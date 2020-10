China könnte Goldpreis beflügeln

China wurde in den Index der Weltregierungsanleihen (WGBI) aufgenommen. Dies könnte weitreichende Konsequenzen haben, auch bezüglich des Goldpreises.

Früher war China für Anleger nicht zugänglich. Jetzt ist ein global zugänglicher Markt entstanden. Investoren haben die Möglichkeit Aktien und Anleihen zu handeln. Anleihen werden nun zudem aufgewertet. Denn dem WBGI werden chinesische Staatsanleihen hinzugefügt. Für chinesische Anleihen ist dies ein Meilenstein, denn Anleger suchen in einer zinslosen Welt nach Anlagemöglichkeiten. In China auf Yuan gibt es die noch.

Für die USA, Europa, Japan und Großbritannien könnte sich das negativ auswirken, denn sie werden im Index an Gewicht verlieren. Es wird Einiges an China umverteilt werden, da dem WBGI eine große passive Investorengruppe folgt. Laut Schätzungen könnten sich die Kapitalflüsse auf zirka 150 Milliarden US-Dollar belaufen. Dies, weil der WGBI vermutlich von einer Billion US-Dollar bei passiv verwalteten Fonds nachgebildet wird. Besonders sollte dies den US-Dollar betreffen. Er wird zumindest dadurch weniger nachgefragt. Ein Wertverlust ist abzusehen.

Dies alles passiert, während die Staatsschulden aufgrund Covid-19 immens sind und weiter steigen. Die Anleger kaufen Staatsschulden zu niedrigen Renditen. Ist die Corona-Krise überwunden, dann ist mit einem steigenden Verkaufsgeschehen zu rechnen.

Besser dürfte es daher sein in den sicheren Hafen Gold einzufahren. Investoren, so die Experten, sollen den vorübergehenden Tiefpunkt beim Goldpreis für einen aggressiven Einstieg nutzen. Selbst wenn die Schwäche des Goldpreises sich durch den Herbst ziehen sollte, mit einem zweiten Teil der Goldpreisrallye wird gerechnet. Da wäre es dann nicht schlecht, aussichtsreiche Goldgesellschaften im Portfolio zu besitzen.

So etwa Mawson Gold oder Treasury Metals. Mawson Gold – https://www.youtube.com/watch?v=WMZ9hqgBM5c&t=2s – besitzt in zwei bergbaufreundlichen Gebieten Projekte. Das Rompas-Rajapalot-Projekt in Finnland mit den Rohstoffen Gold und Kobalt und das Sunday Creek-Projekt in Australien. Auf beiden Projekten laufen die Bohrungen, in Finnland auch geophysikalische elektromagnetische Untersuchungen.

Treasury Metals – https://www.youtube.com/watch?v=D7waWiqsO9o – wird in absehbarer Zeit auf seinem Goliath-Goldprojekt in Ontario die Produktion starten. Weiter besitzt Treasury Metals das Goldlund-Projekt in Ontario, sowie weitere Goldprojekte und ein Polymetallprojekt.

