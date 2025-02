Chairman und CEO von Anixa Biosciences erläutert in einem Interview auf Alpha Wolf Trading die bahnbrechende CAR-T-Zelltherapie und den Brustkrebsimpfstoff des Unternehmens

SAN JOSE, Kalifornien, 14. Februar 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. (Anixa oder das Unternehmen) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa, zu einem Interview auf der Plattform Alpha Wolf Trading eingeladen wurde. Im Interview gab Dr. Kumar einen Überblick über die von Anixa entwickelte bahnbrechende CAR-T-Zelltherapie zur Behandlung des Ovarialkarzinoms (Eierstockkrebs) sowie das Brustkrebsimpfstoff-Programm und hob den innovativen Ansatz des Unternehmens in der Immuntherapie und Krebsvorsorge hervor.

Während des Interviews erläuterte Dr. Kumar die wesentlichen Eckpunkte von Anixas CAR-T-Zelltherapie, mit der die Kraft des Immunsystems für den Angriff auf Ovarialkarzinomzellen genutzt werden soll. Anders als bei herkömmlichen CAR-T-Therapien, die sich bei Blutkrebs als erfolgreich erwiesen haben, zielt Anixa mit seinem Ansatz darauf ab, die Herausforderungen in der Behandlung von soliden Tumoren zu meistern – ein wesentlicher Fortschritt in der Immuntherapie.

Dr. Kumar sprach auch über Anixas Brustkrebsimpfstoff-Programm, das vor der Erkrankung an dreifach negativem Brustkrebs (TNBC) schützen soll. TNBC ist die aggressivste und am schwersten zu behandelnde Brustkrebsart. Dieser Impfstoff durchläuft derzeit die Phase der klinischen Studien und hat das Potenzial, zu einem echten Game-Changer in der Brustkrebsprävention zu werden.

Ein entscheidender Eckpfeiler von Anixas Geschäftsmodell ist die Kapitaleffizienz und die niedrige Burn-Rate, die durch die strategischen Partnerschaften des Unternehmens mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen sichergestellt wird. Dank der Zusammenarbeit mit seinen Partnern kann Anixa den Bedarf an großen internen F&E-Ausgaben äußerst gering halten und dafür sorgen, dass seine finanziellen Ressourcen effizient eingesetzt werden.

Unser auf Partnerschaften aufbauender Ansatz ermöglicht es uns, innovative Therapien voranzutreiben und gleichzeitig eine niedrige Burn-Rate aufrechtzuerhalten, so Dr. Kumar. Durch die Zusammenarbeit mit erstklassigen Institutionen maximieren wir die Wirkung unserer Finanzmittel und forcieren die Entwicklung neuartiger Krebstherapien, ohne uns die hohe finanzielle Last aufzubürden, mit der Biotechnologieunternehmen normalerweise konfrontiert sind.

Das ganze Interview mit Dr. Amit Kumar auf Alpha Wolf Trading sehen Sie unter www.youtube.com/watch?v=sk7MonYXcH0.

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa besteht aus einem Immuntherapieprogramm für das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen zurückgezogene Proteine (retired proteins), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Das Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, sondern spiegeln vielmehr die aktuellen Erwartungen von Anixa hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wider. Wir verwenden im Allgemeinen die Wörter glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, wahrscheinlich, werden und ähnliche Ausdrücke, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf unsere Erwartungen beziehen, beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem die Faktoren, die in Item 1A – Risk Factors und anderen Abschnitten unseres jüngsten Jahresberichts auf Formblatt 10-K sowie in unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K aufgeführt sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich bei der Bewertung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

