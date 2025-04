Christian Varga: Die flexible Eigentumswohnung ist die ideale Wohnform für den dritten Lebensabschnitt.

Mit zunehmendem Alter verändern sich die Ansprüche ans Wohnen. Christian Varga von der Swiss Immo Trust AG beleuchtet das Potenzial der Eigentumswohnung.

Der Wunsch vieler Menschen ist es, so lange wie möglich ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet die Eigentumswohnung im Bereich des Wohnens zahlreiche attraktive Optionen. Christian Varga hebt hervor, dass zu den prioritären Merkmalen einer solchen Wohnform Sicherheitsaspekte, Barrierefreiheit und eine offene Raumgestaltung gehören. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, den Lebensstandard im Alter zu sichern und ein angenehmes Wohnumfeld zu schaffen, das den individuellen Bedürfnissen gerecht wird.

Unabhängigkeit im Alter

Die Zielsetzung, möglichst lange unabhängig wohnen zu können, hängt in grossem Masse von der Gestaltung der Wohnung ab. Eine barrierefreie Wohnumgebung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Schwellenlose, breite Durchgänge ermöglichen einen mühelosen Zugang zu allen Räumen, während rutschfeste Böden die Sicherheit erhöhen und das Risiko von Stürzen minimieren. Zudem sollte die Erreichbarkeit aller Räume ohne Hindernisse wie Treppen gewährleistet sein. Ein Lift, der von der Garage bis in die Wohnung führt, ist ebenfalls ein Muss für die reibungslose Bewältigung des Alltags.

Besonders wichtig sind auch die Nassräume wie Badezimmer und Waschräume. Diese sollten so gestaltet sein, dass sie den Bedürfnissen älterer Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität gerecht werden. Dazu gehören bodengleiche, grosszügige Duschen ohne Schwellen, Haltegriffe an strategischen Stellen sowie ausreichend Platz für Rollstühle oder Gehhilfen.

Erfüllt eine Wohnung diese Kriterien, ist dies neben der persönlichen Gesundheit eine der wichtigsten Voraussetzungen, um möglichst lange seine Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu wahren.

Christian Varga: Eine moderne Eigentumswohnung erfüllt all diese Anforderungen und ist meiner Erfahrung nach die beste Lösung für das Wohnen im Alter. Sie bietet nicht nur Komfort und Sicherheit, sondern ermöglicht es den Bewohnern auch, in einer vertrauten Umgebung zu bleiben, ohne im Alter umziehen zu müssen.

Emotionale Bindungen

Ein Wohnort ist weit mehr als nur ein physischer Raum. Er ist ein lebendiger Zeuge unserer Lebensgeschichte, der mit unzähligen Erinnerungen und bedeutenden Ereignissen verknüpft ist: Der erste Schultag der Kinder, die Beförderungen auf der eigenen Karriereleiter und schlussendlich das Entlassen der Kinder in ihr Leben. Ein Wechsel des Wohnortes scheint kaum vorstellbar, da er nicht nur physische Veränderung mit sich bringt, sondern sich wie ein Verrat an der eigenen Geschichte anfühlt.

Je älter man wird, desto schwerer wird einem ein Wechsel fallen. Deshalb ist es wichtig, den Wohnort fürs Alter frühzeitig zu gestalten. So bleibt einem genügend Raum den Wunschwohnort für das Alter fundiert zu planen. Auch die notwendige Dynamik für einen Umzug ist noch vorhanden. Zudem bleibt einem am neuen Wohnort genügend Zeit, neue Wurzeln zu schlagen und neue Erinnerungen zu bilden, die einem im dritten Lebensabschnitt das Gefühl der Geborgenheit vermitteln.

Die richtige Wohnung in der passenden Umgebung finden

Bevor sich Interessierte für eine Wohnung im dritten Lebensabschnitt umsehen, sollten sie eine klare Vorstellung darüber entwickeln, wie dieser Abschnitt aussehen könnte. Welche Interessen wollen sie verfolgen? Sind Vereinsaktivitäten wichtig? Ist kulturelle Betätigung ein wesentlicher Bestandteil der Lebensgestaltung? Welche neuen Hobbys möchten sie in Angriff nehmen?

Ein weiterer wichtiger Schritt besteht darin, sich mit der Nachbarschaft vertraut zu machen.

Passen die Menschen in der Umgebung zu den eigenen Vorstellungen und Werten? Was bietet die unmittelbare Umgebung an Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und weiteren erwünschten Dienstleistungen? Eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel kann ebenfalls entscheidend sein, um die Mobilität im Alltag zu gewährleisten.

Kulturelle Angebote wie Museen, Theater oder Volkshochschulen bereichern das Leben und erweitern den Erfahrungshorizont. Welche dieser Aktivitäten sind in der neuen Umgebung verfügbar?

Ein ausschlaggebender Aspekt im Hinblick auf eine möglichst langfristige Selbstständigkeit betrifft die fundierte gesundheitliche Versorgung. Die Nähe von Kliniken oder Fachärzten sowie das Angebot an Gesundheitsdiensten wie Physiotherapie oder Seniorenbetreuung spielen eine entscheidende Rolle für das selbstbestimmte Alter.

Durch eine umfassende Recherche und Abwägung dieser Faktoren kann eine solide Grundlage für ein erfülltes Leben im Alter geschaffen werden. Damit wird sichergestellt, dass der neue Wohnort nicht nur den aktuellen Bedürfnissen entspricht, sondern auch Raum für zukünftige Entwicklungen bietet.

Christian Varga fasst zusammen: Wir planen die meisten unserer Eigentumswohnungen in urbanen Umgebungen mit attraktiven Wohnlagen und stabilen Nachbarschaften. Dabei legen wir von der Swiss Immo Trust AG grossen Wert auf den Einsatz modernster Baustoffe, eine optimale Dämmung sowie energieeffiziente Alternativen. Besonders bewährt hat sich die Kombination aus Solaranlagen, Energiespeichern und Wärmepumpen oder der Anschluss an das Fernwärmenetz. Durch eine lebendige Architektur, die sich harmonisch in die Umgebung einfügt, schaffen wir ein ansprechendes Wohnambiente, das sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugt.

