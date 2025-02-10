CEO von First Phosphate wurde als Redner zum Toronto Global Forum 2025 des International Economic Forum of the Americas eingeladen

SAGUENAY, Quebec, Kanada – 15. Oktober 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass CEO John Passalacqua am Toronto Global Forum 2025 des International Economic Forum of the Americas (IEFA) als Redner teilnehmen wird.

Herr Passalacqua wird sich am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025 um 10.00 Uhr (EST) an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Securing the Mineral Backbone of the Economy beteiligen (www.torontoglobalforum.com).

Herr Passalacqua wird über die größten Risiken und Engpässe sprechen, mit denen die nordamerikanischen Lieferketten im Verteidigungsbereich zu kämpfen haben. Die Palette reicht von der Exploration und Genehmigung über die Verarbeitung und Integration bis hin zu modernen Produktionsverfahren. Er wird sich mit den politischen Maßnahmen, der Infrastruktur und den Investitionsstrategien befassen, die am dringendsten erforderlich sind, um zuverlässige Lieferketten für verteidigungskritische Mineralien zu sichern und auszubauen, und dabei die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit mit den Verbündeten berücksichtigen.

Am 7. Juli 2025 berichtete das Unternehmen über die erfolgreiche Herstellung von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) mit Batteriezellen im Format 18650 (PHOS-LFP-18650-Akkus) für kommerzielle Zwecke unter Verwendung von kritischen Rohstoffen nordamerikanischen Ursprungs. Mit diesem sechsstufigen Verfahren konnte das Unternehmen einen weiteren Fortschritt im Rahmen der Bemühungen zur Lokalisierung der Lieferkette für LFP-Akkus in Nordamerika erzielen. Die hochreine Phosphorsäure und das Eisenpulver für die Batteriezellen wurden aus magmatischem Anorthosit, einem eher selten vorkommenden Mineral, hergestellt, das aus der First Phosphate-Konzession Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada) gewonnen wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81387/FirstPhosphate_141025_DEPRcom.001.png

Über das International Economic Forum of the Americas und das Toronto Global Forum

Das International Economic Forum of the Americas (IEFA) ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die im Jahr 1995 gegründet wurde, um den Austausch von Meinungen und Perspektiven zu drängenden wirtschaftlichen Fragen unserer Zeit zwischen führenden Politikern, renommierten Experten und Führungskräften aus der Wirtschaft zu fördern. Das IEFA organisiert mehrere hochrangige Konferenzen pro Jahr und hat sich zu einer bedeutenden Organisation entwickelt, die jährlich mehr als 10.000 Delegierte und 600 Referenten zusammenbringt. Das Toronto Global Forum (TGF) wurde im Jahr 2006 ins Leben gerufen und bringt internationale Vordenker aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammen, um die großen Herausforderungen und daraus resultierenden Chancen zu erörtern, mit denen die Weltwirtschaft heute konfrontiert ist.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein auf die Rohstofferschließung und umweltfreundliche Technologien spezialisiertes Unternehmen, das sich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für LFP-Akkus für Nordamerika widmet, die alle Bereiche vom Bergbau bis hin zur Vermarktung umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie das Verteidigungswesen.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec, Kanada ist eine der seltenen nordamerikanischen magmatischen Phosphatressourcen, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefern.

