Cartier durchteuft ein mächtiges hochgradiges Goldsystem bei East Cadillac; 14,7 g/t Au über 4,3 m innerhalb von 20,6 m mit einem Gehalt von 5,2 g/t Au

Val-d’Or, Québec – 16. Oktober 2024 / IRW-Press / – Cartier Resources Inc. (TSXV: ECR, FWB: 6CA) (Cartier oder das Unternehmen) meldet hochgradige Goldergebnisse aus den Explorationsbohrungen im zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet East Cadillac. Letzteres befindet sich 45 km östlich des Bergbaureviers Val-d’Or.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77151/241016_North_Contact_EN_FINAL_DEPRcom.001.jpeg

Wichtigste Punkte

– Das 28.000 m (174 Bohrungen) umfassende Explorationsbohrprogramm liefert weiterhin hochgradige Goldergebnisse im Konzessionsgebiet East Cadillac (ABBILDUNG).

– Mehrere hochgradige Goldabschnitte über eine beträchtliche Mächtigkeit nahe der Oberfläche bilden ein neues Goldsystem im Sektor North Contact (siehe Tabellen 1 und 2 unten):

o 14,7 g/t Au über 4,3 m innerhalb von 20,6 m mit 5,2 g/t Au

o 6,3 g/t Au über 4,0 m innerhalb von 15,0 m mit 3,0 g/t Au

o 5,7 g/t Au über 4,0 m einschließlich 15,0 g/t Au über 1,0 m

– Zwei Bohrgeräte erkunden weiterhin hochgradige Goldziele entlang der regionalen Verwerfungszone Larder Lake – Cadillac.

Die Ergebnisse bei North Contact sind beeindruckend und stehen in der Kontinuität der hochgradigen Goldentdeckungen VG9, VG10 und East Bateman. Dieser neue goldhaltige Trend bietet uns verschiedene Optionen, die zahlreiche Explorationsmöglichkeiten zur Entdeckung eines oder mehrerer Goldsysteme mit hohem bis mittlerem Goldgehalt bieten, sagte Philippe Cloutier, President und CEO.

Tabelle 1: Einzelheiten zu den neuen hochgradigen Goldergebnissen im Sektor North Contact

Bohrloch Koordinaten Azimut (°) / Von Bis Au Länge

UTM (m) Fallwinkel (°) (m) (m) (g/t) (m)

CH24-173 335569/5320090/364 167/-76 149,3 150,3 40,4 1,0

einschließlich 146,0 150,3 14,7 4,3

einschließlich 145,0 155,5 7,2 10,5

einschließlich 134,9 155,5 5,2 20,6

CH24-177 335670/5320160/363 187/-68 231,0 233,0 9,1 2,0

einschließlich 229,0 233,0 6,3 4,0

einschließlich 225,0 240,0 3,0 15,0

CH24-176 170/-56 191,0 192,0 15,0 1,0

einschließlich 191,0 195,0 5,7 4,0

Die Längen der durchteuften Mineralisierungsabschnitte werden als gemessene Längen entlang des Bohrkerns angegeben.

Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der durchteuften Mineralisierungsabschnitte betragen etwa 65 bis 90 % der gemeldeten Bohrlängen.

Tabelle 2: Einzelheiten zu den höchsten historischen Bohrergebnissen des Sektors North Contact

Bohrloch Koordinaten Azimut (°) / Von Bis Au Länge

UTM (m) Fallwinkel (°) (m) (m) (g/t) (m)

ECG-18-072 335601/5320161/364 195/-55 198,3 200,3 6,9 2,0

einschließlich 197,5 202,3 4,7 4,8

Die Längen der durchteuften Mineralisierungsabschnitte werden als gemessene Längen entlang des Bohrkerns angegeben.

Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der durchteuften Mineralisierungsabschnitte betragen etwa 85 % der gemeldeten Bohrlängen.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Für jede an das Labor gesendete Probencharge fügt Cartier 5 % der Probenanzahl in Form von zertifizierten Standards und weitere 5 % in Form von Blindproben ein, um die Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Die Proben werden im Labor Techni-Lab (Actlabs) in Ste-Germaine-Boulé, Québec, Kanada, analysiert. Proben mit einem Gewicht von 3 bis 5 kg werden im Labor zerkleinert (90 % kleiner als 10 Mesh (2,00 mm)). Anschließend wird eine 500-g-Fraktion jeder Probe pulverisiert (90 % kleiner als 200 Mesh (0,07 mm)). Die daraus resultierenden 50-g-Gesteinspulverproben werden mittels Brandprobe und anschließendem Atomabsorptionsverfahren analysiert. Proben mit Ergebnissen 1,0 g/t und < 10,0 g/t werden erneut mittels Brandprobe und anschließendem Atomabsorptionsverfahren analysiert. Ergebnisse von mehr als oder gleich 10,0 g/t Au werden mittels Brandprobe und anschließendem Gravimetrieverfahren analysiert. Bei Proben, die sichtbares Gold enthalten, wird eine 500-g-Teilprobe des Gesteins mittels Metallsiebmethode analysiert. Qualifizierte Sachverständige

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph.D., Vice-President, und Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Senior Geologist, Project Manager und Geomatiker, beide sachkundige Personen gemäß National Instrument 43 101, erstellt und geprüft. Herr Lavallière hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Val-d’Or, Québec, Kanada. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Québec. Die Provinz wird regelmäßig als eine der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt eingestuft. Cartier treibt die Erschließung seines Vorzeigeprojekts Chimo Mine, das aus den Liegenschaften Chimo Mine und East Cadillac besteht, aktiv voran. Das Unternehmen wird von bedeutenden Unternehmen und Institutionen unterstützt, darunter Agnico Eagle Mines, O3 Mining und Investmentfonds der Provinz.

– 30 –

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P.Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cartier Resources Inc.

Philippe Cloutier

1000 – 1740 Sullivan Road

J9P 7H1 Val d´Or

Kanada

email : philippe.cloutier@ressourcescartier.com

Pressekontakt:

Cartier Resources Inc.

Philippe Cloutier

1000 – 1740 Sullivan Road

J9P 7H1 Val d´Or

email : philippe.cloutier@ressourcescartier.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Brixton Metals erbohrt bis zu 44,43 Gramm Gold pro Tonne! Yukon Metals meldet 2,4 % Kupfer und Goldgehalte bis zu 6,64 g/t in mehreren Gesteinssplitterproben bei Birch