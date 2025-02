Cerro de Pasco Resources weist fortlaufend hohe Silbergehalte nach!

Cerro de Pascos polymetallisches Abraumprojekt Quiulacocha liefert erneut. Das Unternehmen hat nicht nur erneut starke Silberwerte sondern auch extrem hohe Galliumgehalte erbohrt!

Schon Ende Oktober 2024 hatte Cerro de Pasco Resources (CSE CDPR / FRA N8HP) das erste, 40 Löcher umfassende Bohrprogramm auf der polymetallischen Abraumlagerstätte Quiulacocha abgeschlossen. Jetzt legt man zum wiederholten Male Ergebnisse für einen Teil der dabei entnommenen mehr als 1.000 Proben vor, bei denen die Silbergehalte über den ursprünglichen Erwartungen liegen. Ganz zu schweigen davon, dass Cerro de Pasco auch immer höhere Gehalte des strategisch bedeutenden Metalls Gallium nachweisen kann!

Insgesamt werden heute die Resultate acht weiterer Bohrlöcher aus dem nördlichen Teil der Quiulacocha-Halde präsentiert, der vor allem Silber, Zink und Blei aus dem Tagebau vergangener Jahrzehnte enthält. Alle Angaben stellen dabei die gesamte Bohrkernlänge aber der Oberfläche dar.

JETZT mehr erfahren:

Cerro de Pasco Resources weist fortlaufend hohe Silbergehalte nach!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keinerlei Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung von möglichen Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachliche Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche/journalistische Veröffentlichungen. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Der Erwerb von Wertpapieren, insbesondere bei Aktien im Penny-Stock-Bereich, birgt hohe Risiken, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jegliche Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) und gemäß § 48f (5) BörseG weisen wir darauf hin, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Cerro de Pasco Resources halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Wir können auch nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen Cerro de Pasco Resources im gleichen Zeitraum diskutieren. Es kann daher zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung in diesem Zeitraum kommen. Darüber hinaus versucht die GOLDINVEST Consulting GmbH, mit Cerro de Pasco Resources in ein vertragliches Dienstleistungsverhältnis zu treten, so dass auch hier ein Interessenkonflikt besteht.



