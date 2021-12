China ordert wieder mehr Kupfer

Die neuesten Handelsdaten aus China sind positiv. Die Kupferimporte erreichten den höchsten Stand seit März.

Laut den offiziellen Daten sind die Güter-Importe Chinas im November gegenüber Oktober um rund 24 Prozent höher als im vergangenen Jahr und höher als erwartet ausgefallen. Bei den Importen von Kupferkonzentrat wurde sogar ein Rekordhoch erreicht. Dies spricht für eine wieder starke Wirtschaft. Die International Copper Study Group prognostiziert für den Kupfermarkt ein absehbares Defizit in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Da bald mehrere neue Kupferminen in Betrieb gehen werden, könnte es im nächsten Jahr kurzfristig zu einem vorübergehenden Kupferangebotsüberschuss kommen. Demgegenüber stehen große Kupferminen, die für die nächsten Jahre mit einer rückläufigen Produktion rechnen, beispielsweise Codelco, denn Erzreserven werden sich erschöpfen. Da neue Minen viele Jahre bis zur Produktionsreife brauchen und auch immer wieder Arbeitsstreiks drohen, sollte dem Kupferpreis eine starke Zukunft beschieden sein.

Zugleich fordern Elektromobilität und grüne Energien immer mehr Kupfer für die Produktion ein. Denn ein enormer Bedarf auch an Stromleitungen ist damit verbunden, etwa um neue Windparks zu installieren. Und Länder wie Indien besitzen einen sehr schnell wachsenden Markt für erneuerbare Energien. Auch China verfolgt das Ziel, die Abhängigkeit von Kohleverstomung zu verringern und zudem eine ehrgeizige Erneuerbare-Energien-Politik. Kupfer sollte also gut nachgefragt werden in den kommenden Jahren, so dass preislich mit Stärke zu rechnen ist.

Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=B1wdyaQYWy4 – ist in Südamerika in Sachen Edelmetalle und Kupfer unterwegs. Beim The Lost Cities-Projekt wurden aktuell Kupferziele verfeinert. Das Unternehmen arbeitet eng mit verschiedenen Regierungsstellen zusammen.

Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=zIF_oyxVLXI – ist ebenfalls auf Gold und Kupfer ausgerichtet, und zwar in Chile. Gerade wurde eine Option auf ein weiteres Gold-Kupferprojekt in Chile erworben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eine Ära geht bei Taxi Akbulut Tübingen zu Ende