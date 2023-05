Chesapeake Gold gibt Ernennung eines Interim Chief Financial Officer bekannt

28. April 2023 / IRW-Press / – Chesapeake Gold Corp. (Chesapeake oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/) (TSXV:CKG, OTCQX:CHPGF) freut sich, die Ernennung von Herrn Navin Sandhu zum Interim Chief Financial Officer mit Wirkung vom 1. Mai 2023 bekanntgeben zu können.

Der Vorstand hat Herrn Sandhu 20.000 Incentive-Aktienoptionen (Optionen) zu einem Ausübungspreis von 2,70 $ pro Aktie gewährt. Die Optionen sind für eine Dauer von fünf Jahren ausübbar und werden jeweils zu 25 % an jedem Jahrestag der Zuteilung unverfallbar.

Herr Sandhu, CPA, verfügt über 5 Jahre Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung und Beratung und hat eine Vielzahl von Kunden betreut. Herr Sandhu ist President und Gründer von Nava Financial Inc., einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung von CFO- und Controller-Dienstleistungen für börsennotierte kanadische Unternehmen spezialisiert hat.

Zuvor war Herr Sandhu Audit Manager bei DMCL LLP, einer in Vancouver ansässigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wo er mit zahlreichen öffentlichen und privaten Unternehmen in den Bereichen Bergbau (Junior Mining), Cannabis, Technologie und Life Sciences zusammengearbeitet hat.

Herr Alan Pangbourne, Chief Executive Officer, erklärte: Das Unternehmen freut sich sehr über die Berufung von Herrn Sandhu in das Führungsteam. Sein Fachwissen wird die Bemühungen des Unternehmens bei der weiteren Erschließung der Lagerstätte Metates in Mexiko unterstützen.

Über Chesapeake

Chesapeake Gold Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung, den Erwerb und die Erschließung von großen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika. Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake ist das Metates-Projekt (Metates“) im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Zink-Lagerstätten in Nord- und Südamerika mit über 18 Millionen Unzen Gold und über 500 Millionen Unzen Silber.

Für weitere Informationen:

Für weitere Informationen über Chesapeake und das Metates-Projekt besuchen Sie bitte unsere Website www.chesapeakegold.com oder wenden Sie sich an Alan Pangbourne unter invest@chesapeakegold.com oder telefonisch unter +1 604-731-1094.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

