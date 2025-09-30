Cartier meldet Beginn des metallurgischen Testprogramms in Cadillac

Val-dOr, Quebec, 18. November 2025 – Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich, bekannt zu geben, dass das metallurgische Testprogramm für Proben aus dem Hauptsektor des Projekts Cadillac in Val-d’Or (Abitibi, Quebec) im Gange ist. Die Arbeiten werden von Soutex, einem auf Mineralaufbereitung und Metallurgie spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Quebec City (Quebec), betreut.

Methodik des metallurgischen Prüfprogramms

Insgesamt wurden 388,7 kg repräsentative Halbbohrkernproben in NZ-Größe, von denen 92 % aus Bohrlöchern stammen, die zwischen 2017 und 2023 von Cartier gebohrt wurden, aus drei Goldlagerstätten (Chimo, East Chimo und West Nordeau) des Hauptsektors (Abbildung 1) entnommen und an ALS Canada Ltd – Metallurgy Services in Kamloops, British Columbia, verschickt. Die Einzelheiten und der Ablauf sind nachstehend aufgeführt:

– Lagerstätte Chimo: 126,1 kg (Mischproben 1 & 2).

– Lagerstätte East Chimo: 132,6 kg (Mischproben 3 & 4).

– Lagerstätte West Nordeau: 130,0 kg (Mischproben 5 & 6).

Abbildung 1: Geografische Lage der Mischproben

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81871/Cartier_181125_DEPRCOM.001.png

Die Vorbereitung und Prüfung der Mischproben aus den drei Lagerstätten erfolgt mittels Cyanidationstests mit drei verschiedenen Mahlgrößen. Nach diesen Tests wird eine gravimetrische Konzentrationsabtrennung, gefolgt von Cyanid-Zerstörungstests der Schwerkraftrückstände mit der Mahlgröße durchgeführt, die die besten Ergebnisse liefert. Neben dem metallurgischen Programm werden auch Zerkleinerungstests sowie eine chemische und mineralogische Charakterisierung durchgeführt, um die Mahlbarkeit des mineralisierten Materials zu bestimmen und sein Verhalten im Prozess vorherzusagen (Abbildung 2).

Abbildung 2: Ablaufdiagramm zur Materialvorbereitung und -prüfung der Mischproben

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81871/Cartier_181125_DEPRCOM.002.png

Wichtigste Ziele des Programms

– Definition der erwarteten Goldgewinnungsquoten und Verbesserung gegenüber den historischen Ergebnissen aus der Lagerstätte Chimo.

– Erhebung von erstmaligen metallurgischen Gewinnungsdaten für die Satellitenlagerstätten East Chimo und West Nordeau, für die bisher keine Daten vorliegen.

– Unterstützung der Entwicklung eines integrierten Prozessfließbildes.

– Bereitstellung wichtiger Daten für zukünftige Trade-off-Studien als Orientierungshilfe für die Projektentwicklung.

Die Ergebnisse des metallurgischen Testprogramms werden für das 1. Quartal 2026 erwartet (Abbildung 3).

Abbildung 3: Geplanter Zeitplan für die Tests

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81871/Cartier_181125_DEPRCOM.003.png

Meilensteine des Explorationsprogramms 2025 bis 2027

100.000 m umfassendes Bohrprogramm (3. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2027)

Im Zuge des ambitionierten 600 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms sollen sowohl bekannte Goldzonen erweitert und neue oberflächennahe potenzialreiche Ziele erprobt werden. Das Ziel besteht darin, das hochgradige Goldpotenzial in Reviergröße entlang des 15-km-Abschnitts der Verwerfungszone Cadillac zu erschließen. Es gilt anzumerken, dass die kürzliche Konsolidierung dieses großen Grundbesitzes durch Cartier erstmals seit mehr als 90 Jahren die einzigartige Möglichkeit für eine uneingeschränkte Exploration bietet.

Grundlegende Umweltstudien & wirtschaftliche Bewertung des Abraums aus der Mine Chimo (3. Quartal 2025 bis 3. Quartal 2026)

Die Grundlagenstudien werden in zwei separate Teile gegliedert: 1) grundlegende Desktop-Umweltstudien und 2) eine erste geochemische Umweltcharakterisierung. Diese ersten Grundlagenstudien werden ein umfassendes Verständnis der aktuellen Umweltbedingungen vermitteln und zur Umsetzung von Betriebstätigkeiten führen, die die Umweltauswirkungen verringern, aber zugleich das Wirtschaftspotenzial des Projekts optimieren. Ergänzend zu diesen Studien wird auch eine erste Bewertung des wirtschaftlichen Potenzials des Abraums der ehemaligen Mine Chimo durchgeführt, um zu ermitteln, ob hieraus eine wirtschaftliche Menge Gold gewonnen werden kann.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Über Soutex

Soutex ist ein Beratungsunternehmen im Bereich Mineralverarbeitung und Metallurgie, das spezialisierte Dienstleistungen anbietet – von den ersten Entwicklungsphasen auf dem Papier bis hin zum täglichen Betrieb der Verarbeitungsanlage. Seine Entwürfe basieren auf seiner soliden Erfahrung in der Unterstützung des Anlagenbetriebs. Diese Unterstützung basiert auf seinen Kenntnissen der grundlegenden Prinzipien der Erzverarbeitung und seinen praktischen Erfahrungen in der Anlage. Soutex wurde im Jahr 2000 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Kanada (Quebec und Longueuil) und Deutschland (München); das Unternehmen beschäftigt mehr als 40 Metallurgen, Verfahrenstechniker und Techniker und bündelt damit eine große Zahl von Spezialisten auf diesem Gebiet in Kanada. Die Dienstleistungen werden Kunden in ganz Kanada und im Ausland (Westafrika, Vereinigte Staaten, Finnland, Neukaledonien, Suriname und Madagaskar) angeboten.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Cadillac Fault erstreckt, ist eine der größten konsolidierten Liegenschaften im Bergbaurevier Val-dOr. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt. Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

Eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) belegte unter Verwendung eines Goldpreises von 1.750 US$ pro Unze die Wirtschaftlichkeit eines 2-km-Teilabschnitts – verglichen mit den gesamten 15 km, die Gegenstand des 100.000 m umfassenden Bohrprogramms sein werden – und ergab eine durchschnittliche Goldproduktion von 116.900 Unzen pro Jahr für eine Lebensdauer der Mine von 9,7 Jahren. Die angedeuteten Ressourcen werden auf 720.000 Unzen (7,1 Millionen Tonnen mit 3,1 g/t Au) geschätzt, die vermuteten Ressourcen auf 1.633.000 Unzen (18,5 Millionen Tonnen mit 2,8 g/t Au). Siehe NI 43-101-konformen Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions vom 29. Mai 2023.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-dOr (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen, nachweisliche Explorationserfolge und sämtliche Mittel für die Durchführung eines Programms, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cartier Resources Inc.

Philippe Cloutier

1000 – 1740 Sullivan Road

J9P 7H1 Val d´Or

Kanada

email : philippe.cloutier@ressourcescartier.com

Pressekontakt:

Cartier Resources Inc.

Philippe Cloutier

1000 – 1740 Sullivan Road

J9P 7H1 Val d´Or

email : philippe.cloutier@ressourcescartier.com

