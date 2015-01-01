CitySafes eröffnet neue Schließfachstandorte in Bergisch Gladbach und Braunschweig

Sicherer Raum für Wertsachen in zentraler Lage

CitySafes, der größte unabhängige Schließfachanbieter Europas, eröffnet seine ersten Standorte in Bergisch Gladbach und Braunschweig. Das Unternehmen bietet sichere und diskrete Aufbewahrung von emotionalen und finanziellen Wertsachen zumeist in ehemaligen Bankfilialen – mit persönlichem Service und erschwinglichen Preisen.

In Bergisch Gladbach befindet sich der neue Standort in der Kölner Straße 2, unweit des Bensberger Schlosses, in den Räumlichkeiten einer früheren Deutschen Bank. CitySafes teilt sich den Standort mit einem Partner: die Anwaltskanzlei Bietmann.

In Braunschweig eröffnet CitySafes am An der Martinikirche 4, im traditionsreichen Gebäude des ehemaligen Bankhauses Löbbecke – gemeinsam mit dem langjährigen regionalen Anbieter Löwen Tresor. Seit vielen Jahren steht Löwen Tresor für Vertrauen, Verlässlichkeit und ein tiefes Verständnis für die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen in der Region. Diese starke lokale Basis bildet nun das Fundament für die gemeinsame Zukunft unter der Marke CitySafes. Für die Kundinnen und Kunden bedeutet das: vertraute Werte, neue Möglichkeiten und ein klares Bekenntnis zur Stadt Braunschweig.

Vera Nonn, Managing Director Germany CitySafes: „Die Expertise von Löwen Tresor ist für uns ein unschätzbarer Gewinn. Gemeinsam wollen wir Sicherheit und Diskretion in Braunschweig weiter stärken.“

Nils Tegethoff, Geschäftsführer Löwen Tresor: „Wir freuen uns, unsere Erfahrung und Kundennähe nun in die Partnerschaft mit CitySafes einzubringen. So verbinden wir regionale Verwurzelung mit internationaler Stärke.“

Beide Tresorräume sind mit VdS-C zertifizierten Alarmsystemen ausgestattet und entsprechen höchsten Sicherheitsstandards.

CitySafes setzt auf persönliche Betreuung: Kunden werden bei jedem Besuch von einem Mitarbeiter begleitet. Preise beginnen bereits ab 8,95 Euro im Monat, wodurch das Angebot sowohl für Geschäfts- auch für Privatpersonen attraktiv ist, die ihre Wertsachen außerhalb der eigenen Wohnung geschützt wissen möchten.

Jaap Zeeuw van der Laan, CEO CitySafes & Co-Founder von De Nederlandse Kluis: „Unsere Erfahrung aus mehr als 70 Standorten in Europa zeigt: Der Bedarf an sicheren bankunabhängigen Aufbewahrungsmöglichkeiten wächst. Mit den neuen Filialen reagieren wir auf diese Nachfrage in Deutschland.“

Vera Nonn, Managing Director Germany CitySafes: „Gerade in Zeiten steigender Unsicherheiten suchen viele Menschen nach vertrauenswürdigen Lösungen. Mit unseren neuen Schließfachanlagen bieten wir genau das: Sicherheit, Diskretion und persönlichen Service.“

Nach den erfolgreichen Eröffnungen in Bergisch Gladbach und Braunschweig plant CitySafes weitere Standorte in deutschen Großstädten.

Weitere Informationen unter: https://citysafes.com/de-de/

Über CitySafes:

CitySafes ist der größte unabhängige Schließfachanbieter Europas, mit über 70 Standorten in Deutschland, den Benelux-Ländern und Dänemark gemeinsam mit De Nederlandse Kluis – das Unternehmen wurde 2012 in den Niederlanden gegründet und ist seit 13 Jahren ohne Sicherheitsvorfall tätig. CitySafes nutzt ehemalige Bankgebäude mit VdS-C zertifizierten Alarmanlagen in Tresorräumen und bietet Schließfächer zu transparenten Preisen ab 8,95 EUR pro Monat. Eigentümergeführt, ohne Private-Equity-Beteiligung, steht CitySafes für langfristige Sicherheit, Diskretion und persönlichen Service. Das Unternehmen verfolgt die Mission, Sicherheit für jeden europäischen Staatsbürger mit persönlicher Betreuung anzubieten.

