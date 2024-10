Casa Padrino bei der Maria Callas Gala während der Filmfestspiele in Venedig

In einem prachtvollen Palazzo in Venedig fand eine der exklusivsten Veranstaltungen des Jahres statt: Die Maria Callas Gala, eine glanzvolle Hommage an die unvergessene Opernlegende Maria Callas.

Casa Padrino glänzt bei der Maria Callas Gala – Ein Abend voller Eleganz und Luxus

Venedig, 2024 – Die beeindruckenden Räumlichkeiten des historischen Palazzo waren der Schauplatz für eine der exklusivsten Veranstaltungen des Jahres: Die Maria Callas Gala, eine Hommage an die unvergleichliche Opernlegende Maria Callas.

Als Ehrengäste der glamourösen Veranstaltung nahmen Marvin und Dr. Sina Schertl, die kreativen Köpfe hinter der Luxus-Möbelmarke Casa Padrino, teil und reihten sich in die illustre Gästeliste ein, die von international bekannten Persönlichkeiten aus Film, Musik und Kultur gesäumt war.

Im Rahmen der Festspiele von Venedig wurde der Film „Maria“ mit Angelina Jolie in der Hauptrolle als die gefeierte Operndiva vorgestellt.

Die Gala, die auf dieses beeindruckende filmische Werk folgte, stellte den Höhepunkt einer kunstvollen und luxuriösen Feier dar, die den Charme und das Erbe der Callas in den Mittelpunkt rückte.

Angelina Jolie selbst betrat den roten Teppich bei den Filmfestspielen in einem atemberaubenden seidenen Abendkleid, das ihre Eleganz und Anmut perfekt widerspiegelte.

Die exklusive Atmosphäre des anschliessenden Gala Abends wurde durch den Auftritt der renommierten Sopranistin Greta Lirussi und des preisgekrönten Baritons Simone Piazzola, die gemeinsam eine Hommage an Maria Callas darboten, musikalisch untermalt. Für Marvin und Dr. Sina Schertl war die Teilnahme an dieser einzigartigen Gala eine Gelegenheit, ihre tiefe Verbundenheit zu Kunst und Luxus zu betonen.

Casa Padrino, eine der angesehensten Marken im Bereich exklusiver Wohnkultur, steht für handgefertigte Möbelstücke, die zeitlose Eleganz und höchste Handwerkskunst vereinen. „Es war uns eine Ehre, Teil eines so bedeutenden Abends zu sein, der nicht nur die Kunst feierte, sondern auch das Streben nach Perfektion und Schönheit – Werte, die auch unser Unternehmen verkörpern“, so Dr. Sina Schertl.

Die Filmfestspiele in Venedig brachten Stars wie Angelina Jolie, Lady Monika Bacardi, sowie Brad Pitt und George Clooney zusammen, die das unverwechselbare Flair genossen.

Im Mittelpunkt des Galaabends stand die Erinnerung an Maria Callas, deren unvergessliches Erbe in der Musikwelt weiterhin leuchtet. Ioanna Efthimiou, die Gründerin der Maria Callas Monaco Gala & Awards, betonte in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung dieser Gala, die nicht nur die Kunst feiert, sondern auch dazu dient, all jene auszuzeichnen, die durch ihre Talente und ihren Einsatz auf internationaler Ebene herausragen.

Mit einer besonderen Mischung aus Kunst, Kultur und unvergänglicher Eleganz war der Abend ein Fest für die Sinne, das nicht nur die Gäste in den Bann zog, sondern auch den Geist der unvergleichlichen Maria Callas auf eindrucksvolle Weise lebendig hielt. Marvin und Dr. Sina Schertl blicken mit Stolz auf diesen unvergesslichen Abend zurück, der nicht nur für die Kunst, sondern auch für luxuriöses Lebensgefühl und anspruchsvolle Ästhetik stand – Werte, die Casa Padrino in jeder ihrer Kreationen zum Ausdruck bringt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Demotex GmbH

Herr Gerd Bauer

Hammer Str. 64

45239 Essen

Deutschland

fon ..: +49-201-36577485

fax ..: +49-201-36577486

web ..: https://www.casa-padrino.de

email : info@casa-padrino.de

Casa Padrino ist eine Marke von Marvin Schertl und bietet Möbel und ausgefallene Wohnaccessoires im Luxus Segment.

Seit Gründung der Marke im Jahre 2012 wurde die Kollektion um viele Luxusprodukte erweitern, so daß die Kollektion nunmehr aus einem umfassenden Sortiment an Luxus Möbeln, Gartenmöbeln, Badmöbeln und Wohndekorationen besteht

Pressekontakt:

Demotex GmbH

Herr Gerd Bauer

Hammer Str. 64

45239 Essen

fon ..: +49-201-36577485

email : info@casa-padrino.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Rolle von SEO Agenturen in der digitalen Welt Papiergeld, Gold und Silber – damals und heute