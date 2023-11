Chtrbox wird von Entrepreneur India zur besten Influencer-Marketing-Agentur gekürt

Chtrbox erhält für seine Kampagne #nofilter IndiGo x Nat Geo außerdem den Titel Best Brand Engagement Campaign

MUMBAI und TORONTO, 21. November 2023 / IRW-Press / – QYOU Media Inc., (TSXV: QYOU OTCQB:QYOUF) – ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Autoren erstellte Inhalte produziert und vertreibt – gibt mit Stolz bekannt, dass seine in Indien ansässige Influencer-Marketing-Agentur Chtrbox bei den Entrepreneur India 2023 Influencer Awards am Montagabend in Mumbai mit zwei Auszeichnungen geehrt wurde. Der Firma wurde der prestigeträchtige Titel Best Influencer Marketing Agency verliehen und ihre Kampagne #nofilter IndiGo x Nat Geo wurde als Best Brand Engagement Campaign ausgezeichnet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72730/QYou_211123_DEPRcom.001.png

Mit der Auszeichnung Best Influencer Marketing Agency wird die Firma Chtrbox für ihre herausragenden Leistungen sowohl im Jahr 2023 als auch in den sieben Jahren ihres Bestehens geehrt. Seit der Firmengründung kann Chtrbox auf eine beeindruckende Bilanz von mehr als 4.000 erfolgreichen Kampagnen verweisen. Während der letzten zwei Jahre konnte die Firma eine immer länger werdende Liste von stabilen und dauerhaften Partnerschaften mit führenden Markenunternehmen gründen und für diese mehr als 1.500 Kampagnen gestalten. Zu den namhaftesten Partnern von Chtrbox zählen die Firmen HP, Amazon, P&G, Pinterest, Piramel, Spotify, HK Vitals, Poshmark, Warner Music India, Olay und Nykaa. Die Firma ist mit ihrem weitreichenden Netzwerk von Mikro- und Nano-Influencern, das zwischen 200.000 und 300.000 Personen umfasst, nach wie vor einzigartig und mit ihrer Schwerpunktsetzung zunehmend in der Lage, auch die Anforderungen größerer Kampagnen zu erfüllen.

Den Best Brand Engagement Award erhielt das Unternehmen für seine Kampagne #nofilter IndiGo x Nat Geo, in der Fotoenthusiasten ihre Leidenschaft für das Storytelling teilen und zum Ausdruck bringen – mit großartigen Fotos, die keine Filter brauchen. Über die Zusammenarbeit von IndiGo Airlines und National Geographic wurde auf Instagram eine Plattform geschaffen, die eine Fülle von einzigartigen und faszinierenden Fotografien hervorbrachte und zusätzlich ein unglaubliches Engagement beim Publikum mit 94,4 % positiven Reaktionen auslöste. Die Kampagne wurde nicht nur für ihre Einzigartigkeit und Inspiration gelobt, sondern übertraf auch die erwartete Aufrufzahl um über 70 % und die Gesamtreichweite um 150 %.

Die Entrepreneur India 2023 Influencer Marketing Awards werden von Entrepreneur Media ausgerichtet. Seit 38 Jahren ist Entrepreneur wegweisend für die unterschiedlichsten Herausforderungen des Unternehmertums. Unternehmer finden in dem Magazin eine Community – ein Forum, in dem sie sich darüber informieren können, wie man sich geschäftlichen Herausforderungen stellt und diese meistert. Entrepreneur.com gilt heute als die von Unternehmern und Marktführern weltweit am meisten frequentierte Webseite.

Curt Marvis, der CEO und Mitbegründer von QYOU Media, meint dazu: Wir sind wahnsinnig stolz auf unser unglaubliches Team bei Chtrbox. Diese Unternehmensauszeichnungen zeugen von der unermüdlichen Einsatzbereitschaft und Hingabe der erfahrenen Chtrbox-Veteranen Karan Pherwani & Mrunali Dedhia und ihres Teams, welches sie zu diesen faszinierenden Leistungen für große Markenunternehmen inspiriert haben. Das Gesamtgeschäft mit dem Influencer-Marketing verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum und wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem richtigen Team, den richtigen Markenpartnern und der entsprechenden Dynamik bestens gerüstet sind, um auf allen Ebenen in neue Erfolgsdimensionen vorzudringen.

Über QYOU Media

QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir unter unserer Vorzeigemarke The Q und im Connected TV über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan, Sadhguru TV und Bollywood Hungama Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. QGamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützen wir große Filmstudios, Spielehersteller und Marken bei der Erstellung von Inhalten und deren Vermarktung über Kreative und Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com.

