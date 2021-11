Chambionic unterstützt KMU und Freiberufler bei der revisionssicheren E-Mail-Archivierung nach GoBD

Die E-Mail ist das wichtigste Kommunikations- und Informationsinstrument der heutigen Zeit. Im geschäftlichen Umfeld müssen E-mails nach den Prinzipien der GoBD revisionssicher archiviert werden.

Durch die dauerhafte und permanente E-Mail Nutzung geht unter Umständen auch bei einer strukturierten Ablage der Überblick über die Fülle an Informationen verloren. Mail-Server stoßen an ihre Grenzen und verlieren somit an Performance. Auch die Lizenz- und Speicherkosten steigen permanent.

Zudem verfügt der Gesetzgeber, dass die E-Mail-Archivierung gesetzeskonform und nach GoBD erfolgen soll.

Die chambionic GmbH verfügt über umfassendes Spezialistenwissen in diesem Bereich. Mit unserem Partner der Securepoint GmbH, bieten wir unseren Kunden verschiedene Lösungen sowie unterschiedliche Finanzierungsmodelle an, die sämtliche Anforderungen abdecken. Die gesamte Produktpalette wird ausschließlich in Deutschland gefertigt und erfüllt somit höchste Qualitätsansprüche, unter anderem:

– Signierung von E-Mails und Dokumenten mit qualifizierten Zeitstempeln und revisionssichere E-Mail-Archivierung nach höchsten Standards (GoBD und BSI TR 03125)

– Sichere, langfristige und zentrale Aufbewahrung aller E-Mails

– Effizientes Arbeiten und komfortabler Import Ihrer E-Mail-Datenbestände dank vollständiger Archivierung aus Outlook

– Einfaches Auffinden von Informationen in archivierten E-Mails und Anhängen

– Automatische Aufbereitung Ihrer Daten durch intelligentes Dokumentenmanagement

– Performancesteigerung Ihres Mail-Servers durch die Auslagerung historischer Nachrichten in das E-Mail-Archiv

Wir finden für Sie das passende Produkt und beraten Sie gerne. Sprechen Sie uns an – es zahlt sich aus!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

chambionic GmbH

Frau Cristina Borges

Levetzowstraße 10

Berlin Berlin

Deutschland

fon ..: 03032109000

web ..: https://www.chambionic.de

email : borges@chambionic.de

Wir sind ein erfahrendes IT Systemhaus mit hochkompetenten Mitarbeitern und Innovationscharakter im Herzen von Berlin. Wir entwickeln für Sie förderfähige Konzepte rund um Ihre IT-Anwendungen und -Infrastruktur mit bis zu 50% Zuschuss durch staatliche Förderung. Spezialisiert sind wir dabei auf Server-, Cloud-, sowie Hochverfügbarkeitslösungen. Mit über 20 Jahren als erfolgreicher DATEV-Lösungspartner unterstützen wir Sie bei allen Fragen rund um das Thema DATEV und DATEV Unternehmen online. Darüber hinaus sind wir Ihr Digitalisierungspartner innerhalb und außerhalb der DATEV-Welt.

Das frische, hochmotivierte Team konzentriert sich insbesondere auf die Geschäftsfelder:

– Maßgeschneiderte Systemlösungen – Inhouse & Cloud /Hochverfügbarkeitslösungen

– Digitalisierung von Geschäftsprozessen

– IT-Audit & IT-Sicherheit

– DATEV – Lösungs- und Servicepartner

– Nachhaltige Servertechnik mit Stromeinsparungen bis zu 60% (Green-Tech)

