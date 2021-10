Clarity Gold ernennt neuen Chief Financial Officer

Vancouver, BC – 5. Oktober 2021, Clarity Gold Corp. (Clarity oder das Unternehmen) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Stephen Sulis als Chief Financial Officer und als Corporate Secretary in das Managementteam eingetreten ist.

Herr Stephen Sulis ist derzeit als CFO bei einer Reihe von an der TSX-V und der CSE notierten Unternehmen, vornehmlich aus dem Rohstoffsektor in Kanada und auch weltweit, tätig. Seine Berufserfahrung beinhaltet die Tätigkeit bei Explorations- und Bergbauunternehmen, die Implementierung von Buchhaltungssoftware, verschiedene Eigenkapitalfinanzierungen und die Umsetzung interner Kontrollrichtlinien. Zusätzlich zu seiner Erfahrung in der Buchhaltung war Herr Sulis zuvor im Finanzsektor bei TD Canada Trust tätig. Herr Sulis schloss sein Studium an der Capilano University in North Vancouver mit Auszeichnung ab; er besitzt einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft sowie ein Diplom in internationalen Wirtschaftsstudien.

Herr Sulis ersetzt Herrn Peter Nguyen mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 als CFO und Corporate Secretary. Das Unternehmen möchte Herrn Nguyen für seine Dienste beim Börsengang des Unternehmens und den anschließenden Transaktionen danken und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es seinen Firmensitz in die 355 Burrard Street (Suite 1680) in Vancouver (BC) verlegt.

Über Clarity

Clarity Gold Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Übernahme, Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Kanada liegt. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung über den Kauf von 100 % der Anteile am Projekt Destiny, dem Vorzeigeprojekt von Clarity, einem goldfokussierten Projekt im mineralienreichen Abitibi-Gebiet in Quebec, unterzeichnet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist an der CSE unter dem Symbol CLAR notiert. Um mehr über Clarity Gold Corp. und seine Projekte zu erfahren, besuchen Sie bitte www.claritygoldcorp.com.

