Cherry Bikes Nürnberg ist neuer Händler für Woom Kinderfahrräder

Nürnberg hat eine neue Anlaufstelle für Woom Kinderfahrräder. Die beliebten Modelle Go, Explore und Off gibt es nun bei Cherry Bikes!

Ab sofort ist das Fahrradfachgeschäft Cherry Bikes Nürnberg offizieller Händler für Woom Kinderfahrräder. Damit bietet Cherry Bikes Familien in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Umgebung Zugang zu den beliebten Woom Bikes, die weltweit für ihr leichtes Gewicht, ihre kindgerechte Geometrie und ihre hohe Sicherheit bekannt sind.

„Woom Kinderfahrräder stehen für Qualität, Fahrspaß und Sicherheit. Wir freuen uns, diese Marke jetzt in Nürnberg anbieten zu können und Kindern damit den perfekten Einstieg in die Welt des Radfahrens zu ermöglichen“, erklärt Matthias Zech, Inhaber von Cherry Bikes Nürnberg.

Woom Kinderfahrräder in Nürnberg – leicht, sicher, kindgerecht

Das Sortiment bei Cherry Bikes Nürnberg umfasst:

* Woom Laufräder (Woom 1) – für die Kleinsten, die spielerisch das Gleichgewicht trainieren.

* Woom Bikes in allen Größen (Woom 2 – Woom 6) – leichte Kinderfahrräder, perfekt abgestimmt auf Alter und Körpergröße.

* Woom Zubehör – Helme, Schlösser und praktisches Equipment für kleine Radfahrer.

Eltern profitieren in Nürnberg nicht nur von der großen Auswahl, sondern auch von einer individuellen Beratung, Probefahrten und einem professionellen Service rund ums Kinderfahrrad.

Cherry Bikes Nürnberg – Ihr Woom Händler vor Ort

Mit der Aufnahme von Woom Bikes ins Sortiment etabliert sich Cherry Bikes als kompetenter Ansprechpartner für Woom Kinderfahrräder in Nürnberg. Familien können die beliebten Räder ab sofort direkt im Store am Schleifweg 47 besichtigen, ausprobieren und kaufen.

Über Cherry Bikes Nürnberg

Cherry Bikes ist ein führender Fahrradhändler in Nürnberg mit einem breiten Sortiment an Fahrrädern, E-Bikes, Lastenrädern und Zubehör. Mit dem neuen Angebot an Woom Kinderfahrrädern richtet sich Cherry Bikes nun auch gezielt an Familien, die Wert auf Qualität, Leichtigkeit und Sicherheit legen.

Kontakt

Cherry Bikes Nürnberg

Schleifweg 47

90409 Nürnberg

Telefon: 0911 540 370 50

E-Mail: nuernberg@cherry-bikes.de

Web: www.cherry-bikes.de

Seit 2009 stehen bei uns Kundenzufriedenheit und Qualität im Mittelpunkt. Mit der Gründung von Elektroräder Mittelfranken begann unsere Reise, die 2010 mit der Matthias Zech GmbH und dem Beitritt zu einem deutschlandweiten E-Bike-Franchise-System weiterging.

2025 gehen wir einen weiteren Schritt in die Zukunft: Mit der neuen Marktpositionierung und Cherry Bikes als Partner schaffen wir ein noch besseres Kundenerlebnis.

Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht eine bedarfsgerechte Beratung in allen Bereichen. Unser erstklassiger Service steht jedem zur Verfügung – unabhängig davon, wo das Rad gekauft wurde.

Derzeit sind 25 Fahrrad Enthusiasten für unser Unternehmen tätig.

