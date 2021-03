Cartoonwall.de – Wie man ein Cartoon von sich zeichnen lassen kann

Weiterstadt, den 28. März 2021. Auf Cartoonwall.de können Sie sich passende Cartoons zu vielen möglichen (persönlichen) Themen und Styles zeichnen lassen.

Auf Cartoonwall.de kann man sich ganz einfach eine Karikatur zeichnen lassen. In einer Galerie werden ansprechende und lustige Arbeitsbeispiele gezeigt, von denen Sie sich ableiten und überzeugen können, wie Ihr Karikatur-Foto aussehen wird. Das Unternehmen gibt einen Einblick in seine Arbeitsprozesse vom Foto über das Grafik-Design bis zu dem fertigen Produkt. Vorher-Nachher-Bilder zeigen die Unterschiede zwischen Realität und realer Fiktion sehr gut. In einer Community werden sowohl zufriedene Kunden als auch Beispiel-Arbeiten vorgestellt, die als eine Empfehlung für weitere Kunden dienen.

Ein Chat-Bot, der zu einem weiteren Kundenberater auf der Hauptseite weiterleitet, erleichtert Ihnen den Einstieg und beantwortet jeweilige Fragen in einem 24-Stunden-Service individuell und schnell. Sie können Ihr Foto als Karikatur zeichnen lassen, individuell konfigurieren, einschicken und die Bestellung abgeben. Ein professionelles Team aus Zeichnern und Grafikern erstellt Ihr Cartoon schnell und sicher. Verschiedene Styles von „Family“, „Space“ oder „Dream“ runden das Gesamtpaket und die Möglichkeiten der individuellen Gestaltung ab. Eine Karikatur zeichnen lassen kann daher sehr einfach sein, ohne sich selbst bemühen zu müssen.

Die fertigen Fotos werden in verschiedenen Größen von Cartoonwall.de, wie eine Leinwand oder auch im handlichen Kleinformat angeboten. Dazu gibt es Poster und Karten, die für unterschiedliche Größen und Preise angeboten werden und können es sich selbst aussuchen. Die Produkte werden in einer hauseigenen Druckerei frisch hergestellt, von der Qualität geprüft, zugeschnitten und verpackt. Der Versand ist kostenlos und das Produkt wird jeweils nach Deutschland, Österreich und die Schweiz versendet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cartoonwall.de c/o Advisma UG (Haftungsbeschränkt)

Herr P. Weiland

Mühlbachstr. 10

64331 Weiterstadt

Deutschland

fon ..: 061509798672

web ..: https://cartoonwall.de

email : support@cartoonwall.de

Cartoonwall.de erstellt einzigartige Cartoonportraits anhand von Fotos. Diese werden von echten Grafikern per Hand digital gezeichnet. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

