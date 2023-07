Checkliste OutPlacement Beratung

OutPlacement-News.de berichtet regelmäßig über alles Wissenswerte rund um OutPlacement, NewPlacement, Karriere, berufliche Trennung, Bewerbungsprozess, Abschluss, Onboarding und Integration.

Fragen an die Partner der NewPlacement AG zur Checkliste OutPlacement Beratung.

OutPlacement-News: Ihre Detailprofile sind sehr umfangreich und gehaltvoll. Wie kommen Sie zu diesen vielen Details?

NewPlacement.com:Im Rahmen eines Management-Integrals sollte, möglichst mit einem in ungestützter und gestützter Exploration erfahrenen Coach, die Management-Bilanz mit rund 150-200 Leistungs-, Erfahrungs- und Kompetenzwerten zusammen mit Soft Skills und Motivationen aufgestellt werden. Speziell bei der ungestützten Exploration benötigt der Coach eigene Managementerfahrung auf hohem Niveau. Ohne diese Basis sind individuelle und Matching-fähige Bewerbungen kaum möglich.

OutPlacement-News: Wie positionieren Sie den Kandidaten am Bewerbungsmarkt?

NewPlacement.com:Durch das Management-Integral, die Nutzwertanalyse und die Zielfindung ergibt sich eine klare Positionierung mit Eigenschaften, Positionsziel, Erfolgsfeldern und Fähigkeiten. Dadurch steht ein Extrakt der beruflichen Management-Bilanz als Angebot an den Arbeitsmarkt.

OutPlacement-News: Welche Anforderungen stellen Sie an ein professionelles Anschreiben?

NewPlacement.com:Ein Anschreiben (1-Seiter) mit Positionierung, Kurzabriss Werdegang, Wechselmotivation, internem Gegenangebot, bisherigem Gehaltsrahmen, Einsatzregionen und angestrebtem Vertragsverhältnis (Fest, Interim, Projekt), basierend auf Marktforschung bei Headhuntern und Entscheidern im Unternehmen, ist ein perfekter Kommunikationseinstieg.

OutPlacement-News: Welche Lösung bieten Sie an, wenn der Headhunter oder das Unternehmen nicht mehr als 2-3 Seiten Bewerbungsunterlagen wünschen?

NewPlacement.com: Eine maximal zweiseitige Kurzübersicht mit den Stationen und den jeweils 3-5 Fokuspunkten, individualisierbar auf die Nachfragefaktoren der Zielposition.

Zusätzlich fügen wir ein 1-seitiges Leistungs-, Erfahrungs- und Kompetenzprofil mit rund 10 Hauptkategorien, die auf einen Blick die Management-Bandbreite darstellt. Bei Bewerbern mit mehreren Interimsaufgaben bewährt sich eine 1-seitige Projekt- und Prozess-Übersicht mit der entsprechenden Vorgehensweise und erzielten Ergebnissen.

Dazu benötigt man die Fähigkeit zur Reduktion der rund 20-seitigen Erfolgsdatenbank auf eine individuelle Bewerbung zur Belegung der Kern-Nachfragefaktoren des suchenden Unternehmens.

OutPlacement-News: In anderen Projekten werden detaillierte Bewerbungsunterlagen gefordert. Wie gehen Sie hierbei vor?

NewPlacement.com: In diesem Fall erarbeiten wir ein 3-dimensionales Detailprofil, das den gesamten Werdegang widerspiegelt und dem Betrachter trotz der Informationsfülle Überblick und selbstbestimmte Informationstiefe überlässt.

OutPlacement-News: Über Bewerbungsfotos wird sehr viel geschrieben. Wie ist Ihre Meinung dazu?

NewPlacement.com: Das „Bewerbungsfoto“ ist im Anschnitt, Körperhaltung, Kleidung und Gesichtsausdruck der „Einstieg in das neue Unternehmen“ und muss der Ziel-Position und den Gegebenheiten im Unternehmen entsprechen. Für viele Betrachter ist z.B. die Krawatte immer noch ein Zeichen von Respekt, bei anderen aber nicht.

OutPlacement-News: Auf Ihrer Website lesen wir über die jeweilige Gesprächsstrategie. Welche Anforderungen stellen Sie hierbei?

NewPlacement.com: Der Kandidat muss in der Lage sein, in Gesprächen bei Headhuntern bzw. in Unternehmen ein aktives Matching auf Basis von rund 50-70 Nachfragefaktoren der Zielposition, als Essenz seines beruflichen Werdegangs, vorzutragen. Dabei benötigt jede berufliche Veränderung eine Wechselmotivation und ein internes Gegenangebot, mit dem man versucht hat, ihn zu halten. Weiterhin müssen die Soft Skills in Bezug auf Stärken, Schwächen, Führungsstil, größten Erfolg und Misserfolg situativ aus dem Werdegang belegt werden. Diese „Erfolgsstory“ wird jeweils mit dem NewPlacement-Coach intensiv vorbereitet.

OutPlacement-News: Statt der üblichen Zeugnisse werden insbesondere bei Führungskräften persönliche Referenzen angefragt. Was muss der Kandidat dabei beachten?

NewPlacement.com: Die Referenzen müssen zu den Aussagen des Kandidaten bezüglich Wechselmotivation, internem Gegenangebot, Stärken, Schwächen und Führungsstil deckungsgleich sein. Man kann ggf. auch frühere Vorgesetzte und Kollegen benennen, die man auf die Anrufe vorbereitet.

OutPlacement-News: Die Kommunikation der Kandidaten beinhaltet sicherlich auch das „Digitale Ich“. Wie ist man hier gut aufgestellt?

NewPlacement.com: Das „Digitales Ich“ steht in absoluter Deckungsgleichheit zu dem Bewerbungsauftritt. Der Kandidat erarbeitet mit dem NewPlacement-Coach eine Gesprächsstrategie für kontraproduktive Suchmaschineneinträge, in Bezug auf seine Person. Teilweise gelingt es auch, negative redaktionelle Einträge zu der eigenen Person durch andere Beiträge zurückzudrängen.

OutPlacement-News: Welche Unterstützung gewähren Sie Ihren Kandidaten vor der finalen Bewerberrunde im Unternehmen?

NewPlacement.com: Nach dem Kennenlernen im ersten Gespräch und weiteren Auswahlverfahren (AC etc.) benötigt das Unternehmen das finale Gespräch zur Verifizierung der bisherigen Erkenntnisse und zum abschließenden Matching. Hierzu benötigt der Kandidat die Fähigkeit zur Projektion auf den jeweiligen Zieljob durch Matching der Nachfragefaktoren des suchenden Unternehmen mit seiner Management-Bilanz. Hierzu kann eine gespiegelte Nutzwertanalyse (1-Seiter) für hohe Entscheidungssicherheit auf beiden Seiten sorgen. Vorab sollte aber noch ein Re-Briefing zu den vorhergegangen Seiten durch den Kandidaten erfolgen. In einigen Fällen auf TOP-Level wird auch eine Besprechung erster Ansätze für eine Strategie erwartet. Bei der Vorbereitung kann sich der Kandidat auf die vielfältigen Erfahrungen des NewPlacement-Coaches stützen.

OutPlacement-News: Wir haben noch gar nicht über die Kommunikationswege im Bewerbungsmarkt gesprochen. Welche Möglichkeiten sehen Sie?

NewPlacement.com: Nach Vorliegen der Marktreife benötigt man etliche Kommunikationswege mit jeweils angepassten Unterlagen für initiative und reaktive Bewerbungen, Umsetzung von Netzwerkinformationen (Empfehlungsmarketing), Umwege über Interimsmanagement bzw. Selbstständigkeit zur Verbesserung der Ausgangssituation am Arbeitsmarkt sowie die laufende Steuerung über die sozialen Medien.

OutPlacement-News: Und wer sind die jeweiligen Adressaten?

NewPlacement.com: Der Zugang zu rund 4.000 europäischen Headhuntern mit entsprechender Spezifikation (Level, Branche, etc.) für eine professionelle Auswahl. Dabei muss man auch bedenken, dass viele Positionen für Führungskräfte in Deutschland von ausländischen Headhuntern gesucht werden. Der Zugang zu > 500 internen Headhunterbörsen mit Ausschreibungen, die man in Stellenbörsen nicht findet, sind ebenfalls eine wertvolle Orientierungshilfe.

OutPlacement-News: Und über die Headhunter hinaus?

NewPlacement.com: Der Zugang zu professionellen Unternehmensdatenbanken mit entsprechenden Informationen zu Entscheidern, Beteiligungen etc. neben Informationen aus dem Netzwerk der Kandidaten bzw. der NewPlacement-Partnerschaft sind die Basis.

Durch professionelle Empfehlungen, ohne einschränkende Honorarforderung an das Unternehmen, werden die Kandidaten bei den Entscheidern ins Gespräch gebracht. Dabei vermeidet man den Anschein einer Bewerbung und dringt auch zu Inhabern oder Gremien durch (postalisches Hybrid-Schreiben).

OutPlacement-News: Und gibt es noch weitere Ansätze?

NewPlacement.com: Der Zugang zu Private Equity, die für Ihre Beteiligungen direkt suchen, sowie u.a. der Umgang mit Meta-Jobbörsen, Handelsregisterbewegungen und die Auswertung von Social Media.

OutPlacement-News: Vielen Dank für das Gespräch.



WEITERE INFORMATIONEN PERSÖNLICH

OutPlacement-News.de

Pressestelle der NewPlacement AG

Herr Christof Küchler

Meisenstr. 96

33607 Bielefeld

E-Mail: info@OutPlacement-News.de

Tel: +49 521 1644475

Weiterveröffentlichungen sind gebührenfrei und müssen unter Nennung der Quelle erfolgen. Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Mediengesetzes: Vorstand der NewPlacement AG, Bielefeld, Telefon: +49 521 16444-75

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NewPlacement AG

Herr Christof Küchler

Meisenstr. 96

33607 Bielefeld

Deutschland

fon ..: 08008736686

fax ..: +49 521 1644476

web ..: https://www.newplacement.com/

email : info@newplacement.com

Seit mehr als 30 Jahren unterstützen wir Geschäftsführungs-, VP- & C-Level (PremiumPlacement), Führungskräfte & Spezialisten (NewPlacement-Coaching) sowie Fachkräfte (OutPlacement Beratung) mit ganzheitlichen und individuellen Angeboten an mehr als 60 Standorten bei der professionellen Jobsuche und in der Karriereberatung auf Basis eigener langjähriger NewPlacement-, Organ- und Managementerfahrung.

Darüber hinaus stehen wir Unternehmen beim fairen, entspannten und zukunftsorientierten Trennungsmanagement sowie den Beteiligten bei voller Vertraulichkeit zur Seite. Wir empfehlen, den Mitarbeitern ein Budget für die freie Wahl von Anbieter, Methodik und Coach zur Verfügung zu stellen.

Unsere organ- und managementerfahrene Partnerschaft unterstützt bei schwierigen Ausgangslagen, Zugang zu unveröffentlichten Vakanzen, inversem Headhunting, DirectPlacement und Karriere-Entwicklung.

Auf unserer Website können Sie sich über das umfangreiche interne Karriere-Verzeichnis und die horizontalen Slider sehr schnell über alle Phasen der Karriere-Entwicklung und der beruflichen Veränderung informieren.

Für eine individuelle und persönliche Einschätzung vereinbaren Sie bitte ein unverbindliches und kostenloses INFORMATIONSGESPRÄCH

Wir verstehen Menschen, Unternehmen und Karrieren.

Pressekontakt:

NewPlacement AG

Herr Christof Küchler

Meisenstr. 96

33607 Bielefeld

fon ..: 08008736686

email : info@newplacement.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Laramide Resources erbohrt vier Uranprojekte des australischen Portfolios Energieversorger haben in sozialen Medien noch deutliche Entwicklungspotenziale