Capital Seekers Suite – 208.784 Investoren suchen neue Investitionsmöglichkeiten

Millionen Unternehmer, Wissenschaftler, Patentinhaber, Erfinder und Menschen, die einfach eine gute Idee haben, sind auf der Suche nach einer Finanzierung.

Das Problem

Eine Finanzierung gibt es nicht im Supermarkt um die Ecke. Frisches Geld für Ihr Unternehmen gibt es bei der Bank, bei Vermittlern und bei institutionellen und privaten Investoren. Die Bank können Sie meist vergessen, dort bekommen Sie nur Geld, wenn Sie nachweisen, dass Sie eigentlich keines brauchen. Bleiben nur 2 Alternativen: Sie wenden sich an einen Vermittler, der will aber vorab Geld für seine Arbeit oder Sie besorgen sich Ihre Finanzierung einfach selbst.

Jeder kann alles selbst machen

Häuser bauen, Autos reparieren oder Essen kochen in Dreisterne Qualität. Es ist nur eine Frage von Zeit, Engagement und vor allem Wissen. Wissen, wie das geht, mit der Kapitaleinwerbung und wissen wer Ihnen Kapital gibt. Sie müssen also die richtigen Kontakte haben. Zeit und Engagement sind Ihr Eigenkapital, dass Sie mit einbringen und das Wissen, das Know How und die Kontakte bekommen Sie von L-Capital.

Keine Provision

Die Capital Seekers Suite ist zwar nicht umsonst, aber doch erheblich günstiger als jede andere Art einer Finanzierung. Vor allem sparen Sie sich neben den notwendigen Vorab Kosten auch die Vermittlungsprovision.

Was bekommen Sie?

Eine Investoren Datenbank mit 208.784 gelisteten institutionellen und privaten Investoren, Emailfunktion und Kontaktverwaltung. Dazu ausführliche Anleitungen und, je nach gewähltem Paket, E-Mail Vorlagen, Vertragsvorlagen, Beratung per Email, Telefon oder Zoom, Zugang zum Business Plan Modul, Rechtsberatung durch eine internationale Anwaltskanzlei, Verhandlungsführer und Dolmetscher. Und noch vieles andere mehr. Sie müssen nichts installieren, die Software und alle Tools laufen im Webbrowser.

Null Risiko – Upgrade- & Erfolgsgarantie

Für den Fall, dass es nicht klappt oder wenn Sie der Meinung sind, es ist doch besser einen Profi ranzulassen, bekommen Sie Ihr Geld zurück oder Sie machen ein Upgrade und buchen einfach eines der üblichen Finanzierungspakete von L-Capital unter voller Anrechnung des Kaufpreises. Details dazu entnehmen Sie bitte der Angebotswebseite – https://l-capital.uk/css/

Sie wollen Ihre Finanzierung nicht selbst in die Hand nehmen?

L-Capital bietet Ihnen Schnellfinanzierungen innerhalb von 14 Tagen ab EUR 100.000 für Bestandsunternehmen ab EUR 250.000 Jahresumsatz. Für alle anderen Unternehmen bzw. Start ups gibt es Beträge ab EUR 1 Mio bis EUR 500 Mio innerhalb von 8 bis 26 Wochen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

L-Capital – Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London

Großbritannien

fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

email : info@l-capital.uk

L-Capital & Partner organisieren Finanzierungen und arrangieren seit 11 Jahren Einzel- und Gruppentreffen zwischen Investoren und Unternehmen. Dazu gehören SIDE (Smart Investment for Disruptive Entrepreneurs), Private Equity, Venture Capital, Family Offices und Business Angels. Auf rund 60 Konferenzen pro Jahr mit rund 10.000 Meetings werden tausende börsennotierte, nicht börsennotierte Unternehmen und Start-Ups finanziert. Jetzt, zu Corona-Zeiten, erfolgen die Meetings überwiegend per Zoom. Neben den Meetings besorgt L-Capital auch direkt Kapital für Unternehmen und übernimmt dabei alle notwendigen Vorbereitungen vom Business Plan bis zum unterschriftsreifen Vertrag.

