Cerro de Pasco Resources erhält DTC-Berechtigung

MONTRÉAL, KANADA – (13. April 2021) Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTC Pink: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (CDPR oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien für das elektronische Clearing und die Abwicklung über die Depository Trust Company (DTC) zugelassen wurden. DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust and Clearing Corp. (DTCC). Sie fungiert für börsennotierte Unternehmen in den Vereinigten Staaten als elektronische Clearingstelle und ist für die Abrechnung der getätigten Wertpapiergeschäfte zuständig.

Die Stammaktien von CDPR verfügen nun über eine vollwertige DTC-Berechtigung und werden nach wie vor im Marktsegment OTC Pink unter dem Börsensymbol GPPRF gehandelt. Durch ein elektronisches Verfahren zum Clearing von Wertpapieren vereinfacht die DTC-Berechtigung den Prozess des Handels mit und der Übertragung von Stammaktien des Unternehmens zwischen einzelnen Maklerfirmen in den Vereinigten Staaten.

CEO Guy Goulet erklärt: Dank der DTC-Berechtigung werden die Aktien von Cerro de Pasco nun einem noch einem größeren Kreis von Anlegern zugänglich. Dieser bedeutende Meilenstein wird unsere Aktionärsbasis sowohl in den Vereinigten Staaten als auch auf internationaler Ebene stärken und die Liquidität unserer Stammaktien zugunsten aller derzeitigen und zukünftigen Anleger erhöhen.

Über Cerro de Pasco Resources

Cerro de Pasco Resources Inc. ist ein 2012 gegründetes und seit 2018 börsennotiertes Ressourcenmanagement-Unternehmen, das die Aufbereitung und Wiederaufbereitung aller Halden, Abraum, Bergbauabfälle und Materialressourcen in der Region Cerro de Pasco in Peru zum Ziel hat. Unser Ziel ist es, langfristigen wirtschaftlichen Wohlstand zu sichern und langfristig nachhaltige Bergbautätigkeiten, die die Gesundheit der örtlichen Bevölkerung und deren Unterstützung im Auge haben, in der Region wiederaufzunehmen. Unser Team verfügt über Erfahrung aus erster Hand und bietet auf innovativen Lösungen und einem holistischen Ansatz basierende Ideen mit dem Ziel, Möglichkeiten in einer Kreislaufwirtschaft zu schaffen.

Weitere Informationen

Guy Goulet, CEO

Tel: +1-579-476-7000

Mobil: +1-514-294-7000

ggoulet@pascoresources.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cerro de Pasco Resources Inc.

Unit 203, 22 Lafleur Ave Saint-Sauveur

J0R 1R0 Quebec

Kanada

Pressekontakt:

Cerro de Pasco Resources Inc.

Unit 203, 22 Lafleur Ave Saint-Sauveur

J0R 1R0 Quebec

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Group Ten beruft Fortescue-Mitbegründer Gordon Toll ins Board of Directors Fabled Bohrloch SM20-8B endet in 1,1 Meter mit 75,9 g/t Ag und soll erweitert werden – Blue Sky Bohrungen im Gange