China lockert – Rohstoffe wie Kupfer profitieren

Die Lockerung strikter Corona-Regelungen in China sorgt für eine Erholung an den Industriemetallmärkten.

Auch wenn in jeder Stadt Chinas andere Regeln gelten, die Tendenz scheint klar. Die Omikron-Variante ist weniger gefährlich und es kann eine neue Phase in der Pandemie in China eingeleitet werden. Viele Geschäfte in Peking dürfen wieder öffnen und die Bereiche, in denen ein negativer PVR-Test nötig ist, werden weniger. Dazu kommen Hilfsmaßnahmen für den Immobilienbereich, wobei besonders die Finanzierung erleichtert werden soll, denn die Häusernachfrage schwächelt. Eisenerz konnte bereits deutlich im Preis zulegen. Auch der Preis für Kupfer ist nach oben gegangen. Zwar fehlen noch die großen Öffnungen, die für einen deutlichen Konjunkturaufschwung sorgen sollten, aber der Weg dorthin scheint frei. Das Konjunkturmetall schlechthin ist Kupfer.

Das meiste Kupfer wird in Chile produziert. Noch befindet sich die Produktionsmenge unter dem Niveau von 2021. Ursächlich sind Probleme in einigen großen Minen. Manche Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Angebotsüberschuss, so etwa Analysten der International Copper Study Group. Einem möglichen Angebotsüberschuss steht eine steigende Nachfrage nach Kupfer gegenüber. Diese wird durch eine wachsende Weltbevölkerung, Produktionsinnovationen und die wirtschaftliche Entwicklung weiter steigen. Denn Kupfer wird in Automobilen, Haushaltsgeräten, in der Elektronikbranche (Kabeln und Leitungen) und in der Baubranche verwendet. Nebenbei bemerkt benötigt auch der menschliche Körper täglich rund ein Milligramm Kupfer.

Um Kupfer kümmert sich beispielsweise Copper Mountain Mining – https://www.youtube.com/watch?v=LGG8r1_Oeas -. Die Gesellschaft besitzt 75 Prozent an der produzierenden Copper Mountain Mine in British Columbia. Dessen durchschnittliche Produktion von Kupferäquivalent soll auf rund 140 Millionen Pfund jährlich ansteigen.

In British Columbia ist Kutcho Copper – https://www.youtube.com/watch?v=Rm7Z4Xa4UCw – mit seinem Kutcho-Projekt angesiedelt. Das knapp 17.000 Hektar große Projekt beinhaltet Kupfer und Zink.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -) und Kutcho Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kutcho-copper-corp/ -).

