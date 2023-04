Christoph Beutekamp: Eine gute, sichere und soziale Wohnungsversorgung

Christoph Beutekamp erklärt, wie eine Wohnbaugenossenschaft funktioniert

Eine passende Wohnung zu finden, ist in den aktuellen Zeiten alles andere als einfach. Die Wohnraumkosten steigen, ebenso wie die Energiepreise, kontinuierlich in die Höhe und attraktiver Wohnraum wird vor allem in den Ballungsgebieten immer knapper. Ein Konzept, das vielen Menschen noch unbekannt ist, aber großes Zukunftspotenzial hat, ist das Wohnen in Wohnungsbaugenossenschaften. Christoph Beutekamp ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied bei der Wohnungsbaugenossenschaft Hofgeismar eG und erklärt, welche Vorteile die Genossenschaft seinen Mitgliedern bietet.

Inhalt:

o Was ist eine Wohnungsbaugenossenschaft?

o Was sind laut Christoph Beutekamp die Vorteile einer Wohnungsbaugenossenschaft?

o Was tut die Gewobag Hofgeismar aktiv für ihre Mitglieder?

WAS IST EINE WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT?

Eine Wohnungsbaugenossenschaft hat das Ziel, ihren Mitgliedern kostengünstigen Wohnraum zu verschaffen, der zur Lebenssituation der entsprechenden Personen passt, erklärt Christoph Beutekamp. Die Genossenschaft stellt dabei nicht den Profit, sondern die Aspekte Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Selbstbestimmung, Selbstverwaltung und Solidarität in den Mittelpunkt ihres Handelns. Als Mitglied einer Wohnungsbaugenossenschaft hat man für seine Wohnung eine Nutzungsgebühr zu entrichten, besitzt dabei jedoch die Sicherheit, nicht einfach gekündigt werden zu können. Man genießt demnach ein lebenslanges Nutzungsrechtrecht an der Wohnung, hat aber dennoch die Flexibilität, die Wohnung bei Bedarf zu wechseln oder zu kündigen, erläutert Christoph Beutekamp.

WAS SIND LAUT CHRISTOPH BEUTEKAMP DIE VORTEILE EINER WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT?

Der größte Vorteil einer Wohnungsbaugenossenschaft besteht darin, dass hier immer das Wohl der Mitglieder an erster Stelle steht, so Christoph Beutekamp. Das bedeutet zum einen, dass die Mitglieder von einer günstigen Miete und lebenslangem Nutzungsrecht profitieren, ohne dabei aber vertraglich dazu verpflichtet zu sein, für immer in der Wohnung bleiben zu müssen. Zum anderen wird bei einer Wohnungsbaugenossenschaft das Mitbestimmungsrecht der Mitglieder gefördert, die sich jederzeit aktiv in Entscheidungen einbringen dürfen. Trotz allem steht die Genossenschaft ihren Mietern jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung und kümmert sich, falls in der Wohnung Probleme wie Rohrverstopfungen oder Schimmelbefall auftreten sollten, sofort um ihre Mieter. Christoph Beutekamp hebt darüber hinaus hervor, dass eine Wohnungsbaugenossenschaft eine offene und freundschaftliche Nachbarschaftsvernetzung anstrebt und deshalb regelmäßig Veranstaltungen anbietet, bei denen sich die Nachbarn miteinander bekannt machen können.

WAS TUT DIE GEWOBAG HOFGEISMAR AKTIV FÜR IHRE MITGLIEDER?

Als Mitglied bei der Gewobag Hofgeismar genießt man einige Vorteile, führt Christoph Beutekamp aus. Neben den allgemeinen positiven Aspekten, die eine Wohnungsbaugenossenschaft bietet, werden regelmäßige Veranstaltungen und Aktivitäten im Nachbarschaftstreff „Treffpunkt Wohnen und Leben“ angeboten. Darüberhinaus können die Mitglieder die Gästewohnungen in Deutschland und der Schweiz nutzen und ihren Urlaub in den günstigen Gästewohnungen des GäWoRings verbringen. Da die steigenden Energiekosten den Mietern seit einigen Monaten sehr zur Last fallen, steht die Gewobag Hofgeismar ihren Mitgliedern bei aufkommenden Zahlungsschwierigkeiten mit Rat und Tat zur Seite, damit gemeinsam eine Lösung gefunden wird. In diesem Zusammenhang ermutigt die Genossenschaft ihre Mitglieder auch, ihren Anspruch auf Wohngeld geltend zu machen und unterstützt ihre Mieter bei der Beantragung, so Christoph Beutekamp.

