Cartier unterzeichnet Vereinbarung mit Exploits Discovery über die Option auf 100 % der Anteile an den Konzessionsgebieten Benoist, Fenton und Wilson

Val-dOr, Quebec, 3. Juni 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB:6CA) berichtet über die Unterzeichnung einer Vereinbarung (die Vereinbarung) mit Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD) (Exploits) über die Option auf 100 % der Anteile an drei Gruppen exklusiver Explorationsrechte in der Provinz Québec. Diese werden bezeichnet als: (a) das Projekt Wilson in Lebel-sur-Quévillon (das Konzessionsgebiet Wilson); (b) das Projekt Fenton in Chapais (das Konzessionsgebiet Fenton); und (c) das Projekt Benoist in Miquelon (das Konzessionsgebiet Benoist), zusammen die Konzessionsgebiete.

Während des vierjährigen Optionszeitraums hat Exploits die alleinigen und ausschließlichen Rechte und Optionen auf eine Beteiligung von 100 % (die Option), indem es Cartier einen Gesamtbetrag von 1.750.000 $ in bar zahlt, insgesamt 9.250.000 Stammaktien von Exploits an Cartier ausgibt und auf den Konzessionsgebieten Ausgaben von mindestens 12.250.000 $ tätigt. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt, dass Exploits alle notwendigen behördlichen Genehmigungen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) erhält. Innerhalb von zehn (10) Werktagen ab Datum des Inkrafttretens wird Cartier die Summe von 200.000 $ in bar sowie 1.750.000 Stammaktien von Exploits erhalten. Alle an Cartier gemäß der Vereinbarung ausgegebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier (4) Monaten.

Bei ordnungsgemäßer Ausübung der Option auf jegliche der Konzessionsgebiete erhält Cartier eine Nettoschmelzabgabe (NSR) von 2,0 % auf das jeweilige Konzessionsgebiet bzw. die jeweiligen Konzessionsgebiete. Die Hälfte der Royalty (1,0 % NSR) kann nach Wahl von Cartier gegen eine Barzahlung in Höhe von 2.000.000 $ abgelöst werden, die andere Hälfte der Royalty (1,0 % NSR) kann nach Wahl von Cartier gegen eine Barzahlung in Höhe von 20.000.000 $ abgelöst werden.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Val-dOr. Die Projekte des Unternehmens liegen in der Provinz Québec, die durchgängig zu den weltweit besten Rechtsordnungen für Bergbau zählt. Cartier treibt die Entwicklung seines Vorzeigeprojekts Cadillac voran.

Vorsichtshinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den Bestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über die Pläne des Unternehmens. Solche Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Überzeugungen, Annahmen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten oder prognostizierten abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cartier Resources Inc.

Philippe Cloutier

1000 – 1740 Sullivan Road

J9P 7H1 Val d´Or

Kanada

email : philippe.cloutier@ressourcescartier.com

Pressekontakt:

Cartier Resources Inc.

Philippe Cloutier

1000 – 1740 Sullivan Road

J9P 7H1 Val d´Or

email : philippe.cloutier@ressourcescartier.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GoldMining begrüßt die Aufnahme von U.S. GoldMining in den Russell 3000® Index PROXIA bezieht neuen Firmensitz – Umzug erfolgreich abgeschlossen