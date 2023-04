China braucht Gold

Von Januar bis März 2023 ist der Goldverbrauch Chinas im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent nach oben gegangen.

China ist der weltgrößte Goldverbraucher. Im Vergleich zu den ersten drei Monaten im Vorjahr stieg der Bedarf an Münzen und Barren um 20,5 Prozent. Beim Goldschmuck war ein Plus von 12,3 Prozent zu verzeichnen. Ein Rückgang des Goldverbrauchs war im Bereich Industrie und andere zu verzeichnen. Bei der Goldproduktion schlug im ersten Quartal 2023 ein Plus von 6,9 Prozent zu Buche. Gold ist begehrt, da wundert es nicht, dass es immer wieder zu Fälschungen und Straftaten in Zusammenhang mit dem Edelmetall kommt. Gerade erst wurden sechs Chinesen verhaftet, die fast 200 gefälschte Goldbarren bei sich hatten. Dem gefälschten Gold legten die Chinesen echtes Gold bei, dass sie zerteilten, um ihre Opfer von der Echtheit zu überzeugen. Der Betrug hatte einen Wert von rund 265.000 Euro. Auch behaupteten die Täter eine Goldabbaukonzession zu besitzen.

Also insgesamt braucht China einiges an Goldimporten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Selbst produzierte das Reich der Mitte zirka 330 Tonnen Gold im letzten Jahr. Der zweitplatzierte, Australien, brachte es auf gut 320 Tonnen Gold. Weltweit lag die Goldproduktion im Jahr 2022 bei rund 3.100 Tonnen. Seit 2008 steigt die jährliche globale Goldproduktionsmenge an. Seit 2015 liegt sie immer über 3.000 Tonnen. Bei den größten Goldreserven der Notenbanken und Staaten liegen die USA an der Spitze, gefolgt von Deutschland. Investoren, die einen Teil ihres Portfolios in Gold anlegen möchten, aber auch nach Diversifizierung im Goldbereich streben, können sich Werte von Royalty-Unternehmen ins Depot legen.

Hier gefällt Osisko Gold Royalties – https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-royalties-ceo-update-on-2023-catalysts-and-growth-outlook/ – mit seinem Engagement in Nordamerika. 2022 brachte der Gesellschaft Rekordeinnahmen aus Streams und Lizenzgebühren ein.

Das erfolgreiche und Dividenden zahlende Unternehmen GoldRoyalty – https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-strong-growth-of-royalty-revenue-in-tier-1-jurisdictions/ – ist auf Nord-, Mittel- und Südamerika ausgerichtet. Für 2023 wird mit weiterem Wachstum gerechnet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

