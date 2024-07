Charttechniker sehen Kaufsignal bei Gold

Der Preisanstieg beim Edelmetall begann Ende Juni. Die Konsolidierungsphase beim Goldpreis könnte nun vorbei sein.

Ein neues Allzeithoch scheint nun greifbar nahe zu sein. Die 2.400 US-Dollar-Hürde wurde genommen. Sollte gemäß Charttechnikern der Goldpreis über 2.470 US-Dollar je Unze springen, dann wäre mit einer Kaufwelle zu rechnen. Nordamerikanische Anleger zeigen Interesse an Goldinvestments. Dies könnte den Preis des edlen Metalls nach oben treiben. Da die erste Zinsbewegung in der Regel dem Goldpreis einen kräftigen Schubs nach oben verleiht, könnte die jetzige Rally quasi eine Aufwärmphase sein.

Auch beim Silber sind die Prognosen äußerst positiv. Besonders die grünen Technologien werden die Silbernachfrage anheizen. Ob Chinas Appetit auf Silber fast das ganze Silber bis Ende 2025 aufsaugen wird, sei dahingestellt. Aber Tatsache ist, dass bereits 2022 der Silberbedarf deutlich angestiegen ist. Im vergangenen Jahr setzte sich das Wachstum der Silbernachfrage weiter fort und erreichte im industriellen Sektor ein Rekordniveau (knapp 655 Millionen Unzen). Da fiel es kaum ins Gewicht, dass in Bereichen wie Schmuck und physisches Silber die Silbernachfrage etwas zurückkam. In 2023 stieg, dank der Solartechnologie, die globale Elektronik- und Elektronachfrage um gewaltige 20 Prozent.

Besonders viel Silber verbraucht die chinesische Photovoltaikbranche. China lieferte in 2023 mehr als 90 Prozent der Solarzellen. Bei der Silberproduktion war in 2023 ein Rückgang um ein Prozent zu verzeichnen. Mit Investments in Gold und Silber sollten Anleger jedenfalls nichts falsch machen.

Diese beiden Edelmetalle produziert Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – (vormals Fortuna Silver Mines). Die Projekte liegen in Mexiko, Peru, Burkina Faso, Argentinien und in der Elfenbeinküste.

Ein weiterer Silberproduzent ist MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ -. Die Gesellschaft ist an der Juanicipio-Mine in Mexiko beteiligt.

