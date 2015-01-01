  • CitySafes eröffnet neue Schließfachstandorte in Bergisch Gladbach und Braunschweig

    Sicherer Raum für Wertsachen in zentraler Lage

    BildCitySafes, der größte unabhängige Schließfachanbieter Europas, eröffnet seine ersten Standorte in Bergisch Gladbach und Braunschweig. Das Unternehmen bietet sichere und diskrete Aufbewahrung von emotionalen und finanziellen Wertsachen zumeist in ehemaligen Bankfilialen – mit persönlichem Service und erschwinglichen Preisen.

    Sicherer Raum für Wertsachen in zentraler Lage

    In Bergisch Gladbach befindet sich der neue Standort in der Kölner Straße 2, unweit des Bensberger Schlosses, in den Räumlichkeiten einer früheren Deutschen Bank. CitySafes teilt sich den Standort mit einem Partner: die Anwaltskanzlei Bietmann.

    In Braunschweig eröffnet CitySafes am An der Martinikirche 4, im traditionsreichen Gebäude des ehemaligen Bankhauses Löbbecke – gemeinsam mit dem langjährigen regionalen Anbieter Löwen Tresor. Seit vielen Jahren steht Löwen Tresor für Vertrauen, Verlässlichkeit und ein tiefes Verständnis für die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen in der Region. Diese starke lokale Basis bildet nun das Fundament für die gemeinsame Zukunft unter der Marke CitySafes. Für die Kundinnen und Kunden bedeutet das: vertraute Werte, neue Möglichkeiten und ein klares Bekenntnis zur Stadt Braunschweig.

    Vera Nonn, Managing Director Germany CitySafes: „Die Expertise von Löwen Tresor ist für uns ein unschätzbarer Gewinn. Gemeinsam wollen wir Sicherheit und Diskretion in Braunschweig weiter stärken.“

    Nils Tegethoff, Geschäftsführer Löwen Tresor: „Wir freuen uns, unsere Erfahrung und Kundennähe nun in die Partnerschaft mit CitySafes einzubringen. So verbinden wir regionale Verwurzelung mit internationaler Stärke.“

    Beide Tresorräume sind mit VdS-C zertifizierten Alarmsystemen ausgestattet und entsprechen höchsten Sicherheitsstandards.

    CitySafes setzt auf persönliche Betreuung: Kunden werden bei jedem Besuch von einem Mitarbeiter begleitet. Preise beginnen bereits ab 8,95 Euro im Monat, wodurch das Angebot sowohl für Geschäfts- auch für Privatpersonen attraktiv ist, die ihre Wertsachen außerhalb der eigenen Wohnung geschützt wissen möchten.

    Jaap Zeeuw van der Laan, CEO CitySafes & Co-Founder von De Nederlandse Kluis: „Unsere Erfahrung aus mehr als 70 Standorten in Europa zeigt: Der Bedarf an sicheren bankunabhängigen Aufbewahrungsmöglichkeiten wächst. Mit den neuen Filialen reagieren wir auf diese Nachfrage in Deutschland.“

    Vera Nonn, Managing Director Germany CitySafes: „Gerade in Zeiten steigender Unsicherheiten suchen viele Menschen nach vertrauenswürdigen Lösungen. Mit unseren neuen Schließfachanlagen bieten wir genau das: Sicherheit, Diskretion und persönlichen Service.“

    Nach den erfolgreichen Eröffnungen in Bergisch Gladbach und Braunschweig plant CitySafes weitere Standorte in deutschen Großstädten.

    Weitere Informationen unter: https://citysafes.com/de-de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CitySafes Deutschland GmbH
    Herr Viet Tu Nguyen – c/o BETTERTRUST GmbH
    Gereonstraße 5-11
    50670 Köln
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 178 11980 93
    web ..: https://citysafes.com/de-de/
    email : v.nguyen@bettertrust.de

    Über CitySafes:
    CitySafes ist der größte unabhängige Schließfachanbieter Europas, mit über 70 Standorten in Deutschland, den Benelux-Ländern und Dänemark gemeinsam mit De Nederlandse Kluis – das Unternehmen wurde 2012 in den Niederlanden gegründet und ist seit 13 Jahren ohne Sicherheitsvorfall tätig. CitySafes nutzt ehemalige Bankgebäude mit VdS-C zertifizierten Alarmanlagen in Tresorräumen und bietet Schließfächer zu transparenten Preisen ab 8,95 EUR pro Monat. Eigentümergeführt, ohne Private-Equity-Beteiligung, steht CitySafes für langfristige Sicherheit, Diskretion und persönlichen Service. Das Unternehmen verfolgt die Mission, Sicherheit für jeden europäischen Staatsbürger mit persönlicher Betreuung anzubieten.

    Pressekontakt:

    CitySafes Deutschland GmbH
    Herr Viet Tu Nguyen – c/o BETTERTRUST GmbH
    Gereonstraße 5-11
    50670 Köln

    fon ..: +49 (0) 178 11980 93
    web ..: https://citysafes.com/de-de/
    email : v.nguyen@bettertrust.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Ihr Büroservice in Bergisch Gladbach
      Professioneller Büroservice in Bergisch Gladbach: Andrea Niessen bietet individuelle Unterstützung bei Buchhaltung, Lohnabrechnung und Beratung - zuverlässig, effizient und persönlich für Ihren Erfolg...

    2. Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bergisch Gladbach mit sicherer Datenvernichtung
      ProCoReX Europe GmbH bietet in Bergisch Gladbach professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling und garantiert die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern....

    3. Andrea Niessen: Ihre Partnerin in Sachen Büroservice in Bergisch Gladbach
      Kleine und mittelständische Unternehmen in Bergisch Gladbach setzen auf den Büroservice Andrea Niessen. Seit 2004 unterstützt die erfahrene Buchhalterin bei Buchführung und Lohnabrechnung....

    4. KIC Immobilien – Ihr Immobilienmakler in Bergisch Gladbach
      Mit KIC Immobilien Bergisch Gladbach haben Sie den perfekten Partner für Kauf, Verkauf und Bewertung von Immobilien. Erfahren Sie mehr über unsere Expertise in Bergisch Gladbach....

    5. Wir übernehmen Ihre Festplattenvernichtung in Bergisch Gladbach – zuverlässig und seriös
      Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Datenschutzverletzungen, indem Sie sich auf unsere Festplattenvernichtung in Bergisch Gladbach verlassen - kontaktieren Sie uns noch heute!...

    6. Das familiengeführte Umzugsunternehmen in Bergisch Gladbach setzt Maßstäbe in der Umzugsbranche
      Über 40 Jahre Erfahrung, umfassender Service und höchste Sorgfalt: Das familiengeführte Umzugsunternehmen aus Bergisch Gladbach ist der vertrauenswürdige Partner für stressfreie Umzüge....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.