Capital Regional District von British Columbia unterzeichnet Vertrag hinsichtlich Abwasserdaten mit FlowWorks

CSE:CRL-

FWB:7C5

OTC:CDTAF

7. April 2020

Vancouver (British Columbia). Der Capital Regional District (der CRD) hat mit FlowWorks Inc. (FlowWorks), einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, OTCQB: CDTAF, FWB: 7C5) (Carl Data), einen mehrjährigen Vertrag hinsichtlich der Bereitstellung einer Software zur Analyse von Abwasserflussdaten für das Durchflussmessgeräte-Netzwerk im Kerngebiet des CRD unterzeichnet. Der CRD betreibt ein Netzwerk an Durchflussmessgeräten in der Region Greater Victoria in British Columbia. Die Daten dieser Durchflussmessgeräte werden für den Betrieb, die Modellierung, die Kapitalinvestmentplanung, die Kostenaufteilung/Abrechnung, die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften, die Messung des Zuflusses und der Infiltration sowie für Berichte verwendet.

Der CRD ist die Regionalregierung für 13 Gemeinden und drei Wahlgebiete im Süden von Vancouver Island und auf den Gulf Islands und versorgt über 413.000 Menschen, die in der Nähe der Hauptstadt der Provinz British Columbia leben und arbeiten.

Kevin Marsh, President von FlowWorks, sagte: Wir freuen uns, vom CRD ausgewählt worden zu sein, um eine solch zukunftsorientierte und bedeutsame Lösung für das Datenmanagement zur Durchflussüberwachung anzubieten. Eine veraltete Infrastruktur, Klimaunsicherheit und extreme Wetterereignisse üben weltweit einen enormen Druck auf die Gemeinden aus. Unsere Reihe von Datenmanagement-Dienstleistungen wird dem CRD ab sofort und für lange Zeit dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern.

Greg Johnston, President und CEO von Carl Data, sagte: Unser Unternehmen arbeitet seit langer Zeit mit Gemeinden in ganz Nordamerika zusammen, um sicherzustellen, dass deren Infrastruktur mit einer SaaS-basierten Anwendung, die sich einfach in bestehende Sensornetzwerke und Steuerungssysteme integrieren lässt, unabhängig von der Größe oder Anzahl der Datenquellen und Anbieter, in Echtzeit überwacht werden kann. Wir freuen uns, den Capital Regional District von British Columbia zu unserer wachsenden Liste von Kunden hinzuzufügen, die den beträchtlichen Wert der Nutzung unserer Plattform zur Konsolidierung und Analyse ihrer Daten erkennen.

Wir sind stolz, ein bewährter Partner von Gemeinden zu sein. Die Möglichkeit, mit dem CRD und dessen 17 Gemeinden und Wahlbezirken zusammenzuarbeiten, sagt alles über die Vielseitigkeit, den Nutzen und die Anpassungsfähigkeit, die unsere Ende-zu-Ende-Lösung von den anderen abhebt, sagte Johnston abschließend.

FlowWorks wurde vom CRD im Rahmen eines Auswahlverfahrens ausgewählt, das eine gründliche Prüfung der Fähigkeiten und Erfahrungen mehrerer Unternehmen umfasste. FlowWorks hat seinen Hauptsitz in Seattle (Washington) und unterhält Büros in Burnaby (British Columbia).

Carl freut sich außerdem, Folgendes bekannt zu geben:

– Schulden in Höhe von insgesamt 249.882 Dollar in Zusammenhang mit Verbindlichkeiten für Beratungsdienstleistungen, Darlehen, Schuldscheinverbindlichkeiten und Zinsen, die gemäß unterschiedlichen Vereinbarungen zwischen dem Unternehmen oder dessen 100-Prozent-Tochtergesellschaften und unterschiedlichen unabhängigen Parteien durch die Emission von insgesamt 1.249.415 Stammaktien zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Aktie zu zahlen sind

– Wandlungsbenachrichtigung des Inhabers hinsichtlich einer ursprünglich am 27. Dezember 2018 unterzeichneten Wandelschuldverschreibung mit einem Nennwert von 300.000 Dollar (die Wandelschuldverschreibung) für die Umwandlung des Nennwerts plus aufgelaufene Zinsen in Höhe von 45.000 Dollar zu insgesamt 2.300.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,15 Dollar pro Aktie gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung. Außerdem hat das Unternehmen gemäß einem Darlehensvertrag vom 26. September 2018 zwischen dem Unternehmen und einer unabhängigen Partei 64.516 Stammaktien an die Partei emittiert.

– Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung, wobei insgesamt 250.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Aktie (Bruttoeinnahmen von 50.000 Dollar) emittiert wurden. Im Rahmen dieser Privatplatzierung wurden keine Vermittlungsprovisionen bezahlt.

Über FlowWorks

FlowWorks ist eine leistungsstarke Software-as-a-Service- (SaaS)-basierte Anwendung zur Sammlung, Überwachung und Analyse aller Arten von Umweltdaten im Rahmen eines flexiblen, erschwinglichen und benutzerfreundlichen Systems. Die FlowWorks-Anwendung bietet die einzigartige Möglichkeit, Daten von allen Arten von Überwachungsgeräten, Messgeräten und Sensor-Hardware, SCADA-Systemen sowie anderen öffentlichen und privaten Datenquellen zu erfassen und die gesammelten Informationen in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, um umfassende Analysen und Berichte zu erstellen, wodurch der Endverbraucher Zeit und Geld spart. Weitere Informationen über die FlowWorks-Anwendung finden Sie unter www.FlowWorks.com.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT- und BDaaS-Unternehmen (Industrial Internet of Things und Big Data as a Service), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl nutzt seine jüngsten Übernahmen, um über seine Tochtergesellschaften Astra Smart Systems und FlowWorks Inc Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über ein leistungsfähiges End-to-End-Netzwerk zu unterstützen, auf der anwenderspezifische Sensor-Arrays mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Modellierung kombiniert werden.

Carl Data arbeitet mit neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) zusammen, um jene Skalierbarkeit zu ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von sehr großen Datenmengen erforderlich ist, die von Regierung und Industrie erhoben werden. Das Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Cailey Murphy

NNW Communications

Telefon: 604-837-0521

E-Mail: cailey@nnwcommunication.ca

Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Carl Data Solutions

Kevin Ma

Suite 488 – 1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver

Kanada

email : info@carlsolutions.com

Pressekontakt:

Carl Data Solutions

Kevin Ma

Suite 488 – 1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver

email : info@carlsolutions.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Digitalisierung überwindet Grenzen Weltgesundheitsorganisation lobt Maßnahmen der maltesischen Behörden zur Eindämmung von COVID-19