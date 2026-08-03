CarWise Group bringt LeaseWise und RentWise auf eine moderne SaaS-Plattform

Berlin, 03.08.2026 – Die CarWise Group, europäischer Anbieter integrierter Software für Lease-, Rental- und Fleetmanagement, treibt die technologische Weiterentwicklung ihrer Kernprodukte voran.

Die beiden Lösungen LeaseWise und RentWise werden schrittweise auf eine vollständig webbasierte SaaS-Plattform umgestellt. Kunden erhalten damit künftig eine zukunftssichere, flexible und stets aktuelle Softwareumgebung ohne lokale Installationen oder eigene Serverinfrastruktur.

Ein wichtiger Schritt in der Produktentwicklung

Mit der Umstellung reagiert die CarWise Group auf die sich schnell verändernden Anforderungen im Lease-, Rental- und Fleetmarkt. Die neue Plattform ist vollständig webbasiert und läuft browserbasiert auf Desktop, Laptop und Tablet. Updates und Wartung erfolgen zentral, wodurch Kunden jederzeit mit der aktuellsten Softwareversion arbeiten – ohne eigenen Installationsaufwand.

Die wichtigsten Vorteile der neuen Plattform im Überblick:

* Zugriff jederzeit und überall über den Webbrowser

* Moderne, intuitive Nutzeroberfläche für Desktop, Laptop und Tablet

* Automatische Updates statt manueller Installationen

* Höhere Geschwindigkeit und Flexibilität für Wachstum, neue Funktionen und Integrationen

* Sicherheit und Zukunftsfähigkeit nach aktuellen Standards

* Keine eigene Serverinfrastruktur mehr erforderlich – Hosting und Wartung laufen zentral

Solide Grundlage für künftige Innovation

„Mit dieser Umstellung investieren wir nicht nur in moderne Technologie, sondern vor allem in eine bessere Nutzererfahrung, mehr Flexibilität und eine solide Basis für künftige Innovationen“, so die CarWise Group. Die neue Architektur ermöglicht es, künftig schneller auf Marktentwicklungen zu reagieren und neue Funktionalitäten effizienter bereitzustellen – im Einklang mit der Unternehmensvision einer skalierbaren, einheitlichen Mobilitätsplattform für 100 bis über 100.000 Verträge.

Webinar-Reihe nach dem Sommer

Die Entwicklung der SaaS-Plattform läuft bereits. Kunden werden Schritt für Schritt über die kommenden Veränderungen informiert. Den Auftakt bildet ein Webinar Anfang September, in dem die CarWise Group Hintergründe, geplante Änderungen und den weiteren Zeitplan vorstellt. Weitere Webinare folgen in den kommenden Monaten, um Kunden fortlaufend über den Fortschritt zu informieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CarWise Group

Frau Stefanie Peter

Luidsprekerstraat 18

1322 AX Almere

Niederlande

fon ..: +49 30 399944-0

web ..: https://carwisegroup.com/

email : presse@carano.de

Über die CarWise Group

Die CarWise Group entwickelt seit mehr als 35 Jahren Softwarelösungen für Leasinggesellschaften, Autovermietungen und Unternehmen mit Fuhrparks. Als Europas One Stop Shop für Lease-, Rental- und Fuhrparkmanagement vereint die Unternehmensgruppe die Marken CarWise, AutoDisk und Carano unter einem Dach und unterstützt Kunden mit integrierten Lösungen entlang des gesamten Mobilitätsprozesses.

Heute vertrauen rund 200 Leasinggesellschaften, 500 Vermietstationen und 300 Fuhrparkkunden in neun europäischen Ländern auf die Software der CarWise Group, um Prozesse zu automatisieren, Transparenz zu schaffen und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.



Pressekontakt:

CarWise Group

Frau Stefanie Peter

Luidsprekerstraat 18

1322 AX Almere

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