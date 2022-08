Chance auf zwei Tickets für „Der Tod und andere Glücksfälle“

Der Countdown läuft: Bald ist Tatortreiniger Marcell Engel mit „Der Tod und andere Glücksfälle“ auf der Bühne live zu sehen. Jetzt gibt es die einmalige Chance, Tickets zu gewinnen.

Gewinnspiel: Tatortreiniger Marcell Engel auf Deutschlandtour

Frankfurt/Bad Soden, 16.08.2022. Seine Fans warten schon sehnsüchtig auf seine Livetour und bald ist es soweit: Der bekannte Tatortreiniger Marcell Engel ist mit seinem Bühnenprogramm „Der Tod und andere Glücksfälle“ auf der Bühne zu sehen. Um die Vorfreude weiter zu erhöhen, gibt es jetzt die einmalige Chance, zwei Tickets für die Deutschlandtour 2022/23 zu gewinnen.

Marcell Engel sagt: „Ich werde in den sozialen Medien immer wieder auf die Tour angesprochen. Da ist mir die Idee gekommen, dass sich meine Fans sicher über die Gelegenheit freuen, an einem Gewinnspiel teilzunehmen.“ Seinem Podcast Todesursache und auf TikTok, Facebook und Instagram folgen ihm täglich mehr Begeisterte. Inzwischen hat er auf allen Kanälen über 500.000 Follower und die Nachfrage, wann sie ihn endlich live erleben können, reißt nicht ab. Vor allem mit Spannung erwartet: Worüber wird der Tatortreiniger und Coach sprechen?

Marcell Engel dazu: „Viel verrate ich nicht. Nur soviel: Es wird natürlich spannend und außergewöhnlich.“ Davon ist auszugehen. Denn weltweit hat er inzwischen mehr als 15.000 Tatorte begleitet und dabei teilweise Unfassbares erlebt. Er selbst sieht jede Tatortreinigung als Geschenk. Denn die Spuren des Lebens vor dem Tod geben ihm wichtige Hinweise wie die Menschen gelebt haben. Daraus zieht er wichtige Schlüsse und Erkenntnisse für sein eigenes Leben. „Das hat mich geprägt und verändert“, sagt er.

So ist sein Liveprogramm eine Kombination aus „True Crime“ und dem Blick auf das wahre Leben. „Die Perspektive zu verändern, bereichert“, weiß Marcell Engel. „Vielleicht inspiriert mein Programm auch andere, sich ihren „Tatort Leben“ genauer anzusehen.“

Eine seiner wichtigsten Erkenntnisse fasst er so zusammen: „Zeit ist ein wichtiges Gut. Und wir tun gut daran, diese mit Menschen zu teilen, die wir lieben und die uns wichtig sind.“ Start seiner Tour ist am 21. Dezember 2022 in Frankfurt. Wer Glück hat, gewinnt vielleicht schon dafür zwei der begehrten Tickets. Klicken und mitmachen, beispielsweise auf Facebook.

