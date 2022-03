Carl Data: Warum sich die Los Angeles County Sanitation Districts für die FlowWorks-Software entschieden haben, um für ein Abwassersystem für 5,6 Millionen Menschen ein Reporting und Analysen in Echtzeit zu erstellen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 9. März 2022 – Die Los Angeles County Sanitation Districts haben die FlowWorks-Software ausgewählt, um für ein Abwassersystem, das 5,6 Millionen Menschen versorgt, ein Reporting und Analysen in Echtzeit erstellen zu können. Die kalifornische Behörde hat einen Zweijahresvertrag vergeben, der im Anschluss jährlich verlängert werden kann.

Die Behörde betreibt und unterhält ein regionales Abwassersammelsystem, das sich über etwa 850 Quadratmeilen erstreckt und 78 Städte und nicht eingemeindete Gebiete im Los Angeles County umfasst. Dazu gehören rund 1.400 Meilen Abwasserkanäle, 48 Pumpwerke und 11 Kläranlagen. Insgesamt werden von den Sanitation Districts rund 400 Millionen Gallonen Wasser pro Tag behandelt – eine Menge, die ausreicht, um das berühmte kalifornische Rose Bowl Stadion knapp fünfmal täglich zu füllen. In den letzten 50 Jahren waren die Los Angeles Sanitation Districts der größte Produzent von aufbereitetem Wasser in den Vereinigten Staaten, was angesichts der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wassereinzugsgebiete in Südkalifornien eine beachtliche Leistung ist.

Der Grund, warum wir uns für diese Software entschieden haben, ist, dass wir unsere bestehenden und veralteten Durchflussmesser erneuern wollten. Bei unseren Recherchen fanden wir heraus, dass wir mit neuen Messgeräten die Chance auf eine völlig neue Darstellung unserer Durchflussdaten haben, erläutert Zivilingenieur Julio Fernandez.

Wir hatten verschiedene Formen von Durchfluss- und Füllstanddaten, die sowohl von unseren eigenen Messgeräten als auch von mehreren Auftragsunternehmen stammten. Diese mussten alle zusammengeführt und in einer einzigen Schnittstelle dargestellt werden, erläutert der leitende Ingenieur Darrell Hatch.

Die Behörde wird die FlowWorks-Software im Laufe des Jahres 2022 implementieren. Letztlich sehen wir noch eine weitere Möglichkeit, Daten aus unseren Regenwasserumleitungsprogrammen auszuwerten, sagt Hatch. Wenn die Daten zeigen, dass wir in unserem Sammelsystem freie Kapazitäten haben, könnten wir Trockenwetterabflüsse und kleine Niederschlagsmengen in der ersten Spülphase in die Kläranlagen leiten. Dadurch erhöht sich die Menge an aufbereitetem Wasser und wir können so auch zum Schutz der Wasserqualität in den Vorflutern flussabwärts der Umleitungsstellen beitragen.

Fernandez und Hatch freuen sich auch schon darauf, neue Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) zu erforschen, sobald die Datenmigration und -standardisierung aus fünf Hauptdatenquellen mit mehr als 20.000 Datensätzen abgeschlossen ist. Für unsere Datenanalyse ist das ein Riesenfortschritt, meint Fernandez. Letztendlich werden wir in unserem gesamten System mehrere hundert Geräte mit kontinuierlicher Durchflussmessung haben, die wir in Anwendungen für die Datenmodellierung und das maschinelle Lernen einspeisen können, fügt Hatch hinzu. Wir wollen diese moderne Technologie stark forcieren.

Carl Data Solutions Inc. ist ein Industrial IoT (Internet of Things – IIoT) und BDaaS (Big Data as a Service)-Unternehmen, das Datenerfassungs-, Speicher- und Analyselösungen der nächsten Generation für datenzentrierte Unternehmen anbietet. Über seine Tochtergesellschaften Astra Smart Systems Corp. und FlowWorks Inc. unterstützt Carl Data Solutions seine Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten durch ein leistungsfähiges Ende-zu-Ende-Netzwerk von kundenspezifischen Sensorreihen in Kombination mit SaaS-basierten Überwachungs-, Berichterstattungs- und prädiktiven Modellierungsanwendungen. Carl Data Solutions arbeitet mit neuen Cloud-basierten Massenspeicherdiensten und Analysetools (ML/KI), um die Skalierbarkeit zu gewährleisten, die für die effektive Überwachung riesiger Datenmengen erforderlich ist, die sowohl von Behörden als auch von der Industrie erfasst werden. Die Technologie von Carl Data Solutions spart den Kunden Zeit und Geld, indem sie Informationen von jedem Sensor oder jeder Quelle zusammenführt, um ein Echtzeit-Entscheidungsunterstützungssystem zu schaffen, das tiefe Einblicke in den Schutz von Infrastrukturen und Anlagen bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.CarlSolutions.com.

