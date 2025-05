Chinesen entdecken Gold-ETFs

Chinesen kaufen traditionell Gold in Form von Schmuck. Nun mögen sie auch Gold-ETFs.

Gold als Absicherung gegen Unsicherheiten ist beliebt. Dass Anleger in China nun vermehrt zu Gold-ETFs greifen, könnte für zusätzlichen Goldbedarf und damit steigende Goldpreise sorgen. Laut den Zahlen des World Gold Council waren die Zuflüsse in die Gold-ETFs im April insgesamt stark. Der fünfte Monatsanstieg der Bestände war zu verzeichnen. Dieses Jahr sind bereits vier Fünftel der gesamten letztjährigen chinesischen Zuflüsse bei den goldgesicherten und an der Börse gehandelten Gold-ETFs (in China) dazugekommen, eine beachtliche Entwicklung. Auch wenn zurzeit die chinesischen Bestände in den Gold-ETFs noch gering sind, scheint es nun zu einer Änderung zu kommen. Rezessionsängste und die US-amerikanische Zollpolitik lassen nun also auch in diesem Bereich Gold glänzen. Ein vermehrter Zulauf bei den Goldminenaktien könnte als Nächstes auf dem Plan stehen.

Vielleicht kommt der nächste Schub für den Silberpreis auch aus China. Einmal sind es die Anleger und Zentralbanken und zum anderen ist das Edelmetall in seiner Doppelfunktion als Industriemetall in der Solarbranche stark nachgefragt. Silber ist ein bedeutendes Material für Solarpaneele und zugleich eine günstige Alternative zum Gold. Nehmen Unsicherheiten, nicht zuletzt aufgrund der US-amerikanischen Wirtschaftspolitik zu, könnte der Silberpreis zu einem neuen Höhenflug starten. Dazu müsste der Widerstand bei 34 bis 35 US-Dollar je Unze Silber überwunden werden. Dies wäre nicht so verwunderlich, schließlich befindet sich der Silbermarkt im Defizit und die Gold-Silber-Ratio zeigt, dass Silber deutlich unterbewertet ist. Die Werte von Unternehmen, die Gold und Silber besitzen, könnten also noch attraktiver werden.

Dazu gehört Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ -. Die Gesellschaft hat Anfang 2025 mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt in Mexiko begonnen und freut sich über ein erfolgreiches erstes Quartal 2025.

Ein mittelgroßer Edelmetallproduzent ist Endeavour Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ – mit Projekten in Mexiko, Chile und Nevada. Gerade hat die Gesellschaft Minera Kolpa übernommen, damit einen produzierenden Bergbaubetrieb in Peru mit großem Explorationspotenzial.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

