolgreich abgeschlossen hat. Gemäß dem am 8. Juli 2025 und 15. Juli 2025 bekannt gegebenen Angebot hat das Unternehmen 1.058.400 Einheiten zu einem Bruttoerlös von 550.368 CA$ ausgegeben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Aktie) und einem Aktien-Warrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach dem Abschluss des Angebots eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,75 $ pro Warrant-Aktie zu erwerben. Die Einheiten, Aktien, Warrants und alle bei der Ausübung der Warrants ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 6. Dezember 2025 endet.

Für die zweite Tranche zahlte das Unternehmen eine Vermittlungsprovision in Höhe von 21.322 $ (für beide Tranchen insgesamt 174.320 $) und gab 41.004 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) aus (für beide Tranchen insgesamt: 335.232). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis 5. August 2028 eine Stammaktie (die Vermittler-Warrant-Aktien) zu einem Preis von 0,75 $ pro Vermittler-Warrant-Aktie zu erwerben. Abgesehen davon, dass sie nicht übertragbar sind, gelten für alle Vermittler-Warrants die gleichen Bedingungen wie für die Warrants. Die Einheiten, Aktien, Warrants, Warrant-Aktien, Vermittler-Warrants und Vermittler-Warrant-Aktien werden hierin zusammenfassend als Wertpapiere bezeichnet.

Insgesamt hat das Unternehmen für beide Tranchen des Angebots 6.862.200 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt 3.568.344 CA$ ausgegeben.

Die Ausgabe der Einheiten erfolgte gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen von der Prospektpflicht im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze und Instrumente, einschließlich der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions.

Dr. Paul Clarke, CEO von CanCambria, erklärte: Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung dieser Finanzierung durch die Investoren, was das Vertrauen in unsere Strategie und das Gesamtpotenzial des Kiskunhalas-Projekts widerspiegelt. Die Aufstockung des Angebots verschafft uns zusätzliches Betriebskapital für die Bewertung des Kohlenwasserstoffkonzessionsgebiets Kiskunhalas in Ungarn und die Umsetzung unserer operativen und entwicklungsbezogenen Meilensteine.

Keines der Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots verkauft werden, wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert oder registriert werden, weshalb solche Wertpapiere in den USA möglicherweise nicht angeboten oder verkauft werden dürfen, sofern keine Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Ebenso dürfen in Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe erfolgen.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Platzierung für die Entrichtung der Konzessionsgebühr gemäß dem Vertrag für das Kohlenwasserstoff-Konzessionsgebiet Kiskunhalas beim ungarischen Energieministerium sowie für allgemeine Betriebs- und Verwaltungsausgaben verwenden.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke, PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

chris.beltgens@cancambria.com

Investor Relations – Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Webseite: www.cancambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CanCambria Energy Corp.

Chris Cornelius

1120 – 625 Howe St.

V6C 2T6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@cancambria.com

Pressekontakt:

CanCambria Energy Corp.

Chris Cornelius

1120 – 625 Howe St.

V6C 2T6 Vancouver, BC

email : info@cancambria.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Globex verstärkt sein Managementteam BENO Holding AG: Light-Industrial-Asset Manager und Bestandhalter meldet vorläufige nicht testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024