Clarity Gold gibt Änderung im Board of Directors bekannt

Vancouver, BC – 1. November 2021 – Clarity Gold Corp. (Clarity oder das Unternehmen) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) freut sich, die Ernennung von Rose Zanic zum Board of Directors bekanntzugeben.

Frau Zanic verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Kapitalmärkten und Expertise im Unternehmensfinanzbereich. Sie arbeitet als selbständige Finanzexpertin mit beachtlicher Erfahrung in Börsennotierung, Finanzierungen, M&A-Transaktionen und allgemeiner Verwaltung börsennotierter Unternehmen. Sie war 19 Jahre lang bei Wolverton Securities Ltd. als Senior Vice-President, Corporate Finance tätig, mit Verantwortlichkeiten für das Finanzwesen und die Konsortialabteilung des Unternehmens.

Frau Zanic ist als CPA (CA) akkreditiert und hat einen Abschluss als Bachelor of Commerce (Finance) von der University of British Columbia. Sie ist derzeit als Direktorin mehrerer börsennotierter kanadischer Unternehmen, einschließlich in der Rolle als Audit Committee Chair, tätig. Frau Zanic ist außerdem Mitglied des Beratungsausschusses British Columbia der TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen gibt weiterhin den Rücktritt von Theo Van Der Linde als Director des Unternehmens bekannt. Das Unternehmen dankt Herrn Van Der Linde für seine Dienste und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Über Clarity

Clarity Gold Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Übernahme, Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Kanada liegt. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung über den Kauf von 100 % der Anteile am Projekt Destiny, dem Vorzeigeprojekt von Clarity, einem goldfokussierten Projekt im mineralienreichen Abitibi-Gebiet in Quebec, unterzeichnet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist an der CSE unter dem Symbol CLAR notiert. Um mehr über Clarity Gold Corp. und seine Projekte zu erfahren, besuchen Sie bitte www.claritygoldcorp.com.

