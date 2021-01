Charismatische Eitelkeiten – Apologetische Gedanken

Rolf Wiesenhütter beschäftigt sich in „Charismatische Eitelkeiten“ mit der theologischen Frage nach dem biblischen Charisma.

Menschen wie der Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt, die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und John F. Kennedy, aber auch religiöse und politische Führer wie Martin Luther King, Nelson Mandela oder Jesus werden oft als charismatische Persönlichkeiten beschrieben. Jede Führungskraft wünscht sich Charisma, denn charismatische Menschen haben oft mehr Erfolg dabei, andere Menschen zu beeinflussen als diejenigen, denen jegliches Charisma abhanden ist.

Das neue Buch „Charismatische Eitelkeiten“ beschäftigt sich mit der theologischen Frage nach dem biblischen Charisma und der Frage wie das Charisma in der Welt verstanden wird. Wer wird als charismatisch bezeichnet, wann wird es extrem – und ist Charisma eine gottgegebene Sache oder kann man sich das Charisma einfach verdienen?

Die Leser lernen in „Charismatische Eitelkeiten“ von Rolf Wiesenhütter mehr über die Natur des Charismas, vor allem in Bezug auf das Christentum. Es ist dem Autor ein Anliegen, den Begriff „Charisma“ vom biblischen Standpunkt her zu beleuchten. Er beschreibt christliche Charismatiker, woher sie kommen und warum manche davon extrem wurden. Er untersucht die Inhalte der Botschaften, die sie verkünden, und welche Rolle diese charismatischen Menschen in der christlichen Geschichte spielten.

„Charismatische Eitelkeiten" von Rolf Wiesenhütter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20298-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

