In der industriellen Anwendung sind Wellrohre unverzichtbare Komponenten für den Schutz und die Führung von Kabeln und Leitungen. Die CIV Ges.m.b.H stellt ein umfangreiches Sortiment an Wellrohren bereit, die sich durch hohe Flexibilität, robuste Konstruktion und erstklassige Qualität auszeichnen. Diese Produkte sind darauf ausgelegt, den anspruchsvollen Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden.

Ein herausragendes Merkmal der von der CIV Ges.m.b.H angebotenen Wellrohre ist ihre extreme Temperaturbeständigkeit. Dies gewährleistet, dass sie auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren. Darüber hinaus sind die Wellrohre beständig gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanischen Belastungen, was ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in diversen Einsatzbereichen unterstreicht.

Seit über zwei Jahrzehnten fungiert die CIV Ges.m.b.H als exklusiver Vertriebspartner von FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) in Österreich. FIP hat sich durch die Erfüllung der strengen Anforderungen des International Railway Industry Standards (IRIS) als vertrauenswürdiger Lieferant in der Bahntechnik etabliert. Diese Zertifizierung bestätigt die hohen Qualitätsstandards der Produkte und Prozesse von FIP, insbesondere im Hinblick auf die Dokumentation von Prüfnachweisen und die Rückverfolgbarkeit.

Die Produktpalette der CIV Ges.m.b.H umfasst verschiedene Typen von Wellrohren, darunter Modelle wie FFTYL, FFTYL-V, FFPYL-MOD-BS und FFMYD PA 6. Jedes dieser Produkte ist für spezifische Anwendungen konzipiert und bietet maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen. Ob in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in der Bahntechnik – die Wellrohre der CIV GmbH bieten stets optimalen Schutz und Flexibilität.

Die CIV GmbH legt großen Wert auf kontinuierliche Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass die angebotenen Wellrohre stets den neuesten technologischen Standards entsprechen. Durch strenge Qualitätskontrollen wird gewährleistet, dass die Produkte den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht werden. Mit einem engagierten Team von Fachleuten steht die CIV Ges.m.b.H ihren Kunden beratend zur Seite, um die bestmöglichen Lösungen für individuelle Anforderungen zu finden.

CIV ist Ihr Experte für Sicherheitstechnik, Verschraubungstechnik, Kabelbearbeitungstechnik, Schlauchtechnik und Installationstechnik.

Wir führen auch Produkte aus dem Bereich Verdrahtungskanäle wie Wellrohre oder Verriegelungsschalter. Abgerundet wird unser Sortiment in den Sparten Schaltungstechnik, Meldeelemente und Funkfernsteuerungen.

