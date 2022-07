Chinas Goldhunger wird wieder größer

Corona verringerte 2020 Chinas Drang zum Gold. Doch im Vorjahr und auch jetzt steigt der Appetit auf Gold wieder.

2020 rutschte Chinas Goldnachfrage auf ein Neunjahrestief. 2021 stieg die Nachfrage um 55 Prozent im Vergleich zu 2020 an, so das World Gold Council. Rund 70 Prozent des Goldes gehen in China in die Schmuckproduktion. Die übrigen 30 Prozent werden zu Goldmünzen oder -barren. Lockdowns und Reisebeschränkungen ließen die Nachfrage Chinas im ersten Quartal 2022 um elf Prozent im Vergleich zum Vorquartal einbrechen. Die meisten Prognosen gehen für ein abgeschwächtes Wirtschaftswachstum in China für dieses Jahr aus, was nicht so gut für den Goldpreis ist. Besser sind da die Zeichen aus dem zweiten Land, das sehr viel Gold verbraucht, aus Indien.

Indien ist der größte Goldimporteur, die Goldproduktion im eigenen Land ist gering. Auch in Indien geht das meiste Gold, nämlich rund 77 Prozent in die Schmuckbranche. In Indien hängt die Schmucknachfrage viel von Festen und Feiertagen ab. Deshalb war der Nachfragerückgang in den ersten drei Quartalen 2022 sehr hoch. Doch die Nachfrage in Indien sollte sich erholen, der Goldpreis ist gefallen und so wurde im Mai auch viel Gold verbraucht. Im Vergleich zu 2021 legten die Goldimporte um 822 Prozent im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Dabei ist davon auszugehen, dass Indien China in Sachen Goldverbrauch überholen wird. Auch aus China kommen gerade ermunternde Zahlen. So fand im Juni wieder deutlich mehr Gold den Weg nach China, etwa fünfmal so viel als im Monat zuvor. Grund hierfür sind vermutlich die gelockerten Covid-19-Maßnahmen. Wer Gold auch so liebt wie Chinesen und Inder, kann sich bei gut aufgestellten Goldunternehmen wie Fury Gold Mines oder Aztec Minerals umsehen.

Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=iPcFnyi7i3M – engagiert sich in British Columbia und in Nunavut in ausgezeichneten Gebieten mit aussichtsreichen Projekten.

Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=RZ_5tRlQDGI – besitzt eine 100prozentige Beteiligung am Cervantes-Porphyr-Gold-Kupfer-Projekt in Mexiko. Dazu kommen die historischen Tombstone-Liegenschaften in Arizona mit Gold, Silber, Blei und Zink.

