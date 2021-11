CAT Strategic erhält Arbeitsgenehmigung zur Durchführung des Diamantbohrprogramms auf Projekt Burntland in New Brunswick; weitere Bohrziele sollen nach neuester luftgestützter geophysikalischer Vermessung identifiziert werden

Vancouver, BC, Kanada, 4. November 2021 – CAT Strategic Metals Corporation (CSE: CAT) (OTC: CATTF) (FWB: 8CH) (CAT oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es alle für den Beginn der Diamantbohrungen auf dem Konzessionsgebiet Burntland im Norden von New Brunswick notwendigen behördlichen Genehmigungen erhalten hat. CAT wird jetzt mit einem 7 Bohrlöcher umfassenden Diamantbohrprogramm weitermachen, um das potenzielle Ausmaß eines Schürfgrabungsprogramms, das im Sommer 2020 durchgeführt wurde, weiter zu erkunden und zu bewerten.

Dieses Schürfgrabungsprogramm identifizierte umfangreiche Gebiete mit skarnifizierter Mineralisierung in Sedimentgestein neben Porphyrgängen. Durchschnittlich ergaben 27 Proben aus diesem Gebiet der Schürfgrabungen 1,67 % Cu und 39,3 g/t Ag, wobei die Proben selektiv auf rund 60 Metern des freigelegten Grabens erfolgten. Die Proben mit dem höchsten Gehalt umfassten bis zu 16,3 % Cu & 220,0 g/t Ag, 5,58 % Cu & 192,0 g/t Ag, und 6,2 % Cu & 118 g/t Ag. Bitte beachten Sie, dass Gesteinsschürfproben von Natur aus selektiv sind und die berichteten Werte möglicherweise nicht die wahre Mächtigkeit oder die Art der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet widerspiegeln. Eine magnetische Bodenuntersuchung in der Vergangenheit lässt darauf schließen, dass Mineralisierung vom Skarn-Typ auf dem Projektgebiet häufig am Rande von Gebieten mit magnetischen Hochs auftritt.

Im Sommer 2021 führte CAT eine 975 Linienkilometer umfassende, hochauflösende, magnetische Drohnenvermessung in einer geringen Höhe von rund 10 Metern über der Baumgrenze und in einem Abstand von 25 Metern auf dem gesamten Projektgebiet durch. Die magnetische Vermessung, die im Vergleich zu herkömmlichen Helikopter- oder Starrflüglervermessungen in niedriger Höhe und mit geringer Geschwindigkeit erfolgte, sammelte unzählige Daten, die für die Identifizierung struktureller Eigenschaften der Mineralisierung sowie zur Identifizierung von Gebieten mit magnetischer Störung, die möglicherweise mit Alteration verbunden mit hydrothermalen, mineralisierten Flüssigkeiten zusammenhängen, verwendet wurden.

Die Ergebnisse der magnetischen Drohnenvermessung zeigten, dass weitere Arbeiten nötig waren, weshalb das Unternehmen EAGLE Geophysique Inc. (EAGLE) mit der Durchführung einer geophysikalischen VLF-EM, DTM und magnetischen Vermessung beauftragte, um Strukturen zu identifizieren, die genug Daten liefern, um Ziele für ein Diamantbohrprogramm festzulegen. Bei dieser kürzlich durchgeführten Vermessung, die auch als Quadri-Mag bekannt ist, handelt es sich um die neueste Generation an hochpräziser, luftgestützter Ausstattung, und der ultrabreite horizontale und vertikale Gradient ermöglicht die Kartierung selbst subtiler Veränderungen der Gesteinseigenschaften. Die Plattform wurde unter einem Hubschrauber geschleppt, um maximale Bodennähe zu gewährleisten. Mit einem horizontalen Gradienten von 10 m und einem vertikalen Gradienten von 3 m können hydrothermale Alterationen, Kimberlit-Intrusions- und Lagergänge sowie andere geologische Strukturmerkmale lokalisiert werden. Die passive EM-Ausrüstung ist in der Lage, Leiter in einer Tiefe von mehr als 1 km aufzuspüren. Durch die Messung natürlich vorkommender EM-Felder (AFMAG – Audio-Frequenz-Magnetik) können sowohl separate Leiter als auch grobe Änderungen des spezifischen Widerstands und der Leitfähigkeit, wie sie in geologischen Kontakten und Strukturen vorkommen, festgestellt werden. Das geophysikalische EAGLE-Programm bestand aus insgesamt 970 Linienkilometer über einem Vermessungsgebiet von 47,55 Quadratkilometern.

Die kombinierten Daten aus den geophysikalischen Schürfgrabungsprogrammen trugen entscheidend zur Identifizierung der ersten 7 Diamantbohrziele bei und ermöglichten es dem Unternehmen, Forages Technic Eau Inc. (FTE) mit dem Diamantbohrprogramm zu beauftragen, das am 15. November 2021 beginnen soll. Außerdem soll die Untersuchung und Interpretation der neuesten geophysikalischen EAGLE-Vermessung weitere Gebiete von großem Interesse zeigen und zur Identifizierung weiterer Diamantbohrziele auf dem Konzessionsgebiet führen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Patrick Laforest, P.Geo (Québec), ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, der die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über das Konzessionsgebiet zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf die Nachbarprojekte und die historischen Bohrdaten.

Über CAT Strategic Metals Corporation:

CAT Strategic Metals Corporation ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Risikominimierung von vernachlässigten Projekten in den erstklassigen und gut etablierten geologischen Regionen Nordamerikas spezialisiert hat. Das Unternehmen fokussiert sich gezielt auf jene Rohstoffe, die aus finanzieller Sicht sowie aus Sicht der globalen Infrastruktur und Energiepolitik von großer strategischer Bedeutung sind. Die Aktien von CAT werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol CAT, auf OTCMarkets.com unter dem Handelssymbol „CATTF“ und an der Börse Frankfurt unter dem Symbol 8CH gehandelt.

FÜR DAS BOARD

Robert Rosner

Chairman, President & CEO

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf SEDAR unter www.SEDAR.com oder auf der Website des Unternehmens, www.catstrategic.com, bzw. über das Unternehmen direkt unter der Rufnummer (604) 674-3145.

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Zustände und sind daher inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit von solchen Aussagen erwartet werden. Bestimmte Risiken im Rahmen dieser Pressemeldung beinhalten Risiken im Zusammenhang mit der geplanten Produktion, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine angestrebten Explorationsrahmen aufgrund regulatorischer, technischer oder wirtschaftlicher Faktoren zu erreichen. Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Schätzung von Ressourcen und es gibt keine Garantie, dass eine Ressource abgegrenzt oder deren wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen werden kann, was für eine Einstufung als Reserve erforderlich ist. Es kann nicht garantiert werden, dass zusätzliche Explorationsarbeiten zu einer bedeutenden Steigerung der Ressourcenschätzungen führen werden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Wir bemühen uns um ein Safe Harbour-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CAT Strategic Metals Corporation

Robert Rosner

1010 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : robert@catstrategic.com

Pressekontakt:

CAT Strategic Metals Corporation

Robert Rosner

1010 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : robert@catstrategic.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Quable wählt Bayard Consulting Group, um seine Kunden in Sachen GDSN optimal zu unterstützen CYCLOPS Wärmebildkameras – thermische Monokulare von ThermTec