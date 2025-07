City View unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung zum Erwerb einer Beteiligung an der Stablecoin-Treasury-Management-Plattform Arkenyield

Toronto, Ontario, den 15. Juli 2025 / IRW-Press / City View Green Holdings Inc. (CSE: CVGR) (US-OTC: CVGRF) (FWB: CVY0) (das Unternehmen oder City View) freut sich, die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung (die Absichtserklärung) zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 20 Prozent an Arkenyield, einer wegweisenden Plattform für digitale Vermögenswerte, bekannt zu geben. Diese strategische Investition im Wert von 575.000 CAD unterstreicht das Engagement von City View, seine Präsenz im sich schnell entwickelnden Bereich der digitalen Finanzen, insbesondere im Stablecoin-Ökosystem, auszubauen.

Gemäß der Absichtserklärung vom 14. Juli 2025 wird City View bis zu 20 Prozent der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Wertpapiere von Arkenyield (die Arkenyield-Aktien) erwerben. Der Gesamtkaufpreis für diese Akquisition beträgt 575.000 CAD (der Kaufpreis).

Der Kaufpreis wird durch eine Kombination aus Stammaktien von City View und einer Wandelanleihe beglichen:

– Gegenleistungsaktien: 287.500 CAD des Kaufpreises werden durch die Ausgabe von Stammaktien von City View (die Gegenleistungsaktien) beglichen. Der Preis pro Gegenleistungsaktie wird auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Ausgabe herrschenden Marktbedingungen festgelegt.

– Wandelanleihe: Die restlichen 287.500 Dollar werden durch die Ausgabe einer Wandelanleihe (die Anleihe) beglichen. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf (5) Jahren und kann zu einem Preis von 0,05 CAD pro Aktie in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden.

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Mai 2025 beabsichtigt City View, seine Geschäftstätigkeit von einem Cannabis-Emittenten zu einem Investment-Emittenten (der vorgeschlagene COB) umzuwandeln. Der vorgeschlagene COB gilt als grundlegende Änderung/Änderung der Geschäftstätigkeit gemäß Richtlinie 8 der Canadian Securities Exchange (CSE) und unterliegt daher allen Anforderungen der Richtlinie 8, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch die CSE und die Aktionäre.

Die Arkenyield-Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen seine vorgeschlagene COB und die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Due Diligence sowohl durch City View als auch durch Arkenyield.

Vor dem endgültigen Abschluss der Arkenyield-Transaktion werden City View und Arkenyield eine endgültige Aktienumtauschvereinbarung aushandeln und unterzeichnen. Diese Vereinbarung basiert auf wirtschaftlich angemessenen Bedingungen und formalisiert die in der Absichtserklärung dargelegten Bedingungen. Beide Parteien müssen alle erforderlichen Genehmigungen einholen, bevor die Transaktion abgeschlossen werden kann.

City View Green prüft zudem die strategische Integration von Kryptowährungen in sein Treasury-Management, angetrieben durch eine potenzielle zukünftige Finanzierungsrunde. Dieser zukunftsorientierte Ansatz würde die Zuweisung eines Teils des bevorstehenden Kapitals zu digitalen Vermögenswerten, einschließlich Stablecoins, beinhalten, die innerhalb des volatilen Kryptomarktes Stabilitäts- und Liquiditätsvorteile bieten könnten. Um sich in diesem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Umfeld zurechtzufinden, würde das Unternehmen Arkenyield für das spezialisierte Treasury-Management durch Dritte mit seiner Expertise im Bereich der Investitionen in digitale Vermögenswerte beauftragen.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es bestimmten Direktoren, Führungskräften und Beratern des Unternehmens gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens Incentive-Aktienoptionen zum Kauf von insgesamt bis zu 2.500.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt hat. Die Optionen können über einen Zeitraum von drei Jahren zu einem Preis von 0,05 CAD pro Aktie ausgeübt werden.

Über Arkenyield

Arkenyield ist eine hochmoderne Plattform für digitale Vermögenswerte, die sich auf die Erzielung solider Renditen auf Basis von Stablecoins konzentriert. Unter Nutzung proprietärer CLMM-Strategien (Concentrated Liquidity Market-Making) reagiert Arkenyield auf die steigende Nachfrage institutioneller Anleger nach einer auf Stablecoins basierenden Renditeinfrastruktur und erkennt Stablecoins als grundlegendes Element globaler Finanzsysteme an.

Die aktiven Strategien der Plattform setzen Kapital strategisch in erstklassigen Stablecoin-Paaren, vertrauenswürdigen Protokollen und führenden Blockchains ein. Dies beinhaltet eine ausgefeilte Optimierung der Liquiditätsplatzierung durch fortschrittliche Datenanalyse von Börsenströmen, On-Chain-Aktivitäten und Marktmustern. Durch die Konzentration der Liquidität innerhalb enger Preisspannen erzielt Arkenyield hohe Renditen auf Vermögenswerte mit geringer Volatilität und gewährleistet gleichzeitig die vollständige Liquidität des USD-denominierten Kapitals ohne Sperrfristen.

Da Stablecoins mittlerweile jährliche Abrechnungen in Höhe von über 27 Billionen US-Dollar ermöglichen und damit das kombinierte Volumen von Visa sowie Mastercard übertreffen, ist Arkenyield einzigartig positioniert, um die wesentliche Renditeebene für die nächste Phase der weltweiten Einführung von Zahlungen bereitzustellen.

Das Unternehmen strebt aktiv den Zugang zum Kapitalmarkt an und möchte zu den ersten Stablecoin-nativen Renditeplattformen gehören, die Investoren ein transparentes, reguliertes Instrument zur Teilnahme am Wachstum digitaler Dollar bieten. Über die Erzielung von Renditen hinaus ist es die übergeordnete Mission von Arkenyield, die Nutzbarkeit von Stablecoins in großem Maßstab zu verbessern, indem es wichtige Renditeinfrastruktur, Treasury-Management und umfassende Liquiditätsdienstleistungen für die sich entwickelnde digitale Wirtschaft bereitstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.arkenyield.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Fia, CEO & President

City View Green Holdings Inc.

Telefon: +1 416.722.4994

E-Mail: rob@cityviewgreen.ca

Der Abschluss der vorgeschlagenen COB unterliegt einer Reihe von Bedingungen, darunter die Annahme und Genehmigung des Offenlegungsdokuments von City View durch die CSE und die Zustimmung der Aktionäre. Der vorgeschlagene COB kann erst abgeschlossen werden, wenn die erforderliche Zustimmung der Aktionäre vorliegt. Es kann nicht garantiert werden, dass der vorgeschlagene COB von der CSE akzeptiert und/oder wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass alle Informationen, die im Zusammenhang mit dem geplanten COB veröffentlicht oder erhalten werden, möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Davon ausgenommen sind Angaben, die in der Management-Informationsbroschüre und/oder der Börsenzulassungserklärung enthalten sind, die im Zusammenhang mit dem geplanten COB erstellt werden. Der Handel mit Wertpapieren von City View sollte als hochspekulativ angesehen werden.

Die CSE hat sich in keiner Weise zur Begründetheit des vorgeschlagenen COB geäußert und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, dass das Unternehmen oder das Management davon ausgeht, dass eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, erwartet, geht davon aus, schätzt, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, gibt das Unternehmen keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wenn sich Anleger und andere Personen bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten sie die vorstehenden Faktoren und andere Unsicherheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig abwägen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel, Veränderungen an den Aktienmärkten und Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN SPIEGELN DIE ERWARTUNGEN DES UNTERNEHMENS ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG WIDER UND KÖNNEN SICH NACH DIESEM ZEITPUNKT ÄNDERN. LESER SOLLTEN ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN KEINE ÜBERMÄSSIGE BEDEUTUNG BEIMESSEN UND SICH NICHT AUF DIESE INFORMATIONEN ZU EINEM ANDEREN ZEITPUNKT VERLASSEN. DAS UNTERNEHMEN VERPFLICHTET SICH NICHT, DIESE INFORMATIONEN ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT ZU AKTUALISIEREN, ES SEI DENN, DIES IST GEMÄSS DEN GELTENDEN GESETZEN ERFORDERLICH.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

City View Green Holdings Inc.

Rob Fia

345 Danforth Avenue

M4K 1N7 Toronto, ON

Kanada

email : rob@cityviewgreen.ca

Pressekontakt:

City View Green Holdings Inc.

Rob Fia

345 Danforth Avenue

M4K 1N7 Toronto, ON

email : rob@cityviewgreen.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

