Canna Stream Solutions von Gaia Grow erhält Finanzierung zur Unterstützung des Upcyclings von Cannabisabfällen und schließt Installation der Extraktionslinie ab

Vancouver (British Columbia), den 12. Oktober 2021 – Gaia Grow Corp. (CSE: GAIA, Frankfurt: GG0) (Gaia oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Canna Stream Solutions Ltd. (CSS) von Alberta Innovates im Rahmen des Alberta Innovates Voucher Program eine Finanzierung in Höhe von 35.925,00 CAD für die Entwicklung einer neuartigen Cleantech-Methode für die Produktion von Cellulose-Nanomaterialien aus Cannabisabfällen erhalten hat.

Das Projekt wird in den Einrichtungen von InnoTech Alberta in Edmonton sowie Vegreville durchgeführt und soll rund fünf Monate dauern. Dieses Projekt ist von grundlegender Bedeutung für die Förderung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten von CSS bei der Schaffung eines Mehrwerts aus Cannabisabfällen.

CSS hat zudem seine eigene Extraktionslinie im Tru Extracts Labor von Gaia erfolgreich eingerichtet. Die exklusive Linie von CSS wird für die Verarbeitung von Hanf und Cannabis unter Verwendung des wiederverwendbaren Lösungsmittels von CSS eingesetzt. Die Abfälle der Extraktionslinie werden auch für die Produktion von Cellulose-Nanomaterialien verwendet.

Canna Stream bewegt sich rasch in Richtung Kommerzialisierung, sagte Frederick Pels, CEO von Gaia Grow. Ich freue mich über die erfolgreiche Einrichtung der Extraktionslinie von CSS bei Tru Extracts sowie über die Unterstützung von Forschung und Innovation durch Alberta Innovates und InnoTech Alberta. CSS stellt die Weichen für eine nachhaltige grüne Zukunft in der Cannabisbranche und ich freue mich darauf, unsere Aktionäre über die Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Canna Stream Solutions Ltd.

CSS entwickelt wichtige Technologien für die Lagerung, den Transport und die Verarbeitung von (physikalischen und chemischen) Cannabisabfällen. Insbesondere hat es eine provisorische US-Patentanmeldung für die chemische Extraktion und Fraktionierung von Cannabinoiden und Monoterpenen aus Cannabisblüten und -biomasse unter Anwendung seines Lösungsmittelsystems eingereicht, das wesentlich effizienter ist als Ethanol. Dies gibt CSS die Möglichkeit, die Kosten für die Verarbeitung und Extraktion von Cannabis- und Hanf-Biomasse mit hohem Durchsatz erheblich zu senken.

Über Alberta Innovates

Alberta Innovates ist die größte Forschungs- und Innovationsagentur der Provinz und die erste derartige provinzielle Agentur Kanadas. Seit einem Jahrhundert arbeitet es eng mit Forschern, Unternehmen und Unternehmern zusammen – Wegbereiter, die Industrien aufgebaut und Gemeinden gestärkt haben. Heute erschließt es neue Möglichkeiten in Alberta und weltweit, indem es neue Technologien in unterschiedlichen Sektoren fördert. Es handelt sich um ein provinzielles Unternehmen, das Anschubfinanzierungen, Unternehmensberatung, angewandte Forschung sowie technische Dienstleistungen bereitstellt und Möglichkeiten für Partnerschaften und Zusammenarbeit bietet.

Über InnoTech Alberta

InnoTech Alberta verfügt über mehr als 1 Million Quadratfuß an Forschungs- und Laborfläche sowie über 600 Acres an Ackerland, um die Forschung, Entwicklung und Nutzung von Technologien für seine Kunden zu beschleunigen. Die Forschungseinrichtungen von InnoTech reichen von Laboren und Gewächshäusern über Pilot- und Demonstrationsprojekte bis hin zur kommerziellen Ebene.

InnoTech Alberta ist eine führende Forschungs- und Technologieorganisation, die die Bedürfnisse der Industrie, der Unternehmer und des öffentlichen Sektors deckt. Ihr führendes Know-how sowie ihre Forschungs- und Demonstrationseinrichtungen auf industrieller Ebene beschleunigen die Technologieentwicklung und -nutzung und senken das Risiko, wobei der Schwerpunkt auf industriellen Lösungen und kommerziellen Anwendungen liegt.

Sie ist der Innovationsmotor von Alberta mit 100 Jahren an gewagten Ideen, die den Landwirtschafts-, Energie-, Umwelt- und Forstsektor von Alberta fördern, wachsen lassen, antreiben und aufbauen. Besuchen Sie sie hier: www.InnoTechAlberta.ca.

Finanzvorstand

Das Unternehmen freut sich zudem, die Ernennung von Marc Lowenstein zum Finanzvorstand des Unternehmens bekannt zu geben. Lowenstein fungiert zurzeit als Director des Unternehmens.

Er kam 2015 zu Fric Lowenstein, nachdem er sein Jurastudium an der Bond University in Australien abgeschlossen hatte. Vor seinem Jurastudium war Lowenstein über zehn Jahre lang in der Baubranche in unterschiedlichen Positionen tätig – vom Arbeiter über Vorarbeiter und Bauleiter bis hin zum Projekttechniker für ein großes Hoch- und Tiefbauunternehmen. Lowenstein war auch als nationaler Sicherheitsbeauftragter und Berater für das Baugewerbe tätig, wo er Gesundheits- und Sicherheitsprogramme für Unternehmen im Baugewerbe entwickelte, einführte und leitete.

Lowenstein richtet sein Hauptaugenmerk auf Immobilien und Angelegenheiten in Zusammenhang mit dem Bauwesen, einschließlich Verträge, Rechtsstreitigkeiten und Streitbeilegung. Lowenstein ist zudem kürzlich dem ADR Institute of Alberta beigetreten und arbeitet daran, ein qualifizierter Schiedsgutachter zu werden.

In Zusammenhang mit der Ernennung von Lowenstein ist Zula Kropivnitski als Chief Financial Officer des Unternehmens zurückgetreten. Das Unternehmen dankt Frau Kropivnitski für ihre Beiträge und ihre Unterstützung und wünscht ihr alles Gute für ihre zukünftigen Herausforderungen.

Über Gaia Grow

Gaia Grow ist ein in Alberta ansässiges, vertikal integriertes, lizenziertes Hanfunternehmen mit Tochtergesellschaften, die für die Verarbeitung von Cannabis und Hanf, die Extraktion, die Produktformulierung, die Entwicklung neuer Cleantech-Produkte sowie den Cannabiseinzelhandel lizenziert sind. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.GaiaGrow.com.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Updates auf der offiziellen YouTube-Seite von Gaia, die Sie hier finden: www.youtube.com/channel/UC7tbvsY5gl2CrlsESYkbbgw

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frederick Pels, Chief Executive Officer

(403)-991-7737

fp@gaiagrow.com

