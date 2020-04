Champignon Brands jetzt einzige Firma mit Lizenz zum Einsatz von Psilocybin

Diese Übernahme hat es wirklich in sich: Mit ihr steigt Champignon Brands zum einzigen Klinikbetreiber Kanadas auf, der Psilocybin, den Wirkstoff aus Magic Mushrooms, verabreichen darf!

Champignon Brands (CSE: SHRM / FWB: 496) erforscht die medizinische Anwendung von Psilocybin, des in so genannten „Magic Mushrooms“ enthaltenen Wirkstoffs, auf eine Reihe verschiedener Störungen und Mangelzustände mit Schwerpunkt auf die psychedelische Medizin. Das spannende Biotechunternehmen hat seine Entwicklung zuletzt bereits mit zwei Übernahmevereinbarungen beschleunigt, doch der neueste Deal, den Champignon Donnerstag nach Börsenschluss meldete, hat noch einmal eine ganz andere Qualität!

Denn mit der Übernahme von AltMed Capital Corp. erwirbt man einen führenden, kanadischen Betreiber von Ketamin-Kliniken, einen Aggregator geistigen Eigentums im Bereich psychedelischer Medizin und eine Firma, die neuartige Medikamente entdeckt. Der wirkliche Clou aber: AltMed hält 75% am Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence (CRTCE) – und ist von Health Canada lizenziert, geeigneten Patienten, Psilocybin zu verabreichen. Die einzige (!) Klinik in ganz Kanada, die mit Genehmigung von Health Canada bereits Verabreichungen von Psilocybin vornimmt! Ein gewaltiger Vorteil Champignons gegenüber der Konkurrenz…

Lesen Sie hier den gesamten Artikel:

Champignon Brands jetzt einzige Firma mit Lizenz zum Einsatz von Psilocybin

