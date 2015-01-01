CHINA STOPP SILBER! Starkes & seltenes Interview mit bekanntem Rohstoff-Insider! Er sieht Silber über 250 USD!

Prämie explodiert, China reagiert – plötzlich zählt nicht mehr der Papierpreis, sondern echtes Silber! In diesem seltenen Insider-Interview erfährst du, was jetzt im Markt kippt, und warum das…

…Signal brandgefährlich ist!

Dieser Beitrag bewirbt ein Video zu Rohstoff-/Silbermärkten und dient der Information. Keine Anlageberatung.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Prämie der physischen Börse in Shanghai explodiert – China reagiert: Warum dieses Signal Anleger AUF KEINEN FALL ignorieren sollten! SILBER macht NEUE MILLIONÄRE! Hören sie jetzt genau zu!

Wir stellen Ihnen heute ein Video mit einem absoluten Top-Experten zur Verfügung, den Sie bisher nur sehr, sehr selten zu Gesicht bekommen haben. Seine Vorhersagen und Anlage-Erfolge sprechen allerdings Bände…verpassen Sie also nicht diese einmalige Gelegenheit für einen Wissens-Vorsprung, der sich schnell in echtes Geld verwandeln kann!

Doch vorab ein kurzer Rückblick auf die turbulente und viel besprochene letzte Woche des Jahres 2025: Was war da zwischen den Jahren genau passiert?

Silber explodierte plötzlich auf über 80,- USD/oz und kann vom „Silber-Kartell“ auch bis heute kaum eingefangen oder gedrückt werden Es kam zum einem zu einem gewaltigen Aufschlag in Shanghai gegenüber den „Papier“ Handelsplätzen in London (LBMA) und New York (COMEX; CMX)! Dies ist nicht einfach nur „ein bisschen extra Volatilität“. Wenn ein zentraler Markt plötzlich deutlich mehr für sofort verfügbares Silber zahlt als der Papiermarkt suggeriert, ist das ein Hinweis darauf, dass im Hintergrund etwas kippt: Verfügbarkeit, Nachfrage, Regulierung – oder alles zusammen…

Jetzt das Video ansehen, bevor der Markt die Story „eingepreist“ hat:

https://www.youtube.com/watch?v=jzROqnxEZFw

Viele Grüße, happy Trading und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Hinweis: Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Rohstoffmärkte sind volatil; es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust (z. B. bei Derivaten/Mining-Aktien). Für Entscheidungen sollten Sie eigene Recherchen und ggf. unabhängige Beratung heranziehen.

Interessenkonflikte/Transparenz: JS Research GmbH / Autor kann ggf. Positionen in thematisch verwandten Instrumenten halten oder künftig eingehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

