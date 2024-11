CEO von BluSky Carbon hält Plädoyer für Optimismus in der Klimatechnik

OLD SAYBROOK, CONNECTICUT / VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 8. November 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 / WKN: A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich, den Aktionären und Interessengruppen das nachfolgende Schreiben von Will Hessert, dem CEO des Unternehmens, zu übermitteln.

Argumente für Optimismus in der Klimatechnik in Amerika nach der Wahl

Die Ergebnisse der US-Wahl 2024 haben die Klima- und Klimatechnikbranche in ihren Grundfesten erschüttert. Die zukünftige republikanische Regierung hat versprochen, die Förderung fossiler Brennstoffe zu verdoppeln, plant die Aufhebung von Umweltvorschriften und droht mit der Abschaffung vieler Anreizsysteme und Finanzierungsprogramme, die dem Klimaschutz zugutegekommen sind.

Die Klimatechnikbranche sieht sich aktuell mit einem Umfeld konfrontiert, in dem es möglicherweise keine Schutzmaßnahmen und Anreizsysteme mehr gibt.

In Anbetracht dessen werde ich etwas tun, was in Klimatechnik-Kreisen derzeit fast ketzerisch anmutet: Ich breche eine Lanze für den Optimismus.

Langfristige Strategie

Als wir BluSky Carbon gründeten, hatten wir vor allem ein Ziel vor Augen: das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu verbannen, um den Klimawandel aufzuhalten.

Unser Team hat der Senkung der Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre Priorität eingeräumt, um zumindest die schlimmstmöglichen Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden. In den letzten Jahren haben wir uns der Entwicklung und dem Ausbau von Technologien zur Erreichung dieses Ziels gewidmet.

Obwohl wir eine idealistische Zielsetzung haben, herrscht bei BluSky eine Kultur des Pragmatismus. Und aus pragmatischer Sicht wissen wir, dass das zukünftige Klima nicht immer oberste Priorität haben wird.

Wie sollen die Regierungen den aktuellen Wohlstand mit den zukünftigen Klimazielen in Einklang bringen? Wie sollen Nationen der dringend nötigen Energiesicherheit gegenüber der Notwendigkeit der Dekarbonisierung den Vorrang geben? Welche Wahl sollen die Staaten zwischen fiskalischer Verantwortung und einer angemessenen Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen treffen?

Die verschiedenen Regierungen werden diese Fragen zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantworten. Was nationale Prioritäten betrifft, so haben Demokraten und Republikaner sehr unterschiedliche Ansichten, die sich auch immer wieder ändern können.

Und darauf gründet sich auch eine aus meiner Sicht unumstößliche Wahrheit, die nicht nur für die Klimatechnik, sondern für alle Unternehmen gilt:

Wenn man ein Unternehmen aufbaut, das nur dann florieren kann, wenn eine bestimmte politische Partei an der Macht ist, baut man kein Unternehmen von Größe auf.

Ich bin überzeugt, dass sich die Kohlendioxid-Abscheidung bis zum Jahr 2050 zu einer Branche mit einem Marktvolumen von mehreren Billionen Dollar entwickeln wird – unabhängig vom Ausgang dieser Wahl. Aber um sich ein möglichst großes Stück von diesem billionenschweren Kuchen zu sichern und einen globalen Einfluss auszuüben, ist es essentiell, lange genug im Spiel zu bleiben, um auch die Früchte zu ernten.

Glücklicherweise hat sich unser Auftrag im vergangenen Jahr über die einfache Kohlendioxid-Abscheidung hinaus weiterentwickelt. Ich denke, dass unsere neue Zielsetzung von politischen Zyklen weitgehend unabhängig ist und hoffentlich einen Nährboden schafft, auf dem die Klimatechnik in den kommenden Jahren gedeihen kann.

Evolution

Wir haben BluSky Carbon zunächst mit dem alleinigen Ziel gegründet, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Zu Beginn experimentierten wir mit dürftig zusammengebauten Algen-Bioreaktoren, die wir in unseren Eigenheimen aufbewahrten (was unsere Lebenspartner zum Glück erlaubten). Auf der Suche nach Lösungen für die Kohlendioxid-Abscheidung (CDR) haben wir in alle möglichen Richtungen geforscht.

Im Zuge dieser Recherchen und beim Experimentieren mit verschiedenen Ansätzen fanden wir heraus, dass die Pyrolyse von Biomasse – die Umwandlung von Abfällen organischen Ursprungs in stabilen Kohlenstoff – der beste Ansatz war.

Warum wir die Pyrolyse als Grundlagentechnologie ausgewählt haben, liegt auf der Hand:

1. Sie erzeugt Energie, während andere CDR-Verfahren Unmengen an Energie verbrauchen können.

2. Sie verwendet Abfallströme in großer Menge als Ausgangsmaterial, was sich positiv auf die Wirtschaftskennzahlen und das Wertversprechen auswirkt.

3. Ihr Enderzeugnis ist ein Wertprodukt: Biokohle

Biokohle ist der Endzustand von Abfallprodukten organischen Ursprungs, die das Verfahren der Pyrolyse von Biomasse durchlaufen. Biokohle bindet Kohlenstoff und speichert ihn über Jahrtausende. Und mit unserer eingeschränkten Sichtweise alleinig auf das Ziel der Kohlendioxid-Abscheidung hat uns nur dieser Aspekt interessiert.

Was wir jedoch übersehen und erst später herausgefunden haben: Biokohle hat das Potenzial, sich als zentraler Wertstoff in der Landwirtschaft und Industrie des 21. Jahrhunderts zu etablieren.

Bei der Verwendung von Biokohle tragen ihre einzigartigen Eigenschaften dazu bei, Boden und Wasser sauber zu halten. Biokohle verhindert, dass Düngemittel in die Gewässer gelangen, und beugt so Algenblüten vor, die unsere Ökosysteme belasten. Biokohlepartikel können auch Schadstoffe wie Schwermetalle, Pestizide und Mikroplastik binden.

Darüber hinaus eignet sich Biokohle ideal als Rohstoff in der Industrie. Biokohle kann Beton beigemischt werden, um dessen Festigkeit zu erhöhen. Sie kann Asphalt beigemischt werden, um dessen Elastizität zu verbessern. Sie kann zur Verstärkung von Kunststoffen und Polymeren beitragen. Sie kann bei der Stahlerzeugung eingesetzt werden. Sie kann sogar zu strategischen Wertstoffen wie Graphit veredelt werden.

Die Welt ist im Wandel und bevorzugt zunehmend eine Landwirtschaft und Produktion auf regionaler Ebene. Es ist ein unglaubliches Wertversprechen, den Nationen die Möglichkeit zu geben, ihre Abfallprodukte in eigene industrielle Rohstoffe und damit in ein Werkzeug umzuwandeln, das wie ein Turbolader auf ihre Landwirtschaft wirkt.

Aus diesem Grund hat BluSky seine Mission neu definiert und über die bloße Kohlenstoff-Abscheidung hinaus weiterentwickelt. Unsere Aufgabe besteht nun darin, den menschlichen Wohlstand durch den weiteren Ausbau der Klimatechnik zu fördern.

Und mit dieser Aufgabe setzen wir uns auch einen Rahmen, in dem wir uns in weiterer Zukunft fortbewegen können.

Der weitere Weg

Die größten Unternehmen entstehen immer aus Träumen, die im Feuer des Kapitalismus zu realen Projekten geschmiedet werden. Microsoft® und Apple® wurden mit dem Traum gegründet, die Computertechnik zu demokratisieren. Bei Google® war es der Traum, die Informationen dieser Welt universell zugänglich zu machen. Hinter der Gründung von SpaceX® stand der Traum, die menschliche Zivilisation auf mehrere Planeten auszudehnen.

Unternehmen sind Vehikel, um Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Aber um in der Realität bestehen zu können, muss ein Unternehmen in der Lage sein, Renditen für die Aktionäre zu erwirtschaften und Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, die die Menschen auch wirklich haben wollen.

Aus meiner Sicht ist das auch für die Klimatechnik der Weg in die Zukunft: Wenn Sie unglaubliche Technologien erschaffen, die einen Nutzen über das Klima hinaus haben, wird Ihr Unternehmen florieren – egal, in welcher politischen oder kulturellen Situation Sie sich gerade befinden. Und Sie werden eine deutlich größere Chance haben, Ihre klimaorientierte Zielsetzung zu erfüllen.

Die Zielsetzung bei Tesla® bestand darin, den Verkehr zu elektrifizieren. Das Unternehmen hat nicht einfach nur Elektrofahrzeuge gebaut. Es baute und baut noch immer Autos, die viele Konsumenten besser finden als ihre mit fossilen Brennstoffen betriebenen Gegenspieler.

Der Firma Patagonia® war es ein Anliegen, nachhaltige und ethische Kleidung auf den Markt zu bringen. Sie haben nicht einfach nur Outdoor-Bekleidung gefertigt. Sie stellten hochwertige, langlebige und beliebte Produkte her, die ihre Konkurrenz im Fast-Fashion-Segment übertrafen.

Genauso verhält es sich mit BluSky. Unser Ziel ist es, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu verbannen. Dabei geht es uns aber nicht nur um die Kohlendioxid-Abscheidung an sich. Wir wollen auch faszinierende Produkte herstellen, die das Fundament einer Wirtschaft der Zukunft bilden werden.

Mit dieser Vision werden wir aus meiner Sicht auch in Zukunft anpassungsfähig bleiben. In bestimmten politischen Situationen werden wir ein liberales und unternehmensfreundliches Umfeld nutzen, um das Wachstum und den Einsatz der Klimatechnik voranzutreiben. In anderen Situationen werden wir darauf hinarbeiten, Klimaschutzvorschriften und Subventionen zur Weiterentwicklung der Klimatechnik einzusetzen.

Unabhängig davon, wie sich die politische Lage in den Vereinigten Staaten entwickelt, werden wir uns nicht nur für das Klima, sondern auch für die amerikanische Landwirtschaft, die amerikanische Industrie und die amerikanische Energie einsetzen.

Und wir werden diese Technologie und dieses Engagement mit allen Regionen der Welt teilen, die uns haben wollen.

Erlauben Sie mir abschließend noch eine persönliche Anmerkung: Ich habe mich in letzter Zeit verstärkt mit Politik und Führung beschäftigt. In meiner Funktion im Board der US Biochar Coalition habe ich unter anderem Gespräche mit wichtigen Vertretern der Verwaltungs- und Regulierungsbehörden auf Bundesebene geführt.

Die Wahrheit wird oft anhand von Datenpunkten und Grafiken definiert, aber manchmal gibt es auch tiefere Wahrheiten, die in Schwingungen zu finden sind. Und die Schwingungen, insbesondere bei den jungen und aufstrebenden Führungspersönlichkeiten beider Parteien, deuten darauf hin, dass es für Amerika an der Zeit ist, in den Aufbau zu investieren. Es ist für Amerika an der Zeit, etwas zu schaffen. Es ist für Amerika an der Zeit, die Dinge zu beschleunigen.

Und ich brenne darauf, etwas aufbauen zu können.

Im Namen meiner Wenigkeit und im Namen des gesamten BluSky-Teams wünschen wir der neuen Regierung viel Erfolg bei ihrer Aufgabe, dem amerikanischen Volk zu dienen. Und wir werden unseren Teil dazu beitragen.

Hochachtungsvoll

Will

William Hessert

Chief Executive Officer

BluSky Carbon Inc.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen -dort, wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Biokohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung; (2) der Verkauf von Biokohle, die mit Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

Kontakt

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel: (860) 577-2080

Web: bluskycarbon.com/

E-Mail: info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebskooperationen oder Partnerschaften:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

