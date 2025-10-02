  • CFO-Mandat von Peter Skerlan bis 2031 verlängert – Technik-Preis bei CEO & CFO Award

    Aufsichtsrat der Frequentis AG bestellt Finanzvorstand Peter Skerlan für weitere fünf Jahre bis zum 15. April 2031
    Auszeichnung in der Kategorie „Technologie“ bei den CEO & CFO Awards von Deloitte Austria

    „Peter Skerlan prägt seit über 25 Jahren die Finanzstrategie und -prozesse der Frequentis-Gruppe. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem analytischen Blick und seiner Gestaltungsstärke trägt er entscheidend zur Stabilität und zum Erfolg des Unternehmens bei. Mit der frühzeitigen Verlängerung seines Mandats sichern wir Kontinuität in einem zentralen Bereich“, so Hannes Bardach, Aufsichtsratsvorsitzender der Frequentis AG.

    Skerlan, seit April 2021 CFO und Vorstandsmitglied, verantwortet die Finanzabteilungen, das Personalwesen sowie zentrale Services wie IT und Legal.

    „Die Verlängerung meines Mandats ist ein großer Vertrauensbeweis des Aufsichtsrates“, so Peter Skerlan. „Ich freue mich darauf, die finanzielle Stabilität und die internationale Expansion von Frequentis weiter zu begleiten und gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen die Zukunft des Unternehmens weiter aktiv positiv zu gestalten.“

    Technologie-Preis bei den CEO & CFO Awards

    Neben der Entscheidung des Aufsichtsrats konnte Frequentis im September den CEO/CFO Award entgegennehmen. CEO Norbert Haslacher und CFO Peter Skerlan wurden im Rahmen der renommierten CEO & CFO Awards von Deloitte, dem Börse Express und dem CFO Club Austria mit dem Award in der Kategorie „Technologie“ ausgezeichnet.

    „Frequentis überzeugt durch eine sensationelle Aktienperformance auf Basis signifikanter Growth-Entwicklung. Und eines steht fest: Wenn ein Auftragseingang über dem Jahresumsatz liegt, zeigt das, dass man die richtigen Produkte anbietet. Sich in einem derart sicherheitsrelevanten Geschäft zu behaupten, zeugt vom umsichtigen Management und gewachsenem Know-how von Norbert Haslacher und Peter Skerlan“, so die Jury in ihrer Begründung.

    CFO Peter Skerlan betont: „Der Preis ist eine Anerkennung für die erfolgreiche Arbeit des gesamten Frequentis-Teams. Er unterstreicht unseren Anspruch, durch Innovation, Verlässlichkeit und nachhaltiges Wachstum die führende Rolle in unseren Märkten weiter auszubauen.“

    Doppeltes Signal an Markt und Mitarbeiter:innen

    Mit der Verlängerung des CFO-Mandats und der Auszeichnung bei den CEO & CFO Awards setzt Frequentis ein starkes Zeichen: Das Unternehmen baut auf Stabilität im Vorstand und überzeugt zugleich mit Innovation und Wachstum am Kapitalmarkt.

    Über FREQUENTIS

    Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

    Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

    Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

    Der Weltkonzern mit über 2.500 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

    Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage
    www.frequentis.com.

    Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson
    barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

    Stefan Marin, Head of Investor Relations
    stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

