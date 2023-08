Century Lithium berichtet über die Fortschritte bei den Tests mit Koch Technology Solutions

9. August 2023 – Vancouver, Kanada – Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp/ – freut sich, erfolgreiche Fortschritte in seiner Zusammenarbeit mit Koch Technology Solutions (KTS), einem Unternehmen von Koch Engineered Solutions (KES), bekannt zu geben. Wie bereits berichtet (siehe Pressemitteilung vom 17. April 2023) arbeiten Century Lithium und KTS gemeinsam an der Anwendung des Li- ProTM Systems von KTS in der Lithiumextraktionsanlage (Pilot Plant) von Century im Amargosa Valley, Nevada, USA.

„Century Lithium freut sich über die Fortschritte in unserer Zusammenarbeit mit Koch Technology Solutions“, sagte Bill Willoughby, Präsident und CEO von Century Lithium. „Unser Team hat mit der Unterstützung von KTS die Ausrüstung erfolgreich in unsere Pilotanlage integriert und mit deutlich verbesserten Ergebnissen betrieben.

Seit Oktober 2021 testet Century Lithium kontinuierlich die Gewinnung von Lithium aus dem Tonstein des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley (Projekt) in Nevada mittels eines chloridbasierten Laugungsverfahrens. Die Erprobung des Systems Li-ProTM wurde durchgeführt, um potenzielle Verbesserungen im Bereich der direkten Lithiumextraktion (DLE) in der Pilotanlage zu bewerten.

Adam Sackett, Präsident von Koch Technology Solutions, fügte hinzu: „Die stabilen Ergebnisse, die vor Ort mit dem Li-Pro-Direktlithiumextraktionsverfahren von Koch Technology Solutions erzielt wurden, haben alle unsere wichtigsten Meilensteine für das Century-Pilotprogramm erreicht. Wir freuen uns darauf, eine Li-Pro-Installation mit kommerziellen Prozessgarantien zu planen und auszuführen.“

Mit der Integration des DLE-Verfahrens von KTS sind die Gehalte der in der Pilotanlage produzierten Lithium-Zwischenlösung auf die bisher höchsten Werte gestiegen, mit einem Durchschnittsgehalt von 7,5 Gramm/Liter (g/l) (7.500 Teile pro Million) Lithium. Diese Lithiumkonzentrationen sind viermal höher als die zuvor erzeugten, während die Natriumkonzentrationen fast eine Größenordnung niedriger sind.

Bisherige Höhepunkte

– Erfolgreiche Installation und Betrieb des Li-ProTM DLE-Verfahrens von Koch

– Die Anlage Li-ProTM hat unter Verwendung des Chloridlaugungsverfahrens von Century Lithium einen stabilen Zustand erreicht

– Herstellung von Zwischenlösungen mit Lithiumgehalten von 7 bis 8 g/l bei durchschnittlichen Lithium-Natrium-Verhältnissen von 0,9 bis 1,1

– Keine beobachtete Verschlechterung der Medien oder Anhäufung von schädlichen Elementen

Operative Ergebnisse

Seit der Installation der DLE-Ausrüstung von KTS hat sich Century Lithium auf Verbesserungen im Zusammenhang mit den betrieblichen Aspekten der Pilotanlage und auf Anpassungen des endgültigen Flowsheets konzentriert. Diese Verbesserungen wurden durch die Entwicklung und den Einbau der DLE-Ausrüstung von KTS in der Pilotanlage gut unterstützt.

Century Lithium hat mit Unterstützung von KTS Techniken zur Verbesserung der Lithiumgewinnung im DLE-Gebiet bei gleichzeitiger Minimierung schädlicher Elemente in den Endlösungen entwickelt. Die Zusammenarbeit zwischen Century Lithium und den Mitarbeitern von Koch ist sehr produktiv und hat Ideen und Änderungen hervorgebracht, die zu einer vollständigen Entfernung von Kalzium und Magnesium und einer deutlichen Reduzierung von Natrium und Kalium in den Produktlösungen geführt haben.

Qualifizierte Person

Todd Fayram, MMSA-QP, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Century Lithium Corp.

Century Lithium Corp. (ehemals Cypress Development Corp.) ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im westlichen Zentralnevada, USA, konzentriert. Century Lithium befindet sich derzeit in der Pilotphase von Tests mit Material aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte in seiner Lithiumextraktionsanlage im Amargosa Valley, Nevada, und macht Fortschritte im Hinblick auf den Abschluss einer Machbarkeitsstudie und die Erteilung von Genehmigungen, mit dem Ziel, ein heimischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.

IM NAMEN DER CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vizepräsident, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

scacos@centurylithium.com

centurylithium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen und sind durch Wörter wie „erwartet“, „schätzt“, „projiziert“, „antizipiert“, „glaubt“, „könnte“, „geplant“ und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmensleitung erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen Marktpreise, Explorations- und Erschließungserfolge, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Century Lithium Corp.

Spiros Cacos

Suite 1610, 777 Dunsmuir Street

V7Y 1K4 Vancouver

Kanada

email : scacos@centurylithium.com

Pressekontakt:

Century Lithium Corp.

Spiros Cacos

Suite 1610, 777 Dunsmuir Street

V7Y 1K4 Vancouver

email : scacos@centurylithium.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pan American Energy Corp. gibt Ergebnisse des Sommer-Prospektionsprogramms auf dem Lithiumprojekt Big Mack bekannt Adcore kündigt Vertragsverlängerung mit staatlicher israelischer Werbeagentur an