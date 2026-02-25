cit intelliForm unterstützt UX-Standard KERN

Formularplattform ermöglicht KERN-konforme Umsetzung digitaler Verwaltungsleistungen und hilft Behörden, Verfahren nutzerfreundlich, wiedererkennbar und einheitlich zu gestalten.

Dettingen/Teck, 25.2.2026 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, unterstützt mit ihrer Plattform cit intelliForm den UX-Standard KERN für digitale Verwaltungsleistungen. Damit können Behörden digitale Antrags- und Formularverfahren im einheitlichen KERN-Design umsetzen. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen profitieren von einem einheitlichen Nutzererlebnis, unabhängig davon, welche Behörde eine Leistung bereitstellt. Gleichzeitig reduziert die Standardisierung den Entwicklungs- und Designaufwand in den Verwaltungen.

Ziel: Bundesweit einheitliche User Experience (UX) als Teil der Digitalen Dachmarke

KERN ist ein bundesweit entwickeltes UX- und Designsystem mit dem Ziel, digitale Verwaltungsangebote über föderale Ebenen hinweg nutzerfreundlich, wiedererkennbar und konsistent zu gestalten. Es liefert verbindliche Gestaltungsrichtlinien und wiederverwendbare Komponenten für alle digitalen Services. Als Designsystem ist KERN neben drei weiteren Elementen ein Teil der Digitalen Dachmarke des Bundes, die für eine bessere Auffindbarkeit und Erkennbarkeit staatlicher Angebote von Bund, Ländern und Kommunen im Internet geschaffen wurde.

Standardisierung beschleunigt die Umsetzung

Durch die Integration von KERN in cit intelliForm können Behörden, die die Low-Code-Plattform bereits einsetzen, die abgestimmten Leitlinien und Komponenten direkt nutzen, um bestehende und neue Verfahren standardisiert zu gestalten. Das erleichtert die Nutzerführung über unterschiedliche Verfahren hinweg, sorgt für Wiedererkennbarkeit sowie konsistente Bedienbarkeit und stärkt die Barrierefreiheit. Gleichzeitig müssen Behörden nicht für jede Kommune oder Organisation eigene Detail-Designs entwickeln oder bestehende Corporate Designs aufwendig anpassen. Nicht jede Stadt muss ihr digitales Verwaltungsangebot gestalterisch neu erfinden – stattdessen steht ein erprobter, verbindlicher UX-Rahmen zur Verfügung. KERN liefert zudem den Frontend-Baukasten für den Deutschland-Stack, der auf Initiative des Digitalministeriums bis 2028 eine nationale, souveräne Technologieplattform samt Architektur bilden soll. Mit der Unterstützung von KERN ist cit intelliForm auch im UX-Bereich für den Deutschland-Stack gerüstet.

„Standardisierung ist eine zentrale Voraussetzung für skalierbare Verwaltungsdigitalisierung“, sagt Jochen Schwarze, Entwicklungsleiter bei der cit GmbH. „Mit der Unterstützung von KERN stellen wir sicher, dass unsere Kundinnen und Kunden ihre Verfahren nicht nur fachlich korrekt, sondern auch im Sinne eines abgestimmten UX-Standards umsetzen können. Zugleich entlastet der einheitliche Rahmen die Verwaltungen, weil grundlegende Design- und UX-Entscheidungen nicht in jedem Projekt neu getroffen werden müssen.“

cit bringt umfassende Praxiserfahrung als strategischer Partner von KERN ein

Als strategischer Partner im KERN-Umfeld bringt die cit ihre Projekterfahrung in die Weiterentwicklung des Standards ein. Gemeinsam mit den initiierenden Ländern Schleswig-Holstein und Hamburg, dem IT-Dienstleister Dataport sowie weiteren Beteiligten arbeitet das Unternehmen daran, Designvorgaben praxisnah in bestehende Produkte zu integrieren, kontinuierlich fortzuschreiben und mit der Flexibilität einer leistungsfähigen Formular- und Prozessplattform zu verbinden.

Mit der Unterstützung von KERN unterstreicht die cit ihren Anspruch, Standardisierung und Interoperabilität im E-Government aktiv voranzutreiben.

Mehr Informationen zur Low-Code-Plattform cit intelliForm für effizientes E-Government: https://www.cit.de/produkte

Mehr Informationen zu den cit-Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement und Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung: https://www.cit.de/loesungen

Zusammenfassung

Low-Code-Plattform cit intelliForm unterstützt den UX-Standard KERN. Damit lassen sich digitale Verwaltungsleistungen KERN-konform umsetzen. Behörden können Verfahren standardisiert, nutzerfreundlich und wiedererkennbar gestalten.

Tags

KERN, UX, Design, Digitale Dachmarke, Bund, E-Government, Low-Code, Plattform, Standardisierung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

cit GmbH

Herr Andreas Mühl

Kirchheimer Str. 205

73265 Dettingen/Teck

Deutschland

fon ..: +49 7021 / 950 858 -65

web ..: https://www.cit.de

email : andreas.muehl@cit.de

Über cit GmbH

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sicherem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kundinnen und Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Mehrheitsbeteiligung der zur DSV-Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Herr Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 7721 / 9461 – 220

email : cit@bloodsugarmagic.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Digitale Offensive: IBB AG schafft mit DWD GmbH eigene Einheit für Lernplattformen und Innovationsprojekte Immobilienmakler in Wasserburg – FINESTEP Immobilien GmbH