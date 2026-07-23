Check-in ohne Warteschlangen: Warum ein schneller Einlass lange vor dem Veranstaltungstag beginnt

Warteschlangen beim Check-in entstehen häufig lange vor dem Veranstaltungstag. Zentrale Daten und klar geplante Abläufe sorgen für einen schnelleren, professionellen Einlass.

Durchgängiges Teilnehmermanagement hilft Veranstaltern, Engpässe zu vermeiden und auch bei kurzfristigen Änderungen mit aktuellen Daten zu arbeiten.

Berlin, 23. Juli 2026. Lange Warteschlangen am Empfang werden häufig als Problem des Personals oder der Organisation vor Ort wahrgenommen. Die Ursachen entstehen jedoch meist deutlich früher: Anmeldungen werden in unterschiedlichen Listen geführt, Änderungen nur per E-Mail weitergegeben oder kurzfristige Zusagen nicht in den zentralen Datenbestand übernommen. Beim Einlass treffen diese Unstimmigkeiten dann auf viele Gäste, die innerhalb eines kurzen Zeitfensters eintreffen.

„Ein schneller Check-in ist keine isolierte Aufgabe am Veranstaltungstag. Er ist das Ergebnis eines durchgängig geplanten Teilnehmerprozesses“, erklärt die astendo GmbH, Anbieter der Eventmanagementsoftware astendo eventXperience.

Die Warteschlange entsteht häufig schon bei der Anmeldung

Eine Veranstaltung kann inhaltlich, technisch und organisatorisch sorgfältig vorbereitet sein. Wenn Teilnehmende am Eingang jedoch lange warten müssen, wird dieser erste persönliche Kontakt schnell zur Geduldsprobe.

Namen müssen in Listen gesucht, nicht vermerkte Änderungen geprüft und kurzfristige Anmeldungen geklärt werden. Bei größeren Veranstaltungen reichen bereits wenige ungeklärte Fälle aus, um den gesamten Einlass zu verzögern.

Besonders problematisch sind veraltete Teilnehmerlisten. Wird eine Liste am Vorabend exportiert, bildet sie spätere Anmeldungen, Absagen oder Namensänderungen nicht mehr ab. Das Empfangsteam muss dann parallel in Ausdrucken, E-Mail-Postfächern und weiteren Dateien suchen.

Der Einlass muss zum Besucheraufkommen passen

Wie ein Check-in organisiert werden sollte, hängt nicht allein von der Gesamtzahl der Gäste ab. Entscheidend ist auch, in welchem Zeitraum sie eintreffen und welche Aufgaben am Empfang erledigt werden müssen.

Bei einem kleinen Seminar kann ein zentraler Empfang ausreichen. Bei Kongressen, Mitgliederversammlungen oder politischen Veranstaltungen kommen dagegen häufig viele Personen nahezu gleichzeitig an. Werden zusätzlich Namensschilder ausgegeben, Zugangsberechtigungen geprüft oder nicht angemeldete Gäste aufgenommen, kann der Empfang schnell zum Engpass werden.

Deshalb sollte bereits in der Vorbereitung geklärt werden, welche Teilnehmergruppen erwartet werden, welche Informationen am Eingang benötigt werden und wie viele Check-in-Punkte erforderlich sind.

Sonderfälle vom regulären Check-in trennen

Auch bei einer gut vorbereiteten Veranstaltung lassen sich Ausnahmen nicht vollständig vermeiden. Einzelne Gäste wurden möglicherweise kurzfristig eingeladen, unter einem anderen Namen angemeldet oder haben ihre Bestätigung nicht griffbereit.

Solche Fälle sollten jedoch nicht den gesamten Einlass aufhalten. Bewährt hat sich die Trennung zwischen einem schnellen Standardprozess für regulär angemeldete Personen und einer gesonderten Klärung offener Fälle.

Damit das funktioniert, müssen neben der technischen Ausstattung auch die Zuständigkeiten feststehen: Wer darf eine fehlende Anmeldung ergänzen? Wer entscheidet über eine Zugangsberechtigung? Und wie werden Änderungen so erfasst, dass sie unmittelbar im zentralen Datenbestand verfügbar sind?

Aktuelle Daten statt verschiedener Listen

Ein digitaler Check-in kann seine Vorteile vor allem dann ausspielen, wenn er direkt mit dem Teilnehmermanagement verbunden ist. Das Empfangsteam arbeitet dadurch mit dem aktuellen Anmeldestand und sieht unmittelbar, welche Gäste bereits eingetroffen sind.

Mit astendo eventXperience werden die Daten aus Einladung und Registrierung für den weiteren Veranstaltungsprozess zentral bereitgestellt. Die checkInApp unterstützt den Einlass und die Erfassung der anwesenden Personen. Separate Teilnehmerlisten müssen dadurch nicht für den Veranstaltungstag neu angelegt und anschließend manuell abgeglichen werden.

Die beim Check-in gewonnenen Informationen stehen auch für die weitere Organisation und die spätere Auswertung zur Verfügung. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, wie viele angemeldete Personen tatsächlich teilgenommen haben.

Der erste Programmpunkt steht nicht in der Agenda

Ein professioneller Einlass beginnt nicht mit dem Aufbau des Empfangstresens. Er beginnt mit einer strukturierten Registrierung, einer zentralen Datenhaltung und klar definierten Abläufen.

Wenn aktuelle Informationen verfügbar sind, Standardfälle schnell bearbeitet werden können und einzelne Rückfragen den regulären Check-in nicht blockieren, beginnt die Veranstaltung bereits an der Tür professionell.

Denn der erste Programmpunkt eines Events steht selten in der Agenda: Es ist der Check-in.

Über die Plattform astendo eventXperience

astendo eventXperience unterstützt Verbände, Stiftungen, Akademien, politische und öffentliche Institutionen beim digitalen Veranstaltungs- und Teilnehmermanagement. Die Lösung bildet den Eventprozess von der Einladung und Registrierung über Kommunikation und Check-in bis zur Auswertung ab. Über eine REST-API kann eventXperience in bestehende Systemlandschaften eingebunden werden.

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astendo GmbH

Frau Claudia von Löwenthal

Wittestr. 30 C

13509 Berlin

Deutschland

fon ..: 01704110231

web ..: https://astendo-eventXperience.de

email : claudia.loewenthal@astendo.de

Die astendo GmbH entwickelt seit über 20 Jahren leistungsstarke Business-Software – made & hosted in Germany. Wir unterstützen Organisationen dabei, ihre Kunden-, Event- und Geschäftsprozesse strukturiert, sicher und skalierbar zu steuern.

Unser Fokus liegt auf CRM-Systemen, Event- und Teilnehmermanagement sowie Warenwirtschaft und Prozessintegration. Dabei verstehen wir Software nicht als isoliertes Tool, sondern als strategische Infrastruktur, die Prozesse verbindet, Daten zentralisiert und Teams entlastet.

Mit unserer Plattform eventXperience (eventX) bieten wir ein strukturiertes Event-Ökosystem für Verbände, Behörden, Institutionen und Unternehmen mit komplexen Anforderungen. Von der Teilnehmerverwaltung über Rollen- und Rechtekonzepte bis hin zu Schnittstellen via REST-API schaffen wir Lösungen, die Integration, Governance und Skalierbarkeit ermöglichen – auch bei großen Veranstaltungsformaten mit mehreren zehntausend Teilnehmenden.

Datenschutz, Sicherheit und Verlässlichkeit sind für uns keine Marketingbegriffe, sondern Grundlage unserer Arbeit. Hosting in Deutschland, DSGVO-konforme Prozesse sowie ISO 9001-, ISO 27001- und ISO 27701-Zertifizierungen stehen für unseren Qualitätsanspruch. Gleichzeitig setzen wir auf nachhaltige, klimabewusste Infrastruktur und langfristige Partnerschaften.

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