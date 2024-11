CarUnion wird offizieller Toyota-Partner und stärkt Präsenz in Thüringen

CarUnion übernimmt das Autohaus Gollhardt in Eisenach und wird neuer Toyota-Partner. Fünf weitere Toyota-Standorte in Thüringen folgen.

_Hannover, November 2024_ – Die Autohandelsgruppe CarUnion freut sich bekannt zu geben, dass sie mit der Übernahme des Autohauses Gollhardt in Eisenach ab sofort Fahrzeuge der Marke Toyota vertreibt. Dies ist der erste Toyota-Vertragsstandort von CarUnion in Thüringen, und perspektivisch sollen mindestens fünf weitere Standorte hinzukommen. Durch die Kooperation stärkt CarUnion seine Präsenz und Produktvielfalt in Thüringen und bietet zukünftig ein noch breiteres Angebot an Antriebsarten, darunter Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge.

„Als Pionier der Elektrifizierung bildet Toyota die perfekte Ergänzung des Produktportfolios der CarUnion,“ sagt Wieland Heß, Geschäftsführer der CarUnion. „Nachdem mit dem Prius das erste elektrifizierte Fahrzeug bereits vor über 25 Jahren eingeführt wurde, offeriert die Automobilmarke heute eine unvergleichliche Modell- und Antriebsvielfalt, die von konventionellen Fahrzeugen über Hybride und Plug-in-Hybride bis hin zu reinen Elektroautos und Brennstoffzellenfahrzeugen reicht.“

Mit dieser Partnerschaft setzt Toyota sein „Wirtschaftsraumkonzept“ erfolgreich fort. Die Strategie zielt darauf ab, größere und vernetzte Unternehmenseinheiten im Automobilhandel zu schaffen, um die wachsenden Anforderungen durch Digitalisierung, Antriebsvielfalt und steigende Kundenerwartungen optimal zu erfüllen.

Starker Partner für den nachhaltigen Wachstumskurs

Mario Köhler, COO von Toyota Deutschland, erklärt: „Ich freue mich, dass wir die CarUnion als kompetenten und starken Partner für unser Händlernetz gewinnen konnten. Gemeinsam werden wir unseren nachhaltigen Wachstumskurs fortsetzen. Neben einem herausragenden Vertrieb und Service, der sich in höchster Kundenzufriedenheit widerspiegelt, verbindet uns das soziale und regionale Engagement.“

CarUnion gehört mit 25 Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hessen und Thüringen zu den größten Autohandelsgruppen in Deutschland. Neben Toyota vertritt das Unternehmen unter anderem die Marken Renault, Dacia, Skoda und Mitsubishi sowie chinesische Marken des Importeurs Indimo.

Zukunftsorientiertes digitales Angebot

CarUnion hat in den vergangenen Jahren sein digitales Angebot konsequent ausgebaut. Kunden können mehr als 1.300 sofort verfügbare Fahrzeuge online bestellen und bis zur Haustür liefern lassen. Auch die Buchung von Werkstattterminen ist über die Website von CarUnion einfach und bequem möglich. Diese digitalen Services sind Teil der Strategie, den steigenden Erwartungen der Kundschaft gerecht zu werden und die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilität zu fördern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

valuemedia ecommerce GmbH

Herr Marco Kehrenberg

Alexander-Meißner-Straße 44

12526 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 / 5771 3300

fax ..: 030 / 5771 33099

web ..: https://www.valuemedia.de/

email : service@valuemedia.de

CarUnion gehört mit 25 Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hessen und Thüringen zu den größten Autohandelsgruppen in Deutschland. Neben Toyota vertritt das Unternehmen unter anderem die Marken Renault, Dacia, Skoda und Mitsubishi sowie chinesische Marken des Importeurs Indimo.

Pressekontakt:

CarUnion GmbH

Herr Philipp Krajewski

Wagenfeldstr. 15

30519 Hannover

fon ..: +49 511 984730

email : p.krajewski@carunion.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Als starke Arbeitgebermarke ins neue Jahr gehen Regionale Kundengewinnung aktivieren mit modernem Local SEO