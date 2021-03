Cipherpoint zum Eintritt in den deutschen Verteidigungsmarkt

Die Cipherpoint GmbH, eine Tochtergesellschaft des australischen Datensicherheitsunternehmens Cipherpoint Limited, gibt ihre Absicht bekannt, mehrere Testumgebungen in Deutschland bereitzustellen.

HEILBRONN, 18. März 2021 – Die Cipherpoint GmbH, eine Tochtergesellschaft des australischen Datensicherheitsunternehmens Cipherpoint Limited, gibt ihre Absicht bekannt, mehrere Testumgebungen in Deutschland bereitzustellen, um das Kernverschlüsselungsprodukt cp.Protect hochzufahren und einen verbesserten Schutz zu bieten für sensible Daten in deutschen Regierungsorganisationen.

Mit bestehenden Regierungs- und Verteidigungskunden in den USA und in Singapur wird diese Initiative Cipherpoint den Weg ebnen, seine Reichweite auf diesen Sektor in Deutschland auszudehnen.

Mit cp.Protect können Agenturen und ihre bevorzugten Integratoren Windows-basierte Produktivitätsplattformen wie SharePoint sicherer nutzen und dabei strenge Zugriffskontrollen, Datenschutz (über Verschlüsselung) und getrennte Überwachungsprotokolle beibehalten.

Steven Bliim, COO, sagte: „Es ist klar, dass deutsche Agenturen nach einfachen Lösungen suchen, mit denen sie ihre Verschlüsselungsschlüssel vollständig kontrollieren und ihre Datenhoheit respektieren können. Cipherpoint freut sich, dass es mit seinem Produkt cp.Protect die unterstützende Lösung bietet. Mit einigen kürzlich abgeschlossenen POCs beabsichtigen wir, in Kürze geeignete Vertriebspartner in diesem Bereich zu ernennen. “

Cipherpoint bietet die Lösungen, mit denen Unternehmen und Regierungen den Zugriff auf vertrauliche Informationen identifizieren, schützen und kontrollieren können. Die Cipherpoint-Lösungen beschränken den Zugriff auf vertrauliche Inhalte für IT-Administratoren und erschweren den Diebstahl oder Missbrauch von Informationen, anstatt die Geräte zu schützen, auf denen Informationen gespeichert sind. Mit Niederlassungen und Kunden in Australien, Europa und den USA verlassen sich Organisationen auf der ganzen Welt auf Cipherpoint-Produkte, um ihre sensibelsten Daten zu schützen.

