Cartier nimmt den Handel am OTCQB Venture Market in den USA unter dem Kürzel ECRFF auf

Val-dOr, Quebec, 30. April 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB: 6CA, OTCQB: ECRFF) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens nun am OTCQB Venture Market, einem von OTC Markets Group Inc. (OTC) mit Sitz in New York betriebenen US-Markt, unter dem Kürzel ECRFF gehandelt werden. Cartier wird weiterhin unter dem Symbol ECR an der TSX Venture Exchange gehandelt werden.

Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier Resources, sagt dazu: Cartiers Notierung am OTCQB ist ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens und sollte unsere Sichtbarkeit bei amerikanischen Anlegern stärken, die Handelsliquidität verbessern und den Zugang zu den US-Kapitalmärkten erweitern. Wir sind überzeugt, dass dies zu einem verstärkten Engagement der Anleger führen wird, während wir unsere Projekte und langfristigen Wachstumsziele weiter vorantreiben.

Die OTC betreibt das weltweit größte elektronische Interdealer-Notierungssystem für Broker-Dealer in den USA und bietet zahlreiche Medienkanäle, die zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Unternehmen mit einem OTC-Listing beitragen. Durch den Handel am OTCQB Market können Unternehmen auf effiziente Weise einen höheren Bekanntheitsgrad bei Anlegern aufbauen. Außerdem bietet der OTCQB US-Investoren eine nahtlose Handelsplattform, die den Wertpapierhandel über den Broker ihrer Wahl erleichtert.

US-Anleger können aktuelle Finanzinformationen und Echtzeit-Kurse für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com/stock/ECRFF/quote einsehen.

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Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der ertragreichen Verwerfungszone Cadillac erstreckt, ist eines der größten konsolidierten Landpakete im Bergbaurevier Val-d’Or. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Konzessionsgebiete Chimo Mine und East Cadillac, wodurch das Unternehmen über eine dominante Stellung in einer der etabliertesten Goldregionen Kanadas verfügt.

Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, ist bestens für einen schnellen Ausbau aufgestellt. Das Projekt Cadillac beherbergt eine Goldressource von insgesamt 767.800 Unzen in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet (10,0 Mio. Tonnen mit 2,4 g/t Au) bzw. von 2.416.900 Unzen in der Kategorie vermutet (35,2 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t Au), die sich auf alle Sektoren verteilt. Leser werden auf den NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d’Or, Abitibi, Quebec, Canada prepared by Pierre-Luc Richard, P.Geo. (PLR Resources Inc.), Stephen Coates, P.Eng. (Evomine Consulting Inc.) and Florent Baril, P.Eng. (Bumigeme Inc.) mit Stichtag 27. Januar 2026 verwiesen.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d’Or (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen und nachweisliche Explorationserfolge, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Ronan Déroff, P. Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über die Pläne des Unternehmens. Solche Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Einschätzungen, Annahmen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten oder prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Vorsorglicher Hinweis zu Mineralressourcen

Die in dieser Pressemitteilung offengelegten Mineralressourcen entsprechen den Standards und Richtlinien von NI 43-101 und wurden von unabhängigen qualifizierten Sachverständigen erstellt. Bei den oben genannten Mineralressourcen handelt es sich nicht um Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Rentabilität nicht nachgewiesen ist. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Mineralressourcen haben konzeptionellen Charakter und basieren auf begrenzten geologischen Nachweisen und Probenahmen. Die geologischen Beweise reichen aus, um auf den geologischen Gehalt und/oder die Kontinuität zu schließen, diese jedoch nicht zu verifizieren. Eine vermutete Mineralressource weist im Vergleich zu einer nachgewiesenen oder angedeuteten Mineralressource ein geringeres Maß an Sicherheit auf und bietet ein unzureichendes Maß an Sicherheit, um eine Umwandlung in eine Mineralreserve zu ermöglichen.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

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