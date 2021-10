CAT Strategic Metals unterzeichnet Abkommen mit Beratungsunternehmen für Geologie und Bergbau, um den Ausbau des Uranprojekts South Preston im ertragreichen kanadischen Athabasca-Becken voranzutreiben

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 14. Oktober 2021 – CAT Strategic Metals Corporation (CSE: CAT) (CSE: CAT) (OTC: CATTF) (FRA: 8CH) (CAT oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Firma Watt, Griffis and McOuat Limited, Geological and Mining Consultants (WGM) mit der Auffindung einer wirtschaftlich rentablen Uranmineralisierung in CATs Urankonzessionsgebiet South Preston beauftragt wurde.

Die Gespräche mit WGM, bei denen es darum ging, die besten und produktivsten Methoden zu ermitteln, mit denen das Uranprojekt South Preston auf die wünschenswerteste und raschestmögliche Weise ausgebaut werden kann, traten im September in eine ernsthafte Phase ein. Nach einer ersten Sondierung der verfügbaren Projektdaten bekundete WGM großes Interesse an der gemeinsamen Weiterführung des Projekts mit CAT und unterbreitete dem Unternehmen einen Vorschlag, der den Umfang der erforderlichen Arbeiten zur Ermittlung einer entsprechenden Uranmineralisierung skizzierte, die mit den im Athabasca-Becken bestätigten, diskordanten Lagerstätten korreliert. Bei den Lagerstätten dieses Typs handelt es sich um die höchstgradigen bekannten Uranlagerstätten.

Der Standort des Konzessionsgebiets South Preston befindet sich außerhalb jener Zone, die derzeit vom Sandstein der Athabasca-Formation bedeckt ist, und birgt daher gewisse Vorteile im Hinblick auf die Sichtbarkeit der Uranmineralisierung im Vergleich zu anderen Gebieten, in denen das potenzielle Wirtsgestein der Uranerze von mehreren hundert Metern Sandstein bedeckt ist.

Das Konzessionsgebiet South Preston rückte insbesondere in den Mittelpunkt des Interesses, als die Firma Azincourt Energy, deren Betriebsstandorte an jene von CAT grenzen, eine leitfähige Zone im Bereich ihrer Konzession East Preston entdeckte, die sich in nur geringer Entfernung nördlich der CAT-Konzessionen befindet. Die in Süd-Südwest-Richtung verlaufenden Zonen von Azincourt erstrecken sich direkt auf die Explorationskonzession von CAT.

WGM wird unverzüglich mit der Erfassung und Sondierung aller gesammelten Daten und Informationen beginnen, die aus den bereits bei den Aufsichtsbehörden von Saskatchewan zu Evaluierungszwecken eingereichten Berichten stammen. Dabei werden auch die Ergebnisse ehemaliger Explorationsprogramme im Konzessionsgebiet South Preston bzw. in dessen Nähe berücksichtigt. Im weiteren Verlauf des Sondierungsverfahrens wird WGM einen Explorationsplan zur Ermittlung der wichtigsten erforderlichen Arbeitsbereiche für den weiteren Projektausbau erarbeiten.

Sobald anhand aller verfügbaren Daten und Messergebnisse, die in jüngerer Zeit ermittelt wurden und/oder Teile der Konzession South Preston abdecken, ein erster Explorationsplan vorliegt, wird voraussichtlich bereits Ende Oktober oder Anfang November 2021 mit den detaillierten technischen Messungen begonnen. Dieser Explorationsplan umfasst geologische Kartierungen, Radioaktivitätsmessungen, geochemische und geophysikalische (EM) Messungen sowie Probenahmen aus radonhaltigem Wasser.

Über WGM

WGM wurde 1962 gegründet und ist Kanadas ältestes unabhängiges Beratungsunternehmen für Geologie und Bergbau, das international tätige Mineralressourcenunternehmen mit professionellen Dienstleistungen auf höchstem Niveau unterstützt. Sowohl das eigene Fachpersonal als auch die diversen Partnerfirmen verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen in der Basisexploration samt Planung, Management und Umsetzung bis hin zur Planung von Bergbaubetrieben einschließlich Verarbeitungs- und Gewinnungsmethoden. Dank der Fachkenntnisse und Explorationsaktivitäten von WGM wurden bedeutende Mineralentdeckungen sowie neue Minen erschlossen, insbesondere die Eisenlagerstätten Mary River auf Baffin Island und Asbestos Hill in Quebec sowie die Silber-Gold-Zink-Mine Greens Greek und die Goldmine Pogo, die beide in Alaska beheimatet sind. Laut der Firma Cominco, der die riesige Zinkmine Red Dog gehört, war WGM maßgeblich an den Arbeiten zur Bestätigung der Mine als vorrangiges Explorationsziel beteiligt.

Der Projektausbau erfolgt unter der Leitung von Al Workman, P.Geo, SEG., F.AusIMM, der als Chefgeologe und Vice President von WGM verantwortlich zeichnet. Herr Workman war als Explorationsgeologe unter anderem sechs Jahre lang bei Gulf Minerals Canada Ltd. tätig – jenem Unternehmen, dessen bahnbrechende Entdeckung Rabbit Lake den Grundstein für die Existenz von diskordanten Uranlagerstätten im Athabasca-Becken legte. Neben seinen Einsätzen im östlichen Athabasca-Becken verfügt er zusätzlich über bedeutende Erfahrungen auf dem Gebiet der Uranexploration, wie etwa

– der Exploration von Lagerstätten im Sandstein und/oder diskordanten Lagerstätten im Hornby-Becken in den kanadischen Nordwest-Territorien;

– der Sondierung von Explorationsprogrammen für strukturell kontrollierte Uranmineralisierungen in der Region Beaverlodge im Norden von Saskatchewan;

– der Erkundung von Uran-Seifenlagerstätten (Konglomeratlagerstätten) in der Gegend von Elliot Lake;

– Explorations- und Diamantbohrungen in uranführendem Schwarzschiefergestein in der Albert-Formation des Moncton Sub-Basin in der Provinz New Brunswick;

– Kartierungen und Bohrungen im Bereich einer in Ignimbrit- und Rhyolithgestein eingebetteten, hochgradigen Uranmineralisierung in den Cobequid Highlands der Provinz Nova Scotia.

Robert Rosner, Chairman & CEO von CAT, erklärt: Seit der Übernahme des Uranprojekts South Preston vor einigen Monaten halten wir nach einem geeigneten Partner Ausschau, um den weiteren Ausbau des Uranprojekts voranzutreiben. Es war schon eine Herausforderung, die richtigen Leute mit den geeigneten Qualifikationen zusammenzubringen. Nun sind wir aber sehr froh, dass WGM auf Grundlage der ersten Datensondierung sein Vertrauen in das Konzessionsgebiet bekräftigt hat und die Leitung und Planung des Projekts verantwortet. Angesichts der Erfolgsbilanz von WGM ist die Beauftragung von WGM aus Sicht des Board of Directors zum aktuellen Zeitpunkt die bestmögliche Entscheidung für das Projekt, das Unternehmen und auch seine Aktionäre.

Al Workman, seines Zeichens Director und Vice President von WGM, fügt hinzu: WGM ist mit der Einbindung in das Uranprojekt South Preston sehr zufrieden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Unternehmensführung von CAT, um die Exploration im Konzessionsgebiet entsprechend voranzutreiben und so möglicherweise eine wirtschaftlich rentable Uranmineralisierung zu entdecken.

Das Uranprojekt South Preston

Das Urankonzessionsgebiet South Preston befindet sich im südwestlichen Teil des kanadischen Athabasca-Beckens, in dem bekanntlich einige der höchstgradigen Uranlagerstätten der Welt angesiedelt sind. Zu den jüngsten Entdeckungen in der Region zählen die Uranlagerstätte Arrow, die auf das Konto der Firma NexGen Energy Ltd. geht, sowie die Uranlagerstätte Triple R (PLS), für deren Ausbau die Firma Fission Uranium Corp. verantwortlich zeichnet. Das Konzessionsgebiet CAT umfasst eine Grundfläche von 29.395 Hektar und teilt sich mit dem benachbarten Betreiber NexGen Energy eine mehr als 10 km lange gemeinsame Konzessionsgrenze, mit der Firma Orano (einem international führenden Uranproduzenten) eine mehr als 18,5 km lange durchgehende Projektgrenze und mit Azincourt Energy Corp. eine durchgehende Claim-Grenze von 50 km Länge.

Über CAT Strategic Metals Corporation:

Das Leitprinzip und die Unternehmensstrategie von CAT Strategic Metals besteht darin, Konzessionsbeteiligungen in Rohstoffregionen mit nachweislich erstklassigem Erschließungspotenzial, vor allem in Bezug auf Gold- und Kupfervorkommen, zu lokalisieren, zu übernehmen und auszubauen. Neben seinem Uranprojekt South Preston betreibt CAT auch das Projekt Burntland, wo vor allem die Exploration und Erschließung mehrerer Zielzonen nordöstlich von Saint Quentin im Restigouche County in der kanadischen Provinz New Brunswick im Vordergrund stehen, sowie das Mineralprojekt Rimrock Gold, ein gold- und silberführendes Low Sulfidation-Prospektionsgebiet vom Typ Carlin, das inmitten der Gold-Silber-Bergbaugürtel Carlin und Northern Nevada Rift im Nordosten von Nevada beheimatet ist. Die Aktien von CAT werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol CAT sowie an der Börse Frankfurt unter dem Symbol 8CH gehandelt.

FÜR DAS BOARD

Robert Rosner

Chairman, President & CEO

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf SEDAR unter www.SEDAR.com oder auf der Website des Unternehmens, www.catstrategic.com, bzw. über das Unternehmen direkt unter der Rufnummer (604) 674-3145.

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Zustände und sind daher inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit von solchen Aussagen erwartet werden. Bestimmte Risiken im Rahmen dieser Pressemeldung beinhalten Risiken im Zusammenhang mit der geplanten Produktion, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine angestrebten Explorationsrahmen aufgrund regulatorischer, technischer oder wirtschaftlicher Faktoren zu erreichen. Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Schätzung von Ressourcen und es gibt keine Garantie, dass eine Ressource abgegrenzt oder deren wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen werden kann, was für eine Einstufung als Reserve erforderlich ist. Es kann nicht garantiert werden, dass zusätzliche Explorationsarbeiten zu einer bedeutenden Steigerung der Ressourcenschätzungen führen werden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Wir bemühen uns um ein Safe Harbour-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

