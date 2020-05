Cerro de Pasco Resources reicht Jahresabschluss und MD&A für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr ein und fasst strategische Ziele für 2020 zusammen

Montréal, Québec, Kanada – 7. Mai 2020 – Cerro de Pasco Resources Inc. (CDPR oder das Unternehmen) (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) hat seine überprüften Konzernabschlüsse sowie seine MD&A (Management Discussion and Analysis) für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr veröffentlicht. Die Dokumente wurden elektronisch bei SEDAR hinterlegt und sind auf der Website des Unternehmens zu finden: www.pascoresources.com.

Das Unternehmen fasst seine strategischen Ziele für 2020 wie folgt zusammen:

– Abschluss der Übernahme der Mine Cerro de Pasco im Rahmen der Transaktion mit Volcan Compañia Minera S.A.A. (BVL: VOLCABC1) (Volcan), die in den Pressemeldungen vom 31. März 2020 und 28. November 2019 beschrieben ist (die Transaktion)

– Verbesserung der Effizienz der wichtigsten Betriebsanlagen im Rahmen der Transaktion, nämlich des Oxidbergbaubetriebs, der Laugungsverarbeitungsanlage und der beiden Basismetallkonzentratoren, die derzeit die Lagerbestände verarbeiten

– Durchführung von Mineralressourcenschätzungen nach Abschluss der Transkation. Die neuen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzungen werden insbesondere die folgenden Bereiche beinhalten:

o Oxide

o Sulfide

o Lagerbestand Excelsior

o Lagerbestand Miraflores

o Lagerbestand Pyrite

o Lagerbestand Rumilliana

– Aufnahme der Exploration der historischen Bergelagerstätte Quiulacocha

– Durchführung von metallurgischen Tests an Material aus der Bergelagerstätte Quiulacocha

– Durchführung einer Umweltprüfung für den grundlegenden Betrieb

– Aufnahme von Börsenzulassungsverfahren für eine Notierung an der TSX-V/TSX und an der Wertpapierbörse Lima (Borsa de Valores de Lima) nach Abschluss der Transaktion

Über Cerro de Pasco Resources

Cerro de Pasco Resources Inc. ist ein auf das Ressourcenmanagement spezialisiertes Unternehmen, das bei der Herstellung von Metallen aus Rohstoffen und der Behandlung und Weiterverarbeitung sämtlicher Rohstoffressourcen, Rückstände, Abraummaterialien etc. in Cerro de Pasco nur modernste Technologien einsetzt, um langfristig den wirtschaftlichen Wohlstand sicherzustellen. CDPR ist darum bemüht, den höchsten Umwelt-, Sozial- und Rechtsstandards zu entsprechen. CDPR ist mit den Herausforderungen und dem Potenzial von Cerro de Pasco bestens vertraut und verfügt über Erfahrungen aus erster Hand sowie ein Team aus erstklassigen Experten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen aufgrund der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen wie plant, bemüht sich, erwartet, schätzt, beabsichtigt, prognostiziert, glaubt, könnte, möglicherweise, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Begriffe bzw. an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden sowie ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich die Erwartungen der Unternehmensführung von CDPR im Hinblick auf den Abschluss der Transaktion sowie die Geschäftstätigkeit bzw. die Expansion und das Wachstum der Betriebe von CDPR, basieren auf den Schätzungen von CDPR und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen und Erfolge von CPDR erheblich von den jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder implizierten wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Geschäfts- und Wirtschaftsfaktoren, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Dazu zählen auch relevante Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von CDPR auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com beschrieben werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Obwohl CDPR der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollten diese Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewertet werden. Sofern nicht in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben, hat CDPR keinerlei Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weitere Informationen

Guy Goulet, CEO

Telefon: +1-579-476-7000

Mobil: +1-514-294-7000

ggoulet@pascoresources.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cerro de Pasco Resources Inc.

Unit 203, 22 Lafleur Ave Saint-Sauveur

J0R 1R0 Quebec

Kanada

Pressekontakt:

Cerro de Pasco Resources Inc.

Unit 203, 22 Lafleur Ave Saint-Sauveur

J0R 1R0 Quebec

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gesteinsproben 2019 aus dem Konzessionsgebiet Southwest Golden Promise von Great Atlantic im Zentrum von Neufundland liefern bis zu 3,1 g/t Gold