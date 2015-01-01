CapEx und Instandhaltungsstau: Warum Investitionsbedarf zum Bewertungsfaktor wird

Investitionsbedarf in die Gebäudesubstanz wird zunehmend zum Bewertungsfaktor. Die CapEx beeinflussen Marktwert, Vermietbarkeit und Finanzierungsfähigkeit direkt.

Die Diskussion über Immobilienwerte wird häufig an Mietniveau, Lagequalität und Marktentwicklung festgemacht. Doch in immer mehr Fällen entscheidet nicht allein der aktuelle Ertrag über die Marktgängigkeit eines Objekts, sondern die Fähigkeit, seine Substanz zu erhalten und seine Nutzbarkeit langfristig sicherzustellen. Genau an dieser Stelle tritt ein Risiko stärker in den Vordergrund, das in vielen Portfolios unterschätzt wird: der Investitionsbedarf in die Gebäudesubstanz und die technische Infrastruktur. Damit wird CapEx – „Capital Expenditures“, also Investitionen in die Substanz einer Immobilie – zu einem zentralen Bewertungsfaktor.

CapEx umfasst Aufwendungen, die nicht den laufenden Betrieb betreffen, sondern die Funktionsfähigkeit und den Wert einer Immobilie sichern oder wiederherstellen. Dazu zählen etwa Maßnahmen an Dach, Fassade und Tragwerk, Investitionen in Heizung, Lüftung, Sanitär- und Elektroanlagen sowie Modernisierungen zur Einhaltung technischer Standards und energetischer Anforderungen. Anders als typische Betriebskosten wirken CapEx-Maßnahmen unmittelbar auf die Nutzungsdauer, die Vermietbarkeit und die wirtschaftliche Attraktivität einer Immobilie – und damit auf ihren Wert. „Genau hier liegt ein häufiges Steuerungsproblem: Investitionsbedarfe werden pauschal angesetzt, zu spät erkannt oder nicht objektbezogen priorisiert, obwohl sie die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit des Portfolios maßgeblich bestimmen“, sagt Dieter Eimermacher von Eimermacher Immobilienbewertungen aus Frankfurt am Main (www.sv-eimermacher.de und https://immobilien-und-werte.de), Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur und Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Dieter Eimermacher ist von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der HypZert GmbH zertifizierter als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke und Professional Member (MRICS) der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einem weltweiten Berufsverband von Immobilienfachleuten, und blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbewertung und in der Immobilienportfolioanalyse zurück.

In der Bewertungspraxis zeigt sich, dass Instandhaltungsstau und Modernisierungserfordernisse nicht nur Kostenpositionen sind, sondern Werttreiber und Risikofaktoren zugleich. Objekte mit hohem Investitionsbedarf können wirtschaftlich in einen Zustand geraten, in dem sie zwar formal noch Erträge erzielen, aber faktisch Marktwert verlieren, weil Attraktivität, Mieterwartungen oder Finanzierungsmöglichkeiten kippen. Gerade dort, wo Portfolioentscheidungen stark auf historische Zahlen gestützt werden, entstehen Bewertungsrisiken, die sich plötzlich materialisieren können. Deshalb empfiehlt Eimermacher Immobilienbewertung, CapEx nicht als nachgelagertes Thema zu behandeln, sondern als Bestandteil der Bewertungslogik systematisch zu integrieren – in Form realistischer Investitionsfahrpläne und nachvollziehbarer Lebenszyklusannahmen.

„CapEx ist in vielen Portfolios die größte stille Variable“, sagt Dieter Eimermacher. „Wer Investitionen nur pauschal betrachtet, steuert mit einem blinden Fleck. Bewertungsprozesse müssen heute deutlich machen, welche Maßnahmen notwendig sind, wann sie anfallen und was sie für Vermietbarkeit und Marktwert bedeuten. Sonst entstehen Werte, die auf dem Papier stabil wirken, aber in der Realität nicht haltbar sind.“ Nach Einschätzung der Experten ist gerade die Verknüpfung von CapEx, Marktfähigkeit und Finanzierungslogik entscheidend, um Portfolioentscheidungen nicht aus dem Bauchgefühl, sondern auf Grundlage belastbarer Annahmen zu treffen. Die Marktentwicklung geht in Richtung größerer Transparenz. Bewertungsprozesse werden zunehmend daran gemessen, ob sie nicht nur den Status quo abbilden, sondern auch den Investitionsbedarf nachvollziehbar berücksichtigen. Eigentümer, die CapEx als integralen Bestandteil ihrer Bewertungs- und Controllinglogik verstehen, erhöhen ihre Planungssicherheit, stärken ihre Finanzierungsfähigkeit und verbessern die Grundlage für langfristig robuste Portfolioentscheidungen.

Über die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

Die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH ist auf professionelle Immobilienbewertungen mit System für Banken und Versicherungen, Stiftungen und kirchliche Einrichtungen, institutionelle Anleger und anspruchsvolle Privatkunden spezialisiert.

